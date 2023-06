Nach Taliban-Übernahme wird in Deutschland das Heroin knapp - mit drastischen Folgen

Von: Fabian Müller

Ein Mitglied der Taliban zerstört ein Mohnfeld in der Provinz Herat (Archivbild). © Imago/Xinhua

Die Taliban haben den Anbau und Vertrieb von Heroin verboten. In Europa ist die Sorge groß, dass nun die Droge knapp wird - und Süchtige auf das synthetische Opioid Fentanyl umsteigen.

Berlin/Kabul - Bei der Europäischen Drogenbeobachtungsstelle EMCDDA geht die Angst um: Noch, schreibt die Organisation in ihrem Jahresbericht, gebe es in Europa Drogen in Hülle und Fülle. Doch spätestens ab 2024 dürfte die stark abhängig machende Droge Heroin auf Europas Straßen knapp werden. Das berichtet der Spiegel.

Doch das liegt nicht an erfolgreicherer Polizeiarbeit oder Prävention. Der Ursprung liegt in Afghanistan und der erneuten Machtübernahme der Taliban in dem Land im August 2021. In dem Land wird fast das gesamte Heroin hergestellt, das in Europa erhältlich ist.

Taliban verbieten Heroinproduktion: Sorge in Europa groß

Im April vergangenen Jahres verkündeten die Taliban allerdings, dass sie in Zukunft den Anbau von Schlafmohn sowie der Herstellung von Opium und Heroin samt Schmuggel verbieten wollen. Und das, obwohl das Land einen bedeutenden Teil seiner Einkünfte aus dem Drogenhandel bezieht. Die Ernte im Jahr 2022 wurde noch gestattet, doch nun sollen die Anbauflächen stark abgenommen haben, teilweise wurden sie sogar durch die Taliban zerstört.

Rund ein Jahr dauert es, bis afghanisches Opium in Form von Heroin in Europa erhältlich ist, schreibt der Spiegel. Sollten die Taliban also ihr Vorhaben strikt durchziehen, könnten ab dem kommenden Jahr die rund eine Million Heroinabhängigen Europas ein Problem bekommen. Denn schon im Jahr 2000, als die Taliban in Afghanistan an der Macht waren, hatten sie die Heroinproduktion verboten, Ernte und Export brachen folgerichtig ein. Der Mangel an Heroin führte dazu, dass die Droge in vielen Ländern massiv im Preis gestiegen war, der Reinheitsgrad sank zunehmend.

Bald Heroinkrise in Europa? Taliban verbieten Anbau und Produktion

Die EMCDDA hält es für möglich, dass es auch in diesem Jahr zu einem Einbruch der Opium- und Metamphetamin-Produktion kommen wird, in der Afghanistan ebenfalls führend ist. Laut der Organisation sollten sich die europäischen Staaten auf eine Heroinkrise einstellen. Laut Bericht der EMCDDA würde das im besten Fall bedeuten, die Nachfrage nach Entzug und Substitution würde sprunghaft ansteigen. Doch möglich sei auch., dass die Süchtigen auf synthetische Opioide umsteigen, etwa auf Fentanyl.

Das künstlich hergestellte Opioid wirkt 50- bis 100-mal stärker als Morphium. In den USA wurden die Pillen viele Jahre lang als Schmerzmittel verschrieben, bis viele süchtig wurden und das Mittel nach Ende der Behandlung auf dem Schwarzmarkt kauften. Allein im Jahr starben 57.000 Menschen an Fentanyl, im Jahr 2021 sogar mehr als 70.000. „Fentanyl ist die tödlichste Droge, der unser Land je ausgesetzt war“, sagt Anne Milgram, Chefin der U.S. Drug Enforcement Administration, dem Spiegel.

Video: Millionen Bauern in Afghanistan droht Armut: Taliban verbieten Mohnanbau

Eine Überdosis mit Fentanyl ist viel wahrscheinlicher als mit Heroin, in den USA ist bei Menschen zwischen 18 und 49 Jahren der Missbrauch mit dem Opioid die führende Todesursache. Weil nun Heroin in Europa knapp werden könnte, ist die Sorge groß, dass das synthetische Opioid auch nach Europa schwappt. (fmü)