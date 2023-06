Hitzewallung im Meer

Von: Joachim Wille

Teilen

Bedrohte Ökosysteme in den Ozeanen: Korallenriffe sind besonders empfindlich für Temperaturschwankungen. Imago Images © Imago Images

Die Ozeane erwärmen sich dramatisch. Verschiedene, teils paradoxe, Faktoren sind dafür verantwortlich.

Die Ozeane der Erde sind in den Wechseljahren. Die erste Warnung kam schon vor zwei Monaten von der US-Wetterbehörde NOAA, der „National Oceanic and Atmospheric Administration“. Anfang April zeigten deren Daten einen Anstieg der weltweiten Oberflächen-Temperatur der Ozeane auf einen bisher nie dagewesenen Wert – im Mittel auf 21,1 Grad. Aber noch mehr: Normalerweise wären sie in den folgenden Wochen wie in den Vorjahren entsprechend dem Winterhalbjahr über dem größeren, südlichen Teil der Weltmeere wieder abgesunken. Doch das taten sie kaum.

Das schien schon dramatisch. Doch jüngst zog die NOAA Bilanz, und es zeigte sich, die Temperaturen liegen mit 20,9 Grad auch jetzt immer noch um rund ein Grad Celsius über dem Durchschnittswert seit 1982 und sind damit so weit erhöht wie nie zuvor. Für den Nordatlantik, wo die Temperaturen besonders stark in die Höhe schnellten, wurden 22,7 Grad gemeldet. In den tropischen Regionen dieses Ozeans, wo sich üblicherweise Hurrikans entwickeln, waren es sogar schon 28 Grad, ein absoluter Rekordwert für den Monat Juni. In der Fachwelt haben die Daten große Aufregung verursacht. Es handele sich schon um eine „extreme Temperaturabweichung nach oben“, kommentierte zum Beispiel der deutsche Ozeanograph Stefan Rahmstorf vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung.

Aber was ist die Ursache? Wahrscheinlich kommen mehrere Faktoren zusammen. So hat im Pazifik eine El-Niño-Phase begonnen, die zu einem allgemeinen Temperaturschub führt. Außerdem trägt ein Rekordminimum bei der Meereisbedeckung am Südpol zum Anstieg bei. Hinzu kommt noch eine paradoxe Entwicklung: Die Sonneneinstrahlung über Atlantik und Pazifik ist erhöht, weil dort weniger Luftverschmutzung herrscht als vor Einführung von schwefelarmen Schiffskraftstoffen im Jahr 2020. Die kühlende Wirkung des Drecks in der Luft fällt weg. Doch es gibt noch eine weitere Erklärung. Es könnte sein, dass sich Meereszirkulationen im Atlantik abgeschwächt haben, auch das würde höhere Temperaturen in einem Teil dieses Ozeans erklären.

Darüber, welcher Faktor welchen Einfluss hat, lässt sich nur spekulieren. Doch Entwarnung kann leider nicht gegeben werden. Mehr als 90 Prozent der gigantischen Menge überschüssiger Energie, die durch die menschengemachte Klimaerwärmung entsteht, wird bisher von den Meeren absorbiert. Wenn man das weiß, darf man sich eigentlich nicht wundern, wenn – wie jetzt der Fall – etwas Unerwartetes passiert.