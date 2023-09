Kaum landespolitische Themen beim Wahlkampfauftakt der Hessen-AfD - aber großer Protest

Von: Gregor Haschnik

Initiativen wie „Omas gegen Rechts“ protestierten auch mit einem „Fest der Demokratie“. © Andreas Arnold/dpa

Beim AfD-Wahlkampfauftakt in Gelnhausen gibt es Verbalattacken gegen die Ampelkoalition im Bund sowie gegen Geflüchtete - und eine große Gegendemo.

Gelnhausen - Mit ihren Bundessprecher:innen Alice Weidel und Tino Chrupalla hat die hessische AfD am Samstag (9. September) in Gelnhausen-Meerholz den Wahlkampfendspurt für die Hessen-Wahl am 8. Oktober begonnen. Um landespolitische Themen ging es kaum. Weidel und Chrupalla attackierten vor allem die Koalition im Bund.

„Dieses Land wird von Idioten regiert“, sagte Weidel und erhielt viel Beifall. Es werde höchste Zeit, dass die AfD in die Regierung komme, was nicht lange dauern werde. Die Ampel „macht Politik gegen die eigene Bevölkerung“, etwa beim Gebäudeenergiegesetz. Weidel griff insbesondere Nancy Faeser (SPD), Bundesinnenministerin und Spitzenkandidatin in Hessen, an, die den Verfassungsschutz zum „Ausspionieren“ der AfD missbrauche. Faeser gehöre vor einen Richter. Die AfD wird als rechtsextremistischer Verdachtsfall auf Bundesebene beobachtet. Am Sonntag gastierte Weidel auch im ARD-„Sommerinterview“.

Chrupalla, der mit seiner Partei oft russische Narrative bedient, forderte ein Ende der Wirtschaftssanktionen gegen Russland, auch weil diese Deutschland und der Wirtschaft schadeten. Immer wieder schürten sie Ressentiments gegen Asylsuchende und Angst: Schon das Wort „Flüchtling“ sei eine Unverschämtheit, so Weidel, es handele sich in erster Linie um „Einwanderer in die Sozialsysteme“. Chrupalla sprach von einer gefährlichen „Invasion“.

AfD-Auftakt zur Hessen-Wahl: Breites Bündnis protestiert

Die Polizei schätzte die Zahl der Teilnehmenden bei der AfD-Veranstaltung auf 1000. Die Platzverhältnisse in der nichtklimatisierten Halle waren sehr eng.

Auch Robert Lambrou, Spitzenkandidat der hessischen AfD, sagte, die Partei möchte hier mitregieren. Er erklärte nicht, wie das ohne Koalitionsoption gehen soll. Die seiner Ansicht nach „konservative“ AfD wolle „unsere Heimat bewahren“, Sicherheit, Wohlstand und günstige Energie bieten. Lambrou kündigte wie Weidel an, auf Kernkraft zu setzen und den Autoverkehr zu fördern. Die AfD nenne das Ausmaß der angeblichen „Migrationskatastrophe“ beim Namen und habe mit den „Spaziergängern“ – unter denen teilweise Rechtsextreme waren – dazu beigetragen, dass keine allgemeine Corona-Impfpflicht eingeführt worden sei. Wer in Hessen die CDU wähle, so Lambrou, wähle die Grünen und deren „ideologisierte“ Politik mit.

Neben einem Stopp des Landesaufnahmeprogramms für afghanische Geflüchtete gehörten WLAN in allen Klassenräumen, Verwaltungshilfen für Lehrkräfte und eine Abschaffung der Grunderwerbsteuer sowie der Straßenausbaubeiträge zu den wenigen konkreten Ankündigungen. Genaueres zur Finanzierung sagte Lambrou nicht. Zur wirtschaftlichen Lage meinte er, Hessen sei total überschuldet. Alle Ausgaben gehörten auf den Prüfstand.

Wenn am Sonntag gewählt würde, käme die AfD laut der jüngsten Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen auf 16 Prozent, Grüne und SPD auf je 19 Prozent, die CDU auf 30 Prozent.

AfD-Wahlkampfauftakt: 30 Institutionen protestieren

Neben der Halle protestierte ein Bündnis aus gut 30 Institutionen, etwa Gewerkschaften, Kirchen, Parteien. Darunter waren beispielsweise der DGB Hessen-Thüringen, die IG Metall Hanau-Fulda, der Paritätische Hessen, das Behinderten-Werk Main-Kinzig, People for Future Gelnhausen / Main-Kinzig, die Omas gegen Rechts und der Verein Brückenbauer aus Gelnhausen.

Es gab Reden, Infostände und Konzerte. Die Polizei sprach von 500 Gegendemonstrant:innen. Laut Mitveranstalter Alexander Schopbach vom Gelnhäuser Verein Hand aufs Herz nahmen über den Tag verteilt 1500 Menschen teil, die aus ganz Hessen gekommen seien. Das Bündnis sei breit aufgestellt, verbands- und parteiübergreifend: „Wir haben eindrucksvoll unser Versprechen erneuert, stets an der Seite derer zu stehen, die von der AfD an den Rand gedrängt oder ganz aus unserer Gesellschaft verdrängt werden sollen.“ Das sei wichtig, wenn die AfD „Hass und Hetze“ und ihre „antidemokratischen, rückwärtsgewendeten Ziele“ verbreite.

Christoph Degen (SPD) sagte, „unser Hessen ist bunt und soll es bleiben“. Zivilgesellschaft und demokratische Parteien müssten weiter zusammenstehen. Die AfD spalte, sei menschenverachtend. Dass sie keine Lösungen für drängende Probleme wie Fachkräftemangel habe, zeige sie im Landtag. Gleichzeitig schrecke sie Fachleute, die kommen wollten, ab.

Mathias Wagner (Grüne) sagte, „wir setzen heute ein klares Zeichen für Demokratie und Zusammenhalt, für Solidarität und Mitmenschlichkeit“ und „nehmen es nicht hin“, wenn die AfD „ihr Gift versprüht“.