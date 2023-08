Hessen-Wahl wirft ihre Schatten voraus: Abstimmung per Brief ab sofort möglich

Von: Emanuel Zylla

Die Landtagswahlen finden am 8. Oktober statt, aber schon ab dem 28. August können Briefwahlunterlagen beantragt werden.

Wiesbaden – Bis zum 17. September soll auch der letzte Haushalt mit einer Wahlbenachrichtigung informiert werden: Am 8. Oktober steht in Hessen, aber auch am gleichen Tag in Bayern, der sonntägliche Gang zur Wahlurne an. Für den Landtag in Wiesbaden wird gewählt. Wer aber schon sechs Wochen vor der Hessen-Wahl 2023 seine Stimmen abgeben möchte, kann das auch schon ab heute (28. August) – per Briefwahl nämlich.

Für die kommende Landtagswahl in Hessen kann per Briefwahl schon jetzt abgestimmt werden

Ab sofort liegen die Briefwahlunterlagen in den kommunalen Wahlämtern bereit, abgeholt zu werden. Wer aber schon jetzt sein Wahlprivileg nutzen möchte und weiß, wem er seine beiden Stimmen (Wahlkreis- und Landesstimme) geben möchte und sich dann auch noch ausweisen kann, kann schon jetzt in den zuständigen Behörden in einer Wahlkabine wählen gehen.

Als wahlberechtigt gilt, wer am 8. Oktober mindestens 18 Jahre alt ist und die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt. Der Hauptwohnsitz muss seit mindestens sechs Wochen in Hessen sein, jedoch können auch Menschen ohne Wohnsitz teilnehmen. Weitere Informationen dazu gibt es in den lokalen Stadt- oder Gemeindeverwaltungen.

Ein Antragsformular für die Briefwahl findet sich aber auch in der Wahlbenachrichtigung, die jeder Wahlberechtigte in den kommenden Tagen per Post erhält. Wenn gewünscht, können Anträge zur Briefwahl ebenso per E-Mail oder Briefpost gestellt werden. Es könnte sich aber auch ein Blick auf die Internetseite der eigenen Stadt oder Gemeinde lohnen. Oft werden dort Antragsformulare für die Briefwahl angeboten. Eine Übersicht zum Thema „Briefwahlen“ bietet auch das Verwaltungsportal Hessen.

24,4 Prozent der Wahlberechtigten haben bei den Landtagswahlen 2018 in Hessen per Brief gewählt.

Rund 4,3 Millionen Wählende können am Wahlsonntag (8. Oktober) das hessische Parlament in Wiesbaden wählen und sich zwischen 745 Kandidierenden auf den Landeslisten und 21 Parteien oder Wählergruppen entscheiden. Der Frauenanteil der Kandidierenden liegt 2023 bei über 33 Prozent.

Mit den Briefwahlunterlagen können sich Wahlberechtigte den Gang zur Urne am 8. Oktober sparen. Dann finden nämlich die Hessenwahlen für den Landtag in Wiesbaden statt. © Andreas Arnold/dpa

CDU regiert in Hessen seit 25 Jahren – Grüne seit zehn Jahren Koalitionspartner

2018 hatte die CDU 27,0 Prozent der Stimmen geholt, SPD und Grüne lagen gleichauf bei 19,8 Prozent, dann folgte die AfD mit 13,1 Prozent, die FDP mit 7,5 und die Linken mit 6,3 Prozent.

Auch in diesem Jahr sieht es wieder gut für die CDU in Hessen aus und liegt je nach Umfrage-Institut bei um die 30 Prozent und hat damit von allen Parteien am meisten Plus bei den Wählenden im Vergleich zu den Endergebnissen der Landtagswahlen von 2018 erreicht. Seit 25 Jahren regieren die Christdemokraten Hessen, in den letzten zehn Jahren zusammen mit den Grünen.

Laut einer aktuellen Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen (25. August), die von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und Radio FFH in Auftrag gegeben wurde, hat die AfD in Hessen zwei Prozent zugelegt und kommt damit auf 15 Prozent. Die FDP verliere 1,5 Prozent und wäre dann noch bei 6 Prozent.

Umfragen sehen Linke aus dem Landtag in Hessen ausziehen

Die Grünen würden zwei Prozent verlieren und wären damit hinter der SPD drittstärkste Partei im Landtag. Die Sozialdemokraten würden laut der Umfrage fast unverändert zu 2018 auf 20 Prozent der Stimmen kommen.

Bitter sieht es in der Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen für die hessischen Linken aus: Die würden demnach aus dem Landtag gewählt werden, weil sie 3,5 Prozent verlieren und dann nur noch bei drei Prozent der Stimmen landen. Mindestens fünf Prozent der Wahlstimmen sind notwendig, um Sitze im Landtag zu erhalten – 110 Sitze (ohne gegebenenfalls Überhang- und Ausgleichsmandate) gibt es insgesamt. (Emanuel Zylla)