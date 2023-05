FDP will im Heizungs-Streit hart bleiben - und deutet Unmut über den Tonfall an

Von: Florian Naumann

In der Ampel knirscht es an allen Ecken und Enden. Ein Spitzenpolitiker der FDP-Fraktion pocht bei Merkur.de auf inhaltliche Härte beim Heiz-Gesetz.

Berlin - Der Heizungsstreit in der Ampel-Koalition droht mittlerweile für alle drei Parteien zum medialen Fleischwolf zu werden: Zuletzt geriet die FDP wegen eines mutmaßlichen Einknickens beim verbundenen „Wärmeplan“ ins Kreuzfeuer. Die Partei dementierte. Klar ist aber, dass es längst auch um Gesichtswahrung geht.

Die FDP-Fraktion will nun entsprechend hart bleiben: Das hat ihr Parlamentarischer Geschäftsführer Stephan Thomae am Mittwoch (31. Mai) auf Anfrage von Merkur.de erklärt. Das Drängen von Grünen und SPD auf eine schnelle Einigung noch vor der Sommerpause könnte die FDP abperlen lassen. „Der weitere Zeitplan richtet sich für uns allein nach den Inhalten“, betonte Thomae mit Blick auf das Heizungsgesetz. Er deutete zugleich Unmut über atmosphärische Verstimmungen in den vergangenen Wochen an.

Habecks Heizungsgesetz: „Die FDP lässt sich nicht unter Druck setzen“

Das Treffen zwischen Wirtschaftsminister und Heizungsgesetz-Architekt Robert Habeck und den Fachleuten unter den Ampel-Parlamentariern am Dienstag sei „ein Schritt in die richtige Richtung“ gewesen, sagte Thomae. „Denn wir diskutieren wieder in der Sache und sprechen über die zentralen Probleme.“ Der Umkehrschluss: Das war zuletzt auch aus Sicht der Liberalen nicht immer der Fall.

Wie weiter? Die FDP um Stephan Thomae (li.) will sich auch bei Robert Habecks Heizgesetz nicht unter Druck setzen lassen. © Montage: Imago/Political-Moments/fn

An welchen der 77 FDP-„Fragen“ an Habeck eine Einigung krankt, gab der bayerische FDP-Politiker indes nicht näher preis. „Wir wollen, dass der Klimaschutz auch im Gebäudebereich ein Erfolg wird“, erklärte er.

Es ist nicht gut, wenn Debatten emotional geführt werden.

„Die FDP lässt sich nicht unter Druck setzen“, sagte Thomae indes auch mit Blick auf weitere Streitpunkte wie die mehrfach verschobenen Haushaltseckpunkte oder die ebenfalls hinter dem Zeitplan herhinkende Nationale Sicherheitsstrategie. Dieser Kurs gelte „grundsätzlich und ganz besonders für alle kritischen Punkte“: „Es geht nicht darum, möglichst schnell Gesetze zu machen, sondern möglichst gute Gesetze zu machen.“

Ampel-Streit: Unmut bei der FDP über Heiz-Debatte und Co. - Emotionales „nicht gut“

Anknüpfungspunkte für die weitere Zusammenarbeit sieht Thomae indes. „Die Ampel-Koalition eint das Ziel, einen echten Fortschritt für unser Land zu erzielen. Daran halten wir fest“, sagte er Merkur.de.

Daran, dass Debatten auch Sicht der FDP zuletzt unangenehm ausgeufert sind, ließ aber auch der Parlamentarische Geschäftsführer der Bundestags-Liberalen zwischen den Zeilen keinen Zweifel. Thomaes Urteil und Forderung: „Es ist nicht gut, wenn Debatten emotional geführt werden. Wir müssen auch in herausfordernden Zeiten einen kühlen Kopf bewahren und sach- und faktenorientiert über Probleme sprechen.“

Dafür dürfte es in den kommenden Wochen einige Gelegenheiten geben. FDP-Fraktionsvize Christoph Meyer sagte am Mittwoch, beim Heizungsgesetz seien weiter viele Fragen ungeklärt. Und auch bei anderen Themen wächst der Druck auf die Ampel: Sozial- und Jugendverbände sowie Gewerkschaften warfen der Koalition am selben Tag etwa „Stillstand“ bei der Kindergrundsicherung vor. Doch die dürfte noch zum Streitpunkt im Haushalt werden. (fn)

