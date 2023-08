In Heimarbeit gegen Putin: Privatleute bauen in der Ukraine hocheffektive Drohnen

Von: Patrick Mayer

Sie kam wohl gegen die russische Hauptstadt Moskau zum Einsatz. Hinter der neuesten ukrainischen Kampfdrohne sollen Privatleute stecken. Und nicht nur dahinter.

Kiew - Der Name kommt aus dem Tierreich und wirkt eigentlich harmlos. Doch im Ukraine-Krieg hat die „Beaver“-Drohne in Moskau große Verunsicherung erzeugt. Russland war am 30. und 31. Juli offenbar nicht in der Lage, seine Hauptstadt gegen die „Biber“, so die deutsche Übersetzung, zu schützen.

Ukraine-Krieg: Privatleute entwickeln von Russland gefürchtete Drohne „Biber“

Damals schlugen mitten in der Metropole in Hochhäuser des Stadtviertels „Moskwa City“ zwei mutmaßlich ukrainische Drohnen ein. Wie Newsweek berichtete, soll es sich laut Open-Source-Geheimdienstberichten dabei um die ukrainische „Biber“ gehandelt haben.

Damit nicht genug: Während am Samstag (19. August) der Militärflugplatz Solzy im westrussischen Gebiet Nowgorod offenbar mit einer Drohne von russischem Boden aus angegriffen wurde, soll es sich bei der „Biber“ um eine Entwicklung von Privatleuten handeln - nicht um eine Erfindung der ukrainischen Streitkräfte. Diese These stellte Politico in einem Artikel vom Montag (21. August) auf. Heimwerker gegen Wladimir Putins Invasion?

Der Moderator Serhiy Prytula entwickelt Drohnen für seine Heimat Ukraine und unterstützt die Zivilbevölkerung mit Spendenaktionen. Hier ist er mit zwei Unterstützerinnen vor zerstörten Häusern im Kiew-Vorort Makariw zu sehen. © IMAGO / ABACAPRESS

Hinter der „Biber“ soll nicht irgendein Tüftler stecken. Das stets gut informierte amerikanische Nachrichtenmagazin bringt Serhiy Prytula mit der Drohne in Zusammenhang, einen ukrainischen Comedian und Fernsehmoderator, der unter anderem im Februar 2020 den nationalen Entscheid zum Eurovision Song Contest (ESC) in Kiew moderiert hatte.

Ukrainische Drohnen gegen Russland: TV-Star Prytula mischt wohl mit

„Wir sind uns nicht sicher, ob wir darin verwickelt sind“, habe Prytula im Interview mit einem „charmanten, aber undurchdringlichen Lächeln“ gesagt, schreibt Politico. Heute leite der 42-jährige TV-Star mit viel Engagement eine Stiftung, die die heimische Waffenproduktion unterstütze und ukrainische Fronttruppen bei deren Kampf gegen die russischen Besatzer versorge, berichtet das Politik-Magazin. Eine seiner Stärken sei, Bauteile für Drohnen aufzuspüren.

Das Land erlebt derzeit eine Explosion privater Unternehmen, die Ausrüstung an die Front liefern und die heimische Produktion unter den gefährlichsten Bedingungen hochfahren.

Aufsehenerregend war, als Prytula im Juni 2022 durch die öffentliche Spendenaktion „People‘s Bayraktar“ innerhalb von drei Tagen 600 Millionen Hrywnja und damit umgerechnet rund 15 Millionen Euro für den Kauf von drei türkischen Kampfdrohnen gesammelt hatte. Seine aktuelle „Prytula Charity Foundation“ ist in Kiew beheimatet. Laut dem Bericht verpackten Freiwillige einzig am 9. August 75 Aufklärungsdrohnen für die ukrainische Armee.

Start-ups gegen Russlands Angriffskrieg: Ukrainer bilden Unternehmen für militärisches Gerät

Sie sind nur ein Beispiel unter vielen. „Das Land erlebt derzeit eine Explosion privater Unternehmen, die Ausrüstung an die Front liefern und die heimische Produktion unter den gefährlichsten Bedingungen hochfahren. Da Waffenhersteller die Hauptziele für russische Marschflugkörper sind, verteilen Fabriken ihre Produktion auf zahlreiche geheime Standorte“, schreibt Politico.

Wohl mit Erfolg: Wie das amerikanische Wirtschaftsmagazin Forbes im Juli berichtete, haben sich im vergangenen Jahr in der Ukraine etwa mehr als 80 Start-ups gebildet, die sich auf die Entwicklung von Drohnen spezialisiert haben. Die Tüftler kommen dabei aus einer Vielfalt an wissenschaftlichen, technischen und handwerklichen Berufen. Gemeinsam mit den privaten Heimwerkern bilden sie ein großes Netzwerk an Drohnen-Lieferanten.

Ukrainische Drohnen-Produktion: Heimwerker und Start-ups bilden ein Netzwerk

Die Drohnen „Shark“, „Leleka“ and „Valkyrie“ sollen beispielsweise wie die „Biber“ von privaten Heimwerkern kommen, die sich zum Bau der unbemannten Luftfahrzeuge nicht selten einfacher Materialien wie Metallleisten für Elektrokabel bedienen. „STEN-2“ und „Skyknight“ stammen laut Forbes dagegen aus einer handwerklich-mittelständischen Produktion. Die ukrainische Spendenorganisation United24 veröffentlichte jüngst ein Foto (siehe Tweet) zu den zusammengetragenen Modellen für die Initiative „Armee der Drohnen“.

Während die meisten der Drohnen Aufklärungscharakter haben, erwiesen sich die „R-18“-Drohne, bestückt mit uralten RTG-3-Panzerabwehrgranaten, der privaten Initiative Aerorozvidka sowie die „Phoenix 03 Heavy UCAV“ des ukrainischen Start-ups Module-5 als hocheffizient im Kampf gegen russische Panzer. Während in Russland angeblich Zweifel an Putins Kriegskurs wachsen und dessen belarussischer Verbündeter Alexander Lukaschenko unter Druck steht, erweisen sich die Ukrainer bei der Verteidigung ihrer Heimat als erfinderisch. (pm)