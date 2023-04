Hilft der Weg der Gewaltlosigkeit?

Teilen

„Es gibt Beispiele berühmter Buddhisten, die uns einen gewaltlosen Weg in Kriegszeiten vorlebten.“ Etwa der Dalai Lama. © christoph boeckheler

Auch wenn wir nicht die Macht haben, einen Krieg zu beenden, müssen wir nicht zu Kriegern werden, sagt Werner Heidenreich

Die Ukraine hat ein Recht, sich zu verteidigen, und es ist legitim, wenn sie von anderen Ländern dabei unterstützt wird. Ich hoffe, Russland scheitert mit seinem Überfall und sucht möglichst schnell den Weg der Verhandlungen.

Das ist keine pazifistische Haltung, denn eine solche würde auch einen auferzwungenen Verteidigungskrieg ablehnen. Dem mag entsprochen haben, dass Teile der ukrainischen Bevölkerung anfangs noch versuchten, mit Pappschildern und gewaltfreien Demonstrationen die einmarschierenden Russen aufzuhalten, leider ohne Erfolg.

Haltung der Friedfertigkeit

Auch wenn ich die Logik des Krieges verstehe, akzeptiere, dass sich ein Land gegen einen Aggressor wehrt, glaube ich dennoch, dass es Sinn macht, eine Haltung der Friedfertigkeit zu bewahren und einen möglichst gewaltfreien Weg zu beschreiten. Dieser hinterfragt die Gewalt und fordert ein schnelles, am besten sofortiges Ende des Krieges.

Das kurze, geradezu niedlich klingende Wörtchen Krieg vermittelt nicht die dramatischen und zerstörerischen Dimensionen von Kriegen. Es verführt uns zu glauben, Kriege ließen sich in ihrem Verlauf planen und seien kalkulierbar.

Das Gegenteil von dem, was die Menschheit braucht

Das eine Jahr Krieg in der Ukraine hinterlässt Zehntausende von Toten, dramatisches Leid und schwere Zerstörungen. Während wir uns hier Gedanken darüber machen, ob wir Steingärten sanktionieren sollten, um Bienen mehr Lebensraum zu verschaffen, verursacht der Ukraine-Krieg eine ökologische Katastrophe, mit denen wir auch noch in Jahrzehnten zu tun haben werden. Krieg zu führen in einer Zeit, in der wir auf noch nie zuvor erlebte Katastrophen zusteuern, stellt das Gegenteil von dem dar, was die Menschheit dringend braucht: ein gemeinsames Handeln, um die Grundlagen unseres Lebens in der Zukunft zu sichern.

Es gibt Beispiele berühmter Buddhisten, die uns einen gewaltlosen Weg in Kriegszeiten vorlebten. Der bekannteste unter ihnen ist der Friedensnobelpreisträger Dalai Lama, spirituelles Oberhaupt der Tibeter. Der Dalai Lama, damals noch politischer Führer des Landes, erlebte 1950 die Okkupation seines Landes durch China. Während er sich in den ersten Jahren der Besetzung noch offen für China zeigte und dem Land Besuche abstattete, blieb ihm letztlich doch keine andere Möglichkeit als 1959 ins Exil nach Indien zu fliehen, wo er bis heute lebt.

Thich Nhat Hanh, vietnamesischer Mönch, ebenfalls weltberühmt, durfte 1966 nach einer Vortragsreise in den USA, bei der er sich für einen sofortigen Stopp des Vietnam-Krieges einsetzte, nicht zurück in sein Heimatland und lebte über 30 Jahre im Exil in Frankreich.

Autor und Serie Der Autor: Werner Heidenreich ist Mitglied des internationalen Laienordens „Intersein“. Er engagiert sich in der „Deutschen Buddhistischen Union“ und im „Kölner Rat der Religionen“. 2006 erschien sein Buch „In Achtsamkeit zueinander finden – die buddhistische Sprache der Liebe“. Die Serie: Welche Wege führen zum Frieden? Was müssen wir hinterfragen, was angesichts von Waffengewalt nicht opfern? Fachleute geben Antworten in der FR-Serie „Friedensfragen“.

Als das Pol-Pot-Regime mit seiner Schreckensherrschaft in Kambodscha wütete und Millionen Menschen grausam tötete, blieb dem hochangesehenen Mönch Maha Gosananda nichts anderes als die Flucht ins Exil.

Drei Prediger des Friedens

Allen dreien ist gemein, dass sie in Zeiten von Aggression und Gewalt eine Botschaft des Friedens predigten. Der Dalai Lama reist heute noch in der Welt herum und erinnert die Menschen daran, dass alle, auch unsere vermeintlichen Feinde, glücklich sein wollen, und dass wir alle zu der einen Weltgemeinschaft gehören.

Thich Nhat Hanh hat bis zu seinem Tod vom „Intersein“ gesprochen, womit er die Verbundenheit aller Wesen ausdrückte. Wer das Intersein aller Wesen versteht, die Verbundenheit zwischen uns Menschen, ist nicht mehr fähig, Hass gegen andere zu entwickeln und Krieg zu führen.

Mitgefühl für Kriegsparteien

Thich Nhat Hanh war dankbar, während des Vietnam-Krieges statt Feindseligkeit Mitgefühl für beide Kriegsparteien empfinden zu können, die er als Opfer ihrer jeweiligen Ideologien und verzerrten Ansichten sah. Maha Gosananda kehrte nach dem Sturz des Pol-Pot-Regimes nach Kambodscha zurück. Er veranstaltete lange Friedensmärsche, die auch durch Gebiete gingen, in denen sich ehemalige Pol-Pot-Kämpfer zurückgezogen hatten und die daher als sehr gefährlich galten. Alle drei Buddhisten zeigten durch ihr Handeln eine gewaltfreie Haltung der Verbundenheit.

Wir mögen als Einzelne nicht die Macht haben, den Krieg beenden können, doch wir können darauf verzichten, zu Kriegern zu werden. Statt selbst aggressiv zu werden, Hass zu streuen, können wir in unserer Haltung weiterhin friedfertig sein und Mitgefühl entfalten.

Lichter in einer dunklen Zeit

Bleiben wir auf dem Weg der Gewaltlosigkeit, was heißt, bewahren wir ein offenes mitfühlendes Herz und einen freundschaftlichen Blick auf unsere Mitmenschen. Wir werden zu Lichtern in einer dunklen Zeit, zu Zufluchtsorten, an denen Menschen, gleich woher sie kommen und wer sie sind, Aufnahme finden. Orte des Friedens inmitten der Gewalt und Zerstörung.

Werner Heidenreich ist Mitglied des internationalen Laienordens „Intersein“. Er engagiert sich in der „Deutschen Buddhistischen Union“ und im „Kölner Rat der Religionen“. 2006 erschien sein Buch „In Achtsamkeit zuein- ander finden – die buddhistische Sprache der Liebe“.

Werner Heidenreich ist Mitglied des internationalen Laienordens „Intersein“. Er engagiert sich in der „Deutschen Buddhistischen Union“ und im „Kölner Rat der Religionen“. 2006 erschien sein Buch „In Achtsamkeit zuein- ander finden – die buddhistische Sprache der Liebe“. © privat