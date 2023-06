Handwerk beklagt große Verunsicherung: „Die Stimmung kippt“

Von: Pitt von Bebenburg

Heizungsbauer Dennis Kern erlebt seine Kundschaft derzeit hochgradig verunsichert.

SPD-Politikerin Katja Mast bekommt bei Sommerreise Unmut aus der Branche zu hören

Dennis Kern war „das letzte halbe Jahr extremst gefordert“, und eine der Verantwortlichen für diesen Stress sitzt in Frankfurt direkt vor dem Heizungsbauer. Es drängt ihn, aber er will seine Kritik höflich formulieren, das merkt man.

„Das Gebäudeenergiegesetz ist mein Steckenpferd“, sagt Kern also mit bitterem Unterton zu Katja Mast. Die SPD-Politikerin amtiert als Erste Parlamentarische Geschäftsführerin ihrer Bundestagsfraktion und ist entscheidend an Absprachen mit Grünen und FDP beteiligt. Und damit an der langen Hängepartie in Sachen Heizungsgesetz.

Heizungsgesetz: Kundschaft trifft keine Entscheidung, weil sie verunsichert ist

Es war absehbar, dass dies der herausforderndste Termin bei Masts Sommerreise nach Frankfurt würde angesichts der Berliner Zickzack-Politik beim Heizungsthema. „Es ist einfach diese große Verunsicherung da“, schildert Susanne Haus, Maler- und Lackierermeisterin aus Bischofsheim, die der Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main vorsteht.

Sie haut in die gleiche Kerbe wie Kern. Die Menschen träfen keine Entscheidung, wenn sie verunsichert seien. Und dann sagt Susanne Haus in ruhigem Ton einen Satz, der die Regierenden ins Mark treffen muss. „Die Stimmung kippt im Moment so ein bisschen.“ Sie muss nicht auf den künftigen AfD-Landrat in Thüringen zu sprechen kommen, damit die Warnung ankommt.

Heizungsgesetz: Katja Mast verspricht Klarheit

Ja, es gibt auch andere Themen, die den fünf Handwerkerinnen und Handwerkern unter den Nägeln brennen. Der Fachkräfte-Mangel. Die hohen Mietpreise. Schlecht ausgebildete Jugendliche. Aber noch während diese Themen routinemäßig abgehandelt werden, steht unsichtbar der sprichwörtliche Elefant im Raum: das Gebäudeenergiegesetz. „Wir haben fest vor, es nächste Woche im Deutschen Bundestag zu verabschieden, so dass es Klarheit gibt für Ihre Betriebe“, sagt Katja Mast zu.

Die ganze Verunsicherung hat Heizungsfachmann Kern geschildert. Die Kundinnen und Kunden seines Betriebs in Dreieich fragten sich: „Was wird verboten? Was dürfen sie noch? Wie kriege ich das technisch umgesetzt? Wie kriege ich das finanziert?“ Antworten – Fehlanzeige.

Der Weg der Wärmewende Die Ausgangslage: Im Jahr 2019 beschließt die Koalition aus Union und SPD das Klimaschutzgesetz - damit soll Deutschland die Vorgaben des Pariser Klimaabkommens einhalten und im Jahr 2050 klimaneutral werden. November 2020: Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) tritt in Kraft, das verschiedene Gesetze und Verordnungen zusammenfasst. Wie die vielen fossilen Heizungen bis 2045 ausgetauscht werden sollen, beantwortet das Gesetz aber nicht. Dezember 2021: Im Koalitionsvertrag beschließen SPD, Grüne und FDP, dass ab dem Jahr 2025 jede neu eingebaute Heizung zu 65 Prozent mit Erneuerbaren Energien betrieben werden soll. März 2022: Ein Koalitionsausschuss der Ampelregierung beschließt nach Russlands Angriff auf die Ukraine, den Termin auf den 1. Januar 2024 vorzuziehen. Anfang März 2023: Der Entwurf für die Novelle GEG gelangt über die „Bild“ an die Öffentlichkeit. Dort heißt es sehr missverständlich: „Habeck will Öl- und Gasheizungen verbieten!“. Die FDP kritisiert von Anfang an, das Gesetz sei zu wenig „technologieoffen“. 21. März 2023: Der Koalitionsausschuss der Ampelregierung einigt sich nach langem Ringen auf einen Entwurf. Heizungen mit fossilen Energieträgern sollen weiter betrieben werden können, wenn sie künftig mit klimafreundlichen Gasen genutzt werden könnten. 19. April 2023: Das Bundeskabinett beschließt einen Gesetzesentwurf zum GEG. Allerdings schickt die FDP gleich eine Protestnote hinterher: Man habe nur zugestimmt, weil im Bundestag intensiv beraten werden müsse. 23. Mai 2023: Die FDP besteht darauf, dass das Gesetz noch weiter überarbeitet werden muss und doch noch nicht im Bundestag beraten werden kann. Wirtschaftsminister Habeck wirft dem Koalitionspartner „Wortbruch“ vor. 26. Mai 2023: Habeck kündigt „Verbesserungen“ an. Bei Bestandsbauten will er „den Wunsch nach mehr Zeit aufnehmen“. 13. Juni 2023: Die Koalitionspartner haben sich auf „Leitplanken“ geeinigt - die ursprünglichen Vorgaben werden erheblich abgeschwächt. In Bestandsgebäuden dürfen fossile Heizungen weiterhin eingebaut werden, solange keine kommunale Wärmeplanung vorliegt. Das gilt auch für neue Gebäude außerhalb von Neubaugebieten. fme

„Wir haben fast dasselbe Problem“, sagt sein Elektriker-Kollege Marius Schwarz aus dem Norden Frankfurts. „Wenn es um das Thema Wärmepumpe geht, kommen wir auch ins Spiel.“ Es gebe dort die gleiche Ratlosigkeit der Kunden, erheblichen Beratungsbedarf – und „wir haben die gleichen Lieferprobleme“.

Heizungsgesetz: Preisunterschiede zwischen alten und neuen Energiearten

Die Handwerker:innen sind nicht darauf versessen, neue Öl- und Gasheizungen einzubauen, im Gegenteil. Selbstverständlich wolle er die Klimawende unterstützen, betont Kern. Er sieht es als seine Aufgabe an, Menschen zu beraten, die schnell noch eine neue Gasheizung haben wollen. Er warnt sie, dass das in einigen Jahren teuer werden kann, wenn die Preise für fossile Energien wegen der CO2-Bepreisung durch die Decke gehen.

Doch er zeigt auch Verständnis für Entscheidungen zugunsten der alten Energiearten – schlicht wegen der Preisunterschiede. Wer sinnvoll eine Wärmepumpe betreiben wolle, müsse zunächst sein Haus energetisch sanieren – da kämen schnell 150 000 Euro zusammen, rechnet er vor. Hinzu könnten rund 40 000 Euro für die Wärmepumpe und 20 000 Euro für die Elektrik kommen. Da wundere er sich nicht, dass sich vor allem ältere Kunden und Kundinnen entschlössen, lediglich 15 000 Euro in eine neue Gasheizung zu investieren.

Heizungsgesetz: Handwerk gegen Beratungspflicht

Beratung, das ist ein zentrales Stichwort. Katja Masts SPD hat sich dafür stark gemacht, beim Einbau von Heizungen mit fossilen Brennstoffen eine verpflichtende Beratung einzuführen, damit alle sich über die damit verbundenen finanziellen Risiken klar würden. Doch auch dieser Vorschlag kommt in der Handwerkerschaft nicht gut an. „Wir haben definitiv nicht die Kapazität und die Zeit, diese Beratung durchzuführen, auch wenn wir die bezahlt bekommen“, sagt Dennis Kern klipp und klar. Erst nach dem Gespräch wird bekannt, dass sich die Ampelparteien auf die Beratungspflicht verständigt haben.

Das Gesetz soll nun also noch vor der Sommerpause kommen, aber wird es auch alle wichtigen Fragen vernünftig regeln? In der Handwerkerkammer herrschen Zweifel, weil das Paragrafenwerk in aller Eile umformuliert wird. „Das ist ein wahnsinniger Zeitdruck“, klagt Christof Riess, der Hauptgeschäftsführer der Frankfurter Handwerkskammer. Vernünftige Beratung durch Fachleute werde dadurch schwierig.

Man kann’s verstehen, aber Katja Mast drückt aufs Tempo. „Ich weiß nicht, ob wir der Bundesrepublik Deutschland einen Gefallen tun, wenn wir es auf September schieben“, stellt sie fest. Und zieht weiter zum nächsten Termin.