Hans-Jürgen Urban: „Die Gewinnlogik des Kapitalismus hat eine zerstörerische Dynamik ausgelöst“

Von: Stephan Hebel

Symbol globaler Lieferketten: Installation aus Schiffscontainern des französischen Künstlers Vincent Ganivet in Le Havre, Normandie. imago images © Joerg Boethling/Imago

Die Welt wird von Krisen beherrscht, die Globalisierung befeuert die Ungleichheit. Was können Gesellschaften, was können Gewerkschaften tun, um sie zu überwinden? IG-Metall-Vorstand Hans-Jürgen Urban und FR-Autor Stephan Hebel sprechen in ihrem neuen Buch über Wege zu mehr globaler Gerechtigkeit. Ein Auszug.

Stephan Hebel: Ein (…) Hauptmerkmal des krisenhaften Gegenwartskapitalismus ist die Globalisierung, ein Begriff, der ja zum Schlagwort für alles Mögliche geworden ist. Was ist gemeint, wenn wir hier von Globalisierung reden?

Hans-Jürgen Urban: Globalisierung, von der wir hier reden, bedeutet zunächst, dass die Aktivitäten von Unternehmen, Politik und gesellschaftlichen Akteur:innen nicht mehr an den nationalstaatlichen Grenzen Halt machen. Das gilt vor allem für die ökonomische Sphäre, also für Unternehmen, Banken und Finanzmarktakteure, die Produkte, Geld und Wertpapiere rund um den Globus handeln. Es gilt aber auch für die Politik, für die Kommunikation und für kulturelle Werte.

Beginnen wir mit der Wirtschaft.

In der Wirtschaft sind Ziele wie Kostensenkung oder Absatzerweiterung von Bedeutung. Dabei ist die Integration nationaler Märkte in den diversen ökonomischen Räumen unterschiedlich vorangeschritten. In der Finanzsphäre ist sie am intensivsten, die Arbeitsmärkte sind trotz aller Migration am wenigsten global integriert. Die realwirtschaftlichen Beziehungen sind in den Makroregionen, also der Europäischen Union (EU) mit dem Kernbereich des Euroraums, aber auch in der Freihandelszone zwischen den USA, Kanada und Mexiko, die auf dem Nordamerikanischen Freihandelsabkommen beruht (North American Free Trade Agreement, Nafta), besonders dicht, während weite Teile Afrikas kaum in diese Wirtschaftsstrukturen einbezogen sind.

Das Kuriose am Begriff der Globalisierung ist demnach, dass er etwas suggeriert, das er gar nicht halten kann. So sind etwa die transnationalen Produktions- und Handelsbeziehungen nicht über den ganzen Globus gleichermaßen verteilt. Sie konzentrieren sich vielmehr in makroregionalen Zentren, die besonders eng miteinander verflochten sind. Die anderen Regionen, die nur am Rande einbezogen werden, sind in der Regel vom Nutzen und Gewinn dieser Form von Globalisierung ausgeschlossen, für die Kosten und Schäden gilt das so nicht.

Die Globalisierung der Produktion wird vorangetrieben, weil die Unternehmen Produktionsbedingungen in der ganzen Welt vergleichen und dort Produktionsstätten errichten oder Vorprodukte und Zulieferteile einkaufen, wo die Kosten am niedrigsten sind. Sie nutzen unterschiedliche geografische, soziale, kulturelle, politische Gegebenheiten aus, um ihre Produkte so günstig wie möglich herzustellen oder abzusetzen. Natürlich steht am Ende immer das Ziel möglichst hoher Gewinne. Dieser Prozess ist so alt wie der Kapitalismus selbst. Er verläuft in unterschiedlichen Schüben und ist historisch immer wieder unterbrochen worden, etwa durch Kriege. Aber er ist seit 20 oder 30 Jahren auf einem historischen Gipfelpunkt, der so noch nie erreicht wurde. Das gilt vor allem für die Finanzsphäre. Zugleich hat der Globalisierungsprozess längst begonnen, seine eigenen Grundlagen zu zerstören, und genau darum dreht sich die Debatte unter dem Stichwort „Grenzen der Globalisierung“, die wir gegenwärtig erleben.

Steht der Globalisierung des Kapitals, die du eben beschrieben hast, auch eine Globalisierung der Arbeit gegenüber?

Nein, die Geschwindigkeiten, mit denen sich Arbeit und Kapital globalisieren, sind sehr unterschiedlich. Als erstes hat sich das Handelskapital und dann das Produktionskapital globalisiert, dann folgte das Geldkapital mit noch höherer Geschwindigkeit. Die Globalisierung der Arbeitskraft vollzieht sich dagegen erheblich langsamer, und sie steht vor wesentlich größeren Hürden. Phasenweise hat sie fast vollständig stagniert, dann wieder wird sie etwa durch Fluchtbewegungen vorangetrieben.

Aber, und das ist der entscheidende Punkt: Die Ungleichzeitigkeiten in der Globalisierung laufen darauf hinaus, dass sich auch die Machtverhältnisse zwischen Kapital und Arbeit permanent verändern – in der historischen Tendenz eindeutig zulasten der Arbeit. Denn die Globalisierung des Produktionskapitals ermöglicht es den Unternehmen, die Räume zu verlassen, in denen die Arbeit Rechte erkämpft hat, und damit können sie die organisierte Arbeit unter Druck setzen, Zugeständnisse bei Beschäftigungsverhältnissen, Arbeitseinkommen oder Arbeitsbedingungen zu machen. Dieses Ungleichgewicht in der Machtausstattung zwischen Kapital und Arbeit ist ein Wesensmerkmal der Globalisierung, wie wir sie gegenwärtig erleben.

Gibt es nicht auch aus Sicht der abhängig Beschäftigten positive Aspekte der Globalisierung?

Doch, die Gewerkschaftsbewegung in den kapitalistischen Zentren des Nordens hat ebenfalls Vorteile realisieren können: Wenn die Globalisierung für die Unternehmen ein höheres Maß an Wertschöpfung und Gewinnen hervorgebracht hat, hat das die Möglichkeiten der organisierten Arbeit verbessert, Teile dieser Wertschöpfung und dieser Gewinne für sich zu erkämpfen, in Form von höheren Löhnen, von Arbeitszeitverkürzung oder besseren Arbeitsbedingungen. Wenn also die Kraft ausreicht, kann auch die Arbeit profitieren. Selbst die Länder, in denen Unternehmen Produktionsstandorte errichten, um das niedrigere Lohn- und Schutzniveau auszunutzen, können dadurch Wachstums- und Entwicklungsschübe erleben, die auch dort – wieder entsprechende Kräfteverhältnisse und Kampferfolge der organisierten Arbeit vorausgesetzt – Wohlstandsgewinne ermöglichen. Auch diese Optionen sind Elemente der Globalisierung.

Was dann ja auch langfristige Auswirkungen auf die globalen Kräfteverhältnisse insgesamt haben kann.

Ja, in der Debatte über die Veränderungen der Weltwirtschaft setzt sich mehr und mehr die Erkenntnis durch, dass die alten Vorstellungen vom reichen Norden und dem armen Süden doch recht pauschal und so nicht mehr zu halten sind. (…) Wichtig ist: Im Übergang vom nationalstaatlichen Wohlfahrtsstaats-Kapitalismus zum globalen Finanzmarkt-Kapitalismus hat auch eine historische Wende in der globalen sozialen Ungleichheits-Produktion stattgefunden. Wir erkennen ein neues Muster. Durch die Anhebung des allgemeinen Wohlstandsniveaus im kapitalistischen Norden (der Soziologe Ulrich Beck hat von einem Fahrstuhl-Effekt gesprochen, der den Lebensstandard der ganzen Gesellschaft nach oben gefahren hat) hatte sich das globale Wohlstandsgefälle zunächst weiter vergrößert. Es vertiefte sich vor allem die Ungleichheit zwischen den Ländern des globalen Südens und Nordens. Im Übergang zum globalen Finanzmarkt-Kapitalismus hat sich dieses Muster der globalen Ungleichheitsproduktion verändert. Die größte Ungleichheitsdynamik findet nicht mehr zwischen, sondern innerhalb der Staaten des globalen Südens und des Nordens statt. (…)

Die Autoren Hans-Jürgen Urban ist geschäftsführendes Vorstandsmitglied der IG Metall und dort für Fragen der Sozialpolitik, des Gesundheitsschutzes, der Arbeits-gestaltung sowie der beruflichen Bildung zuständig. Er ist Honorarprofessor für Soziologie an der Fakultät für Sozial- und Verhaltenswissenschaften der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Stephan Hebel , ehemaliger Redakteur der Frankfurter Rundschau, ist politischer Autor. Er schreibt regelmäßig unter anderem für die FR und „Der Freitag“. Zuletzt erschien von ihm „Merkel. Bilanz und Erbe einer Kanzlerschaft“, Westend Verlag.

Das führt wieder zur Frage nach der Globalisierung der organisierten Arbeit: Wie können Gewerkschaften unter diesen Verhältnissen agieren, ohne selbst untereinander in eine Standort-Konkurrenz zu verfallen? Von so etwas wie einer Weltgewerkschaftsbewegung kann ja kaum die Rede sein.

Ja, dieses Problem ist altbekannt, aber im globalen Kapitalismus der Gegenwart hat es tatsächlich eine neue Dimension erreicht. Wir müssen uns also fragen: Wie kann die Konkurrenz zwischen Belegschaften in unterschiedlichen Unternehmen und damit letztlich zwischen unterschiedlichen Individuen, die ihre Arbeitskraft verkaufen wollen, überwunden werden? Wie können sie sich zusammentun, um gemeinsam gegenüber dem Kapital ihre Interessen zu vertreten? Die Bedrohung durch die Konkurrenz ist ein Grundproblem des Kapitalismus, und sie hat sich in dem Maße verändert, wie der Kapitalismus sich entwickelt hat: zuerst zwischen den industrialisierten Regionen, dann innerhalb von Nationalstaaten, dann zwischen den Klassen in Makroregionen wie zum Beispiel der Europäischen Union oder der Freihandelszone Nafta in Amerika, aber zunehmend auch global.

Das Problem ist, wie gesagt, kapitalismusimmanent, aber die Schwierigkeiten, es erfolgreich zu meistern, nehmen mit der Größe der Wirtschaftsräume zu. Um ein Beispiel zu nennen: Zusammenschluss und Organisierung setzen Kommunikation voraus; aber in transnationalen Unternehmen und Wirtschaftsräumen ist bereits die Sprache mitunter ein erhebliches Organisierungsproblem. (…) Von einer dauerhaften Organisierung über Grenzen hinweg sind wir noch weit entfernt. Im Gegenteil: In den letzten Jahren hat der Globalisierungsrückstand aufseiten der Arbeit gegenüber dem Kapital vermutlich eher zu- als abgenommen.

Hängt das nicht auch damit zusammen, dass es tatsächlich unterschiedliche Interessen gibt? Wer in Bangladesch in der Textilindustrie arbeitet, und sei es noch so hart und unterbezahlt, hat ja zumindest auf den ersten Blick ein Interesse daran, dass die Produktion aus Deutschland ausgelagert worden ist.

Diese unterschiedlichen Interessen gibt es. Vor allem aufgrund der immer noch gigantischen Unterschiede zwischen den Lohn- und Sozialstandards in der Welt kann die kapitalgetriebene Verlagerung eines Standortes Kostenvorteile für das Kapital und zugleich Arbeitsplätze, Einkommen und Wohlstandsgewinn für die Menschen im Zielland bedeuten. (…) Die große Kunst solidarischer Gewerkschaftspolitik besteht nun darin, die historisch konkreten Unterschiede in den Interessen aufzugreifen, den unregulierten Unterbietungswettbewerb zu stoppen und eine gemeinsame Politik zu entwickeln, die sich an den kategorialen Basisinteressen orientiert. Das ist ein sehr komplizierter Prozess, der schon schwierig genug wäre, würde er nur unter Deutsch oder Englisch oder Mandarin sprechenden Menschen stattfinden. Aber das ist ja längst nicht mehr der Fall.

Was könnte die Konsequenz daraus sein? Brauchen wir eine Form der Deglobalisierung, der Regionalisierung von Wirtschaftskreisläufen? Oder kannst du dir eine andere, vielleicht utopisch gedachte Globalisierung vorstellen?

Zuerst das Positive: Diese Debatte, wie unzulänglich sie auch sein mag, hat zunächst einmal den Mythos vom naturnotwendigen Voranschreiten der Globalisierung entzaubert, und das ist gut so. Alle Formen der Globalisierung sind Resultat sozialen Handelns, und daher können die Handelnden sich die Regie über diese Prozesse zurückholen. Und das sollten sie auch tun. Dennoch glaube ich, dass wir dabei nach den einzelnen Dimensionen der Globalisierung unterscheiden müssen.

So wie die Entwicklung des Kapitals insgesamt, so hat auch die kapitalistische Globalisierung zivilisatorische Tendenzen, wie Marx das mal formulierte. Sie hat, vereinfacht gesagt, auch positive, fortschrittliche Seiten. Es ist ein Fortschritt gegenüber regionalistischer oder nationalistischer Borniertheit, dass wir heute mehr über andere Kulturen und die Lebensbedingungen von Menschen am anderen Ende der Welt wissen. Und erst recht ist es ein Vorteil, dass wir in Zeiten globaler Mobilität die Lebensbedingungen anderer nicht nur erlesen, sondern auch erleben können. Diese Fortschritte können nicht mehr zurückgedreht werden, ohne zivilisatorische Errungenschaften einzubüßen.

Auf der anderen Seite wissen wir aber, dass vor allem die Dominanz der Gewinnlogik im Globalisierungsprozess sozial und ökologisch zerstörerische Dynamiken erheblichen Ausmaßes ausgelöst hat. Wir wissen, dass die reichen Länder soziale und ökologische Kosten externalisieren. Und wir wissen, dass sich die Gewinne der kapitalistischen Globalisierung zu größten Teilen in den ökonomischen Machtzentren des Nordens materialisieren – wenn auch nicht bei allen Mitgliedern der Gesellschaften, sondern vor allem bei den ökonomischen Eliten.

Wie sollte sich eine Gewerkschaft gegenüber diesen unterschiedlichen Dimensionen der Globalisierung aufstellen? Ein Rückfall in einen zivilisatorischen Regionalismus, der ignorant ist gegenüber den Lebensbedingungen in anderen Regionen, wäre ein Rückschritt. Es gibt leider auch in der Linken hier und da die spätromantisch angehauchte, lokalistische Vorstellung, vor allem durch regionale Kreislaufwirtschaften und Lebensräume ließen sich die Probleme der Globalisierung lösen. Das funktioniert nicht, denn der Globalisierungsstand mit Blick auf Wissen, Kultur, Kommunikation usw. ist nicht zurückdrehbar. Es liefe überdies auf einen Boom regionalistischer oder gar nationalistischer Egoismen hinaus. Es ist ja kein Zufall, dass die rechtspopulistischen Bewegungen in der Regel auf ihre Art auch globalisierungskritische Bewegungen sind.

Gleichwohl gibt es Dimensionen der kapitalistischen Globalisierung, die man aus einer linken Perspektive zweifelsohne kritisieren, bekämpfen und überwinden muss. Etwa überzogene Formen von Global Sourcing, also die mit erheblichen ökologischen Kosten verbundene Beschaffung von Vorprodukten aus aller Welt sowie das Zusammenspiel von globalen Zulieferstrukturen mit der Ausbeutung von Bodenschätzen und Menschen.

Führt das dann nicht doch zu einer Regionalisierung, zumindest punktuell?

Es führt dazu, dass man Elemente der Hyperglobalisierung, also der überzogenen Globalisierung, beenden muss. Nimm nur mal das berühmte Beispiel der Krabben, die in der Nordsee gefangen, in Marokko gepult und in Osteuropa verpackt werden, bevor sie in den vornehmen Hamburger Lokalen auf den Tisch kommen. Das sind ökonomische, aber vor allem ökologische Absurditäten, die beendet werden sollten. Überflüssige Transportwege, auf denen Millionen Tonnen von Schadstoffen entstehen, sind nicht länger zu rechtfertigen. Mit anderen Worten: Die unterschiedlichen Dimensionen der Globalisierung sollten einer ökonomischen, sozialen und ökologischen Prüfung unterzogen werden, um Kosten und Nutzen abzuwägen. Es wird Dimensionen einer Deglobalisierung geben müssen, und in anderen Bereichen wird es fortschrittlicher sein, die globale Dimension aufrechtzuerhalten oder gar auszudehnen.

„Krise. Macht. Arbeit. Über Krisen des Kapitalismus und Pfade in eine nachhaltige Gesellschaft“ von Hans-Jürgen Urban und Stephan Hebel, Campus Verlag, 200 Seiten, 27 Euro, erscheint am 13. September. © Campus Verlag