Faeser tritt als SPD-Spitzenkandidatin bei Landtagswahl in Hessen an

Von: Niklas Hecht

Bundesinnenministerin Nancy Faeser steht als Spitzenkandidatin der SPD für die Landtagswahl in Hessen am 8. Oktober bereit.

Wiesbaden/Berlin – Bundesinnenministerin Nancy Faeser will Spitzenkandidatin der SPD bei der diesjährigen Landtagswahl in Hessen 8. Oktober werden. Das sagte die hessische SPD-Landesvorsitzende in einem am Donnerstag (2. Februar) veröffentlichten Interview dem Spiegel. Bundesinnenministerin will sie weiterhin bleiben.

Weitere Informationen folgen in Kürze.