Hartz IV: Empfänger fallen trotz Corona-Bonus durch den Rost

Kritik von Wohlfahrtverbands-Chef

Von Alexander Eser-Ruperti schließen

In Anbetracht steigender Preise beschließt die Ampel ein Entlastungspaket, das auch Empfängern von Hartz IV helfen soll. Doch tut es das wirklich?

Berlin – Die Ampelkoalition hat sich auf ein milliardenschweres Entlastungspaket verständigt, das Verbrauchern in Zeiten steigender Energiepreise und wachsender Inflation mehr Spielräume verschaffen soll. In dem beschlossenen Maßnahmenbündel sollen auch Empfängerinnen und Empfänger von Hartz IV Berücksichtigung finden, unter anderem in Form eines Corona-Bonus, an dem sich die Geister scheiden.

Doch reichen die Maßnahmen, um Empfängern des ALG-II eine Atempause zu verschaffen? Und wie steht es um sozialen Ausgleich? Der Paritätische Wohlfahrtsverband übt scharfe Kritik am Entlastungspaket. Der Hauptgeschäftsführer des Verbands zeigt sich unzufrieden und fordert die Ampelkoalition zum Handeln auf. Derweil bleibt auch die Frage nach der Höhe der Regelsätze beim ALG-II virulent.