Hessen-Wahl: Das sagen aktuelle Umfragen

Von: Christian Stör

Teilen

Am 8. Oktober wird der hessische Landtag neu gewählt. © Michael Schick

Am 8. Oktober wird in Hessen der Landtag gewählt. Hier finden Sie die wichtigsten Umfragen zur Hessen-Wahl 2023.

München - Am 8. Oktober wird in Hessen der nächste Landtag gewählt. Seit 1999 regiert die CDU das Land, erst mit Roland Koch an der Spitze, dann mit Volker Bouffier. Nach dessen Rücktritt als Regierungschef übernahm Boris Rhein Ende Mai 2022 das Amt des Ministerpräsidenten. Juniorpartnerin in der Koalition sind die Grünen, die im Januar 2014 die erste schwarz-grüne Koalition in einem bundesdeutschen Flächenland bildeten.

Was sagen die Umfragen zur Hessen-Wahl 2023?

Die ersten Umfragen sehen die CDU von Ministerpräsident Boris Rhein bei der Hessen-Wahl 2023 deutlich an der Spitze. Um Platz zwei streiten sich demnach die Grünen und die SPD, die mit Bundesinnenministerin Nancy Faeser als Spitzenkandidatin in die Landtagswahl geht - ein Umstand, der bei der hessischen CDU immer wieder für Kritik sorgt. Wegen ihrer Arbeit als Bundesministerin könne Faeser nur „mit halbem Herzen in Hessen“ sein, heißt es dort.

Viertstärkste Kraft in Hessen dürfte die AfD werden, die laut den Umfragen ihr Ergebnis der Landtagswahl 2018 wohl bestätigen, aber wahrscheinlich nicht verbessern wird. Dahinter folgen die FDP und Die Linke, die beide um den Einzug in den Landtag in Wiesbaden bangen müssen.

Nachfolgend finden Sie die Ergebnisse der aktuellen Umfragen im Einzelnen:

Hessen-Wahl 2023: Insa-Umfrage vom 16. Juni

Rund vier Monate vor der Hessen-Wahl 2023 liegt die CDU deutlich vorn. Laut einer Insa-Umfrage im Auftrag der Bild-Zeitung kommt die Partei auf 29 Prozent. Das ist ein Prozentpunkt weniger als bei der letzten Umfrage im Mai. Die SPD folgt mit einem Abstand von sieben Punkten auf Platz zwei. Enttäuschend verläuft dagegen die Umfrage für die Grünen. Auf Platz vier folgt die AfD, dahinter reihen sich die FDP und die Linken ein. Damit wäre die Fortsetzung der schwarz-grünen Regierungskoalition möglich. Auch eine Ampel-Koalition ist denkbar. Beide Konstellationen kämen auf je 47 Prozent. Eine schwarz-rote Koalition käme auf eine Mehrheit.

Fraktion Prozent CDU 29,0 SPD 22,0 Grüne 18,0 AfD 13,0 FDP 7,0 Linke 4,0 Freie Wähler 3,0 Sonstige 4,0

Das Meinungsforschungsinstitut Insa hat für den Hessen-Trend vom 5. bis zum 12. Juni 2023 insgesamt 1000 Bürgerinnen und Bürger online befragt. Die maximale statistische Fehlertoleranz liegt bei +/- 3,1 Prozentpunkten.

Boris Rhein: Werdegang, Wahlen und Skandale des hessischen Ministerpräsidenten Fotostrecke ansehen

Hessen-Wahl 2023: Infratest-dimap-Umfrage vom 14. März

Die CDU liegt auch nach einer Umfrage das Instituts Infratest dimap bei der Wählergunst in Hessen vorne. Wäre am Sonntag Landtagswahl in Hessen, dann würden die Christdemokraten auf 32 Prozent der Stimmen kommen. Das wäre nach dem am 14. März veröffentlichten „Hessentrend“ des Hessischen Rundfunks ein Zuwachs von fünf Prozentpunkten im Vergleich zur Umfrage im Oktober 2022. Die Grünen würden bei der sogenannten Sonntagsfrage den zweiten Platz belegen, knapp vor der SPD. Während die AfD mit einem zweistelligen Ergebnis rechnen kann, müssen FDP und Linke um den Einzug in den Landtag bangen.

Fraktion Prozent CDU 32,0 SPD 20,0 Grüne 22,0 AfD 11,0 FDP 5,0 Linke 3,0 Freie Wähler - Sonstige 7,0

Das Meinungsforschungsinstitut Infratest dimap befragte zwischen dem 7. und 11. März 2023 insgesamt 1177 Wahlberechtigte für den „Hessentrend“.

Umfragen vor Hessen-Wahl 2023 sind keine Prognosen für das Ergebnis

Die Umfragen der Meinungsforschungsinstitute geben einen Hinweis, wie die Ergebnisse der Hessen-Wahl 2023 am 8. Oktober ausfallen könnten. Allerdings ist dabei zu bedenken, dass solche Umfragen grundsätzlich nur die aktuelle politische Stimmung abbilden. Sie sind keine Prognosen für das Ergebnis der Landtagswahl. Sie sind generell mit Unsicherheiten behaftet. Unter anderem erschweren nachlassende Parteibindung und immer kurzfristigere Wahlentscheidungen den Meinungsforschungsinstituten die Gewichtung der erhobenen Daten.

Hessen: Ergebnisse der Landtagswahl 2018

Bei der Landtagswahl in Hessen im Jahr 2018 musste die CDU Verluste in zweistelliger Höhe hinnehmen, blieb aber stärkste Kraft. Ähnlich herbe Verluste kassierte die SPD, die mit 19,8 Prozent das schlechteste Ergebnis ihrer Geschichte bei einer hessischen Landtagswahl einfuhr. Ihr historisch bestes Ergebnis in Hessen fuhren dagegen die Grünen ein, die damit vor der SPD auf Platz zwei landeten. Die AfD legte deutlich, FDP und Linke leicht zu. Die bis dahin regierende schwarz-grüne Landesregierung konnte ihre Arbeit fortführen. (cs)