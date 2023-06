Millionen Menschen in Gefahr: Lauterbach treibt „Hitzeschutzplan“ voran

Von: Felix Busjaeger

Hitzewellen werden in Deutschland immer häufiger. Gesundheitsminister Karl Lauterbach will deshalb auf einen Hitzeschutzplan setzen. (Symbolbild) © dpa/Sebastian Kahnert

Mit einem Hitzeschutzplan will Karl Lauterbach der Bevölkerung in Deutschland helfen. Nun sollen die Arbeiten starten – doch es gibt Kritik.

Berlin – Die Sommer in Deutschland werden heißer, die Niederschläge weniger und Dürren immer gefährlicher. Extreme Wetterereignisse gehören in der Bundesrepublik inzwischen zum Alltag und stellen die Bevölkerung vor immer neue Herausforderungen. Gerade ältere Menschen kommen damit weniger gut zurecht. Um künftig besser auf Hitzewellen vorbereitet zu sein, treibt Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) seinen sogenannten Hitzeschutzplan voran. Doch worum geht es genau?

Lauterbach will an Hitzeschutzplan arbeiten: Klimawandel ist Gefahr für Gesellschaft in Deutschland

Die Idee eines „Hitzeschutzplans“ ist nicht neu. Lauterbach stellte vor einer Woche bereits ein entsprechendes Vorhaben in Aussicht. In dem Entwurf heißt es laut Bild am Sonntag nun: „Mit dem Klimawandel ist das Auftreten von Hitzewellen immer wahrscheinlicher geworden. Diese beeinflussen unsere Gesundheit, unser Wohlbefinden und die Leistungsfähigkeit unserer Gesellschaft.“

Nun soll Lauterbachs „Hitzeschutzplan“ konkreter werden. Am Montag (26. Juni) will sich der SPD-Politiker mit Betroffenen, Experten und verantwortlichen Ressortkollegen über den Hitzeplan austauschen und erste Konzepte erarbeiten. „Hitzeschutz ist Lebensschutz. Alte Menschen, Pflegebedürftige, Vorerkrankte, aber auch Kinder, Schwangere und Menschen, die sich beruflich oder privat viel im Freien aufhalten, sind gefährdet, wenn Hitzewellen über Deutschland rollen.“ Das große Ziel des sogenannten Hitzeschutzplans ist, Bürgerinnen und Bürger in Deutschland künftig besser vor Hitze schützen zu können.

Hitzeschutzplan für Deutschland: Was Lauterbach für die Bevölkerung mit dem Hitzeplan vorhat

Schon seit mehreren Jahren stellt die Hitze in Deutschland die Politik vor neue Herausforderungen: Während die Temperaturen in den Sommermonaten immer höher werden, wächst die Anforderung an die Infrastruktur: Ältere Menschen sind auf Hilfe angewiesen. Der „Hitzeschutzplan“ oder auch „Hitzeplan“ soll jetzt im Rahmen einer „konzertierten Aktion“ unter anderem dazu beitragen, die Anzahl der Todesfälle aufgrund der Hitze zu verringern. Zudem sind konkrete Schutzmaßnahmen und eine bessere Aufklärung über Hitzegefahren.

Wie aus dem Entwurf von Lauterbachs „Hitzeschutzplan“ hervorgeht, soll die Nutzung des Hitzewarnsystems des Deutschen Wetterdienstes (DWD) dabei eine Rolle spielen. So sollen die Menschen in Deutschland rechtzeitig gewarnt und unter Umständen Schutzmaßnahmen gegen die Hitze ergriffen werden. Zum Beispiel werde geprüft, wie möglichst viele Menschen digital erreicht werden könnten, etwa durch Apps oder per SMS, heißt es in dem Papier zum Hitzeplan von Lauterbach. Es fehlten aber noch genaue Daten, hier soll das Robert Koch-Institut seine Arbeit gegebenenfalls anpassen, berichtet die dpa.

Kritik am Hitzeschutzplan von Lauterbach – Hitze in Deutschland wird zum Problem

„Nicht Absichtserklärungen, Aktionsbündnisse und Papiere schützen Millionen alte und kranke Menschen vor der Hitze im Klimawandel. Ohne milliardenschwere Investitionen des Bundes und der Länder ist ein nationaler Hitzeschutzplan nicht viel wert“, kritisierte der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, Lauterbachs „Hitzeschutzplan“. Gegenüber der Deutschen Presse-Agentur machte der Experte deutlich, dass es einen Hitzeschutzplan mit baurechtlichen Vorgaben brauche, wonach etwa Neubauten ohne Temperaturbegrenzung auf maximal 25 Grad in jedem Bewohnerzimmer nicht mehr in Betrieb gehen dürften.

Bryschs Kritik an dem „Hitzeschutzplan“ von Lauterbach: Statt konkrete Investitionen zu planen, würden Schulungen und Sensibilisierung von Kranken- und Pflegepersonal im Fokus des Vorhabens stehen. Inwieweit Lauterbachs Plan nun den Hitzeschutz in Deutschland vorantreiben wird, bleibt abzuwarten. Aktuelle Studien sind derweil alarmierend: Ein gewisser Teil der Bevölkerung ist nur unzureichend über das richtige Verhalten bei extremer Hitze informiert – angesichts des gegenwärtigen Sommerwetters in Deutschland ein dramatisches Zeichen. (febu mit dpa)