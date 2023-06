Hingerichtet im Iran

Anlässlich des Themenschwerpunkts Todesstrafe zeigen wir die Fotos von neun Männern, die in den vergangenen Monaten im Iran zum Tode verurteilt und getötet wurden. Die Informationen stammen von Amnesty International.

Mohsen Shekari , hingerichtet am 8. Dezember 2022. Der 23-Jährige hatte sich an den anhaltenden Massenprotesten im Land beteiligt. Laut der Nahost-Expertin von Amnesty International, Diana Eltahawy, wurde er „in einem unfairen Scheinprozess“ binnen weniger Wochen schuldig gesprochen und zum Tode verurteilt – auf der Grundlage der vagen und weit gefassten Anklage der „Feindschaft zu Gott“. Angeblich soll er „eine Straße in Teheran blockiert, Angst verbreitet, Menschen ihrer Freiheit und Sicherheit beraubt und eine Sicherheitskraft vorsätzlich mit einer Waffe (Messer) verletzt“ haben.

Mohammad Mehdi Karami und Seyed Mohammad Hosseini , hingerichtet im Januar 2023. Zu den beiden Männern und den Umständen ihrer Verurteilung ist kaum etwas bekannt. Laut Expertin Amnesty-Expertin Eltahway wurden sie nur wenige Tage nach der Bestätigung ihrer Todesurteile „willkürlich“ hingerichtet. Die iranischen Behörden klammerten sich an die Macht, indem sie der Öffentlichkeit Angst einflößten, sagte sie.

Majidreza Rahnavard, hingerichtet im Dezember 2022. Auch er hatte an regierungskritischen Protesten teilgenommen. Expertin Eltahawy sagt dazu: „Majidreza Rahnavard wurde weniger als zwei Wochen nach seiner einzigen Gerichtsanhörung willkürlich hingerichtet.“ Den Behörden scheine die Außenwirkung ihres Vorgehens egal zu sein – sie versteckten sich nicht mal mehr hinter einer Fassade scheinbar korrekter juristischer Verfahrensabläufe.

Habib Chaab , hingerichtet im Iran im Mai 2023. Den schwedisch-iranischen Regimegegner befand das Revolutionsgericht in Teheran der „Korruption auf Erden“ für schuldig und verurteilte ihn im Oktober 2022 zum Tode – ein Urteil, das auch das Höchste Gericht aufrecht erhielt. Habib Chaab war im Oktober 2020 kurz nach der Rückkehr aus Schweden in der Türkei verschleppt worden. Das staatliche Fernsehen zeigte noch vor Beginn des Prozesses gegen ihn Videos, in denen er „gesteht“, an einem bewaffneten Angriff auf eine Militärparade in Ahvaz im September 2018 beteiligt gewesen zu sein.

Mohayyedin Ebrahimi , hingerichtet im Mai 2023. Über den Fall des iranischen Kurden ist fast nichts bekannt. Er wurde im Urumieh-Gefängnis festgehalten und nach einem letzten Besuch seiner Familie exekutiert.

Majid Kazemi, Saleh Mirhashemi und Saeed Yaghoubi , hingerichtet im Mai 2023. Die drei Männer wurden im November 2022 festgenommen, nachdem sie sich an Protesten in der Stadt Isfahan infolge des Todes von Mahsa Amini beteiligt hatten. Nach Angaben der Nahost-Expertin von Amnesty International, Diana Eltahawy, die sich auf informierte Kreise bezieht, wurden sie vor der Hinrichtung gefoltert und so zu Aussagen gezwungen, die anschließend gegen sie verwendet wurden. In einer Sprachnachricht aus dem Dastgerd-Gefängnis, in dem die drei Männer festgehalten wurden, sagte Majid Kazemi demnach: „Ich schwöre bei Gott, dass ich unschuldig bin. Ich hatte keine Waffe bei mir. Sie (die Polizeikräfte, Anm. d. Red.) schlugen mich immer wieder und befahlen mir zu sagen, dass es meine Waffe sei … Ich sagte ihnen, ich würde alles zugeben, was sie wollten, damit sie bitte meine Familie in Ruhe lassen.“ Die Männer wurden im Dezember vor Gericht gestellt und im Januar zum Tode verurteilt wegen „Feindschaft gegen Gott“. Die Urteile stützten sich auf „Geständnisse“, hieß es, die drei hätten bei den Protesten in Isfahan, bei denen drei Polizeikräfte getötet worden seien, Feuerwaffen eingesetzt. Unter hohen Sicherheitsvorkehrungen wurden sie an verschiedenen Orten begraben.