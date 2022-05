Landtagswahl NRW live: Das sind die Ergebnisse im Wahlkreis Herne

Von: Max Schäfer

Teilen

Am 15. Mai 2022 findet die Landtagswahl Nordrhein-Westfalen statt. Die Ergebnisse im Wahlkreis Herne finden Sie hier.

Herne – Am 15. Mai 2022 ist die Landtagswahl Nordrhein-Westfalen. Es zeichnet sich ein enges Rennen zwischen Hendrik Wüst und Thomas Kutschaty ab. Für wen stimmen die Wähler:innen im Wahlkreis Herne?

Bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen entscheiden die Menschen in Deutschlands bevölkerungsreichstem Bundesland, wer sie künftig im Landesparlament vertritt. Damit beeinflussen sie maßgeblich auch die künftige Landesregierung. Bleibt Hendrik Wüst (CDU) Ministerpräsident oder übernimmt Thomas Kutschaty (SPD) das Amt? Auch Joachim Stamp (FDP) und Mona Neubaur wollen ein Wörtchen mitreden. Letztendlich obliegt es an den Wählenden, die Antwort zu geben. Darunter sind auch die Menschen im Wahlkreis Herne mit der Nummer 110.

Bei der NRW-Wahl 2022 ist wahlberechtigt, wer die deutsche Staatsbürgerschaft hat, am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet hat und seit mindestens 16 Tagen in Nordrhein-Westfalen wohnt. Die Wahllokale im Wahlkreis Herne haben am Wahlsonntag zwischen 8 und 18 Uhr geöffnet. Alternativ ist die Stimmabgabe per Briefwahl möglich. Wer nicht genau weiß, welche Partei zur eigenen Überzeugung passt, kann den Wahl-O-Mat nutzen.

Landtagswahl Nordrhein-Westfalen: Wer tritt im Wahlkreis Herne (110) an?

Bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen haben alle Wahlberechtigte zwei Stimmen. Mit der Erststimme können sie eine Person aus ihrem Wahlkreis wählen, welche direkt in den Landtag einzieht. Das sogenannte Direktmandat gewinnt, wer die meisten Stimmen erhält.

Die Ergebnisse der Landtagswahl Nordrhein-Westfalen können Sie im Live-Ticker mitlesen. Auch die aktuellen Prognosen und Hochrechnungen der NRW-Wahl werden live getickert.

Zur NRW-Wahl 2022 treten folgende Kandidierende im Wahlkreis Herne (110) an:

Markus Mähler (CDU)

Alexander Vogt (SPD)

Thomas Nück (FDP)

Fabian Mayel (Grüne)

Wiebke Köllner (Linke)

Sven Pietas (Freie Wähler)

Michael Weber (Die Basis)

Peter Wispfenning (MLPD)

Die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen ist jedoch keine reine Personenwahl, sondern eine personalisierte Verhältniswahl. Die Menschen im Wahlkreis Herne wählen bei der NRW-Wahl 2022 daher nicht nur Kandidierende in ihrem Wahlkreis, sondern auch Parteien oder politische Vereinigungen. Dazu dient die Zweitstimme. In NRW haben Bürger:innen die Auswahl aus 29 zugelassenen Landeslisten. Das landesweite Ergebnis der Zweitstimmen entscheidet über die Sitzverteilung im Landesparlament.

Wähler:innen haben bei der Landtagswahl NRW zwei Stimmen. Wer gewinnt das Direktmandat im Wahlkreis Herne? (Symbolbild) © Oliver Berg/dpa

Wahlkreis Herne: Das Ergebnis der NRW-Wahl 2022

Wenn die Wahllokale am Wahlsonntag um 18 Uhr schließen, beginnen die Wahlhelfer:innen mit der Auszählung der Stimmen. Währenddessen schauen Interessierte gespannt auf die Bildschirme, denn zu dieser Zeit werden bereits die ersten Prognosen und Hochrechnungen veröffentlicht. Bis aussagekräftige Ergebnisse der Landtagswahl NRW veröffentlicht werden, kann es bis zum späten Abend oder bis in die Nacht dauern. Sobald das Ergebnis der NRW-Wahl 2022 im Wahlkreis Herne feststeht, können Sie es in der Karte nachverfolgen.

NRW-Wahl 2022: Was gehört zum Wahlkreis Herne?

Der Wahlkreis Herne ist einer von 128 Wahlkreisen bei der Landtagswahl NRW. Er umfasst die gesamte Stadt Herne mit ihren etwa 157.000 Einwohner:innen. Weitere Städte und Gemeinden gehören nicht dazu.

NRW-Wahl 2022: Stimmen Sie jetzt ab!

Wahlkreis Herne: Das Ergebnis der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen 2017

Alexander Vogt konnte bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen 2017 das Direktmandat im Wahlkreis Herne gewinnen. Der Sozialdemokrat erhielt 46,8 Prozent der Erststimmen. Weitere Kandidaten waren Sven Rickert (CDU, 27,9 Prozent), Thomas Nückel (FDP, 9,3 Prozent), Christopher Krogull (Linke, 6,8 Prozent), Raoul Roßbach (Grüne, 4,5 Prozent) und James-Michael Eilebrecht (Piraten, 4,2 Prozent).

Die meisten Zweitstimmen erhielt auch die SPD. Das Ergebnis der Landtagswahl vor fünf Jahren im Wahlkreis Herne im Überblick:

Partei Erststimmen in Prozent SPD 39,5 CDU 23,5 Grüne 4,7 FDP 9,3 Linke 5,4 AfD 11,2

Wie ganz Nordrhein-Westfalen gewählt hat, können Sie in unserem Live-Ticker zur NRW-Wahl 2022 verfolgen. Zudem besteht die Möglichkeit, die NRW-Wahl live im TV und Live-Stream anzuschauen. (ms)