Heizungsgesetz: Karlsruhe bremst Ampel aus

Teilen

Die Richterinnen und Richter in Karlsruhe haben einer Klage aus der CDU stattgegeben: Die zweite und dritte Lesung zum Heizungsgesetz der Bundesregierung darf nicht in der laufenden Sitzungswoche stattfinden. © Uli Deck/dpa (Archiv)

Das Bundesverfassungsgericht stoppt die Beratung zu Heizungsgesetz: Es darf am Freitag nicht im Bundestag verabschiedet werden.

Stoppschild aus Karlsruhe: Der Bundestag darf das Gebäudeenergiegesetz am Freitag nicht verabschieden. Das Bundesverfassungsgericht gab mit einem am Mittwochabend veröffentlichten Beschluss dem Eilantrag des Berliner CDU-Abgeordneten Thomas Heilmann statt. Die zweite und dritte Lesung zum Gesetzentwurf der Bundesregierung dürfe nicht in der laufenden Sitzungswoche stattfinden. Heilmann sah wegen der Eile im Gesetzgebungsverfahren seine Rechte als Abgeordneter verletzt.

Die Novellierung des Gebäudeenergiegesetzes soll dafür sorgen, dass im Gebäudesektor die Treibhausgasemissionen sinken. Die Ampel-Koalition wollte das heftig diskutierte Gesetz bis zur Sommerpause verabschieden. Das Bundesverfassungsgericht entschied nun, zu den Rechten der Abgeordneten gehöre es auch, dass sie „Informationen nicht nur erlangen, sondern diese auch verarbeiten können“.

Vertreter von CDU und CSU sprachen von einer Ohrfeige für die Ampel-Koalition. FDP-Politiker:innen machten die Grünen verantwortlich. SPD-Fraktionsvize Matthias Miersch betonte, der Inhalt des Gesetzes sei nicht betroffen. Ausdrücklich weise das Gericht auf die Möglichkeit einer Sondersitzung hin, „über die nun beraten werden muss“, sagte er der „Rheinischen Post“. (epd/dpa)