Heiliger Ibis, hau ab

Von: Joachim Wille

Teilen

Stängelbecherchen ist ein Pilz, ursprünglich in Ostasien beheimatet, der die Esche befällt und sie hierzulande sogar auszurotten droht. © Julian Stratenschulte/dpa

Über 2500 gebietsfremde Arten sind in Deutschland registriert. Es ist schwer bis unmöglich, etwas gegen diese fremden Arten zu unternehmen. Doch nur ein kleiner Teil gilt tatsächlich als gefährlich für unsere Natur. Die Kolumne „Öko-logisch“.

Wer ist nicht schon alles zu uns gekommen! Falsches Weißes Stängelbecherchen, Heiliger Ibis und Roter Amerikanischer Sumpfkebs etwa. In Deutschland sind inzwischen über 2500 gebietsfremde Arten registriert, und einige setzen der Natur ganz schön zu. Besagtes Stängelbecherchen zum Beispiel ist ein Pilz, ursprünglich in Ostasien beheimatet, der die Esche befällt und sie hierzulande sogar auszurotten droht. Der Heilige Ibis wiederum, eine Vogelart aus Afrika, konkurriert mit heimischen Reihern um Nistplätze und ist extrem gefräßig. Und der Amerikanische Sumpfkrebs ist Überträger der für europäische Flusskrebse tödlichen Krebspest.

Es ist schwer bis unmöglich, etwas gegen diese fremden Arten zu unternehmen. Ein Sisyphus-Job. Resistente Bäume züchten, Bejagen und Eier einsammeln, Abfangen und Sperren errichten... Doch zum Glück gelten nur 90 der über 2500 fremden Spezies tatsächlich als „invasiv“, also gefährlich für die angestammte Natur. Die weitaus meisten könnte man, wenn man so will, sogar als Bereicherung bezeichnen. So wie die Papageien, die sich in Köln niedergelassen haben, und die Flamingos, die am Niederrhein leben.

Der Weltbiodiversitätsrat IPBES hat das Thema „Invasive Arten“ in dieser Woche aufs Tapet gebracht. Sein neuer Report zeigt: Das Problem wird unterschätzt, die gefährlichen fremden Pflanzen, Tiere und Mikroben tragen nicht unerheblich zum Artensterben bei, und auch die ökonomischen Kosten sind hoch, sie betragen weltweit über 400 Milliarden Euro jährlich. Trotzdem, ganz unproblematisch ist die Schwerpunktsetzung des Rates nicht, der ihm viereinhalb Jahre und die Arbeit von 86 Expert:innen gewidmet hat. Noch drängender als die Invasionen anzugehen, erscheint es doch, sich den tatsächlichen Haupttreibern des Artenschwunds zu widmen: der Zerstörung der Lebensräume durch intensive Landwirtschaft, der Überfischung und Bejagung sowie dem Klimawandel. Die hat der IPBES ja in seinem Hauptreport von 2019 als solche definiert.

Konzepte, wie eine Landwirtschaft ohne Naturzerstörung aussehen würde, werden gebraucht. Ebenso Vorschläge, wie die von der Weltgemeinschaft beschlossene Ausweitung der Naturschutzgebiete an Land und im Meer umgesetzt werden kann – auch, um den Folgen des Klimawandels entgegen zu arbeiten. Denn dass sich alles von selber löst wie bei der invasiven Regenbogenforelle, die unser heimische Bachforelle bedroht, ist nicht zu erwarten. Sie mag eher kalte Gewässer. Und die werden immer seltener...