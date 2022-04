Hartz IV: Empfänger bekommen vom Jobcenter Fahrtkosten erstattet – selbst mit Fahrrad

Von: Mark Stoffers

Das Logo der Agentur für Arbeit und des Jobcenters ist an dem Gebäudekomplex einer Behörde zu erkennen. © Hendrik Schmidt | dpa

Ein Hartz-IV-Empfänger fuhr mit dem Fahrrad zum Meldetermin ins Jobcenter: Dieser bekam mit seiner Klage über die Rückerstattung der Fahrtkosten recht.

Leipzig – Ein möglicherweise wegweisendes Urteil des Leipziger Sozialgerichts könnte Beziehern von Hartz IV ein wenig Entlastung verschaffen. Ein Hartz-IV-Empfänger eine Erstattung der Fahrtkosten vom Jobcenter ein, obwohl er weder das Auto noch mit Bus und Bahn zum Meldetermin im Amt anreiste. Eine wichtige Hartz IV News, die viele Hartz-IV-Bezieher aufhorchen lassen könnte. Denn das Gericht gab dem Kläger recht, dass die Fahrkosten für den Meldetermin im Jobcenter erstattet werden müssten.



Welche Kosten vom Jobcenter übernimmt und welchen Haken das Urteil für den Bezieher von Hartz IV über die Fahrtkosten hat, berichtet kreiszeitung.de.

Hartz 4 News: Etwas Entlastung vor dem geplanten Zuschuss für Hartz IV aus dem Entlastungspaket 2022

Das Urteil des Sozialgerichts in Leipzig sind beste Hartz IV News für Bezieher der Sozialleistungen und könnte in Deutschland neue Tore öffnen. Zum einen entlastet es Bezieher von Hartz IV in schwierigen Zeiten, auch wenn es nur ein bisschen er Fall ist. Doch in Zeiten von hohen Energiekosten und absurden Lebensmittelpreisen, bei denen vor Experten weiterhin vor Hamsterkäufen in Supermärkten und Discountern warnen, sind das mal wieder gute Hartz IV News. Die Empfänger von Sozialleistungen haben derzeit ebenso wie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit den hohen Benzin- und Dieselpreisen zu kämpfen und warten auf den angekündigten Tankrabatt als Spritpreis-Bremse der Politik.

Ebenfalls von der Bundesregierung versprochen, ist bereits der Zuschuss zu Hartz IV, der im Entlastungspaket 2022 genauso einen Platz erhalten hat wie der Kinderbonus, das 9-Euro-Ticket für Bus und Bahn und 300 Euro Energiepreispauschale. Während der Tankrabatt, das 9-Euro-Monatsticket und die Energiepauschale allerdings ihre Start-Termine bereits im Juni haben sollen, müssen sich Hartz-IV-Empfänger noch etwas länger in Geduld üben, bevor die 100 Euro extra auf dem Konto landen. Nun können sich Empfänger von Hartz IV also ein wenig Entlastung verschaffen, sodass es bald bei Beziehern von Hartz IV wenigstens etwas freundlicher im Geldbeutel aussieht.