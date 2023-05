Gutachten: Umweltfreundliches Verhalten muss attraktiver werden

Von: Jörg Staude

Effektive Schritte zum Klimaschutz sind oft am wenigsten beliebt. © dpa-tmn

Die Regierung soll Hausbesitzer und Besitzerinnen stärker beim Heizungstausch unterstützen und beraten, fordert der Sachverständigenrat für Umweltfragen.

Die Zukunft der umstrittenen Gas- und Ölheizungen steht diese Woche nicht auf der Tagesordnung des Bundestages. Das kann noch dauern. Bevor die Abgeordneten sich über die hitzigen Paragrafen beugen, sollten sie das heute veröffentlichte Gutachten des Sachverständigenrats für Umweltfragen (SRU) zur Hand nehmen.

Im Gutachten „Politik in der Pflicht: Umweltfreundliches Verhalten erleichtern“ schaut sich der Umweltrat auch die Wärmewende in Eigenheimen an. Das Gremium konnte natürlich nichts von der Verbotsdebatte ahnen, die das Land spaltet, als es das Papier vor Wochen fertigstellte. Die Ratschläge dazu lesen sich aber wie gestern verfasst.

Bei einer Sanierung müssten Eigenheimbesitzer viele komplexe Entscheidungen fällen, schreibt der Umweltrat. Die Politik solle daher die Hauseigner in der Situation unterstützen und – als eine Möglichkeit – flächendeckend Anlaufstellen einführen, die Angebote und Dienstleistungen bündeln. Der Umweltrat hält auch Wissensvermittlung für nötig, denn der energetische Zustand ihres Eigenheims sei vielen zu wenig bekannt, sodass sie eine Sanierung nicht für nötig hielten.

Denn Instrumente wie ein Nutzungsgebot für erneuerbare Energien oder Mindesteffizienzstandards für Bestandsgebäude würden mehr Zustimmung erfahren, wenn sie mit besserer Beratung und Unterstützung sowie finanzieller Förderung kombiniert würden, betont der Umweltrat. Überhaupt solle die Politik umweltrelevantes Verhalten viel stärker berücksichtigen, beschreibt die SRU-Vorsitzende Claudia Hornberg die Motivation für die Studie. Dass das Verhältnis von Politik und Konsument:innen hier kein einfaches ist, weiß auch der Umweltrat. Die Verantwortung für umweltfreundliches Verhalten solle deswegen auch nicht den Einzelnen zugeschoben werden, erklärt Annette Elisabeth Töller, eine Hauptautorin des Gutachtens.

Die Politikwissenschaftlerin erkennt durchaus eine zunehmende Bereitschaft zu Verhaltensänderungen in der Bevölkerung. Dafür seien die politischen, wirtschaftlichen und sozialen Rahmenbedingungen aber noch immer „ungünstig“, räumt sie ein. Es gelte, Umweltfreundlichkeit nicht nur zu erleichtern und anzureizen, sondern auch mal einzufordern, betont Töller. Vor Kritik, der Umweltrat würde die „freie“ Entscheidung der Konsumenten unzulässig beeinflussen, hat die Wissenschaftlerin keine Angst. „Bereits jetzt ist das Konsumverhalten nicht unbeeinflusst oder ‚natürlich‘“, entgegnet sie. „Der Staat greift gestaltend ein, aber oft eben zum Schaden der Umwelt, denkt man nur an die autofixierte Mobilität.“

Politikwissenschaftlerin: Effektive Schritte sind häufig unbeliebt

Umweltmaßnahmen könnten teilweise auf eingeschränkte Freiheiten hinauslaufen, so Töller weiter, aber umweltpolitisches Nichthandeln schränke Freiheit ebenfalls ein. Insofern gehe es um eine politische Abwägung zwischen verschiedenen Freiheiten. „Da, wo Handeln früher oder später zwingend ist, gefährdet Nichthandeln auch die Freiheitsrechte der nachfolgenden Generation“, stellt die Wissenschaftlerin klar.

Cornelia Betsch von der Uni Erfurt hält den Ansatz des Umweltrates für „absolut begrüßenswert und zielführend“. Die renommierte Gesundheitsforscherin kritisiert, dass Staat und Konsument:innen oft gegeneinander ausgespielt werden. „Entweder wird betont, dass jedes Individuum sein Verhalten ändern soll – und damit die Politik aus der Pflicht genommen. Oder es wird betont, dass vor allem die Politik handeln muss – und dabei wird dann außer Acht gelassen, dass die Bürger:innen bei veränderten Rahmenbedingungen mitziehen müssen und dass aus mangelhafter Kommunikation auch große gesellschaftliche Spaltung entstehen kann.“

Um das Mitziehen macht sich auch der Umweltrat Gedanken. Je effektiver eine Umweltmaßnahme ist, desto geringer sei meist die Zustimmung in der Bevölkerung, weiß Politikwissenschaftlerin Töller. Bepreisungsmaßnahmen seien dabei besonders unbeliebt, Ge- und Verbote hingegen gar nicht so unpopulär, wie man allgemein glaube.

Heizungsstreit: „Ärmere Haushalte nicht zusätzlich belasten“

Dass es bei der Umweltfreundlichkeit sozial zugehen muss, ist dem Umweltrat wichtig. „Da Wärme ein Grundbedürfnis darstellt, ist bei allen Maßnahmen – auch aus Gründen der Akzeptanz – darauf zu achten, dass ärmere Haushalte nicht zusätzlich belastet werden“, heißt es im Gutachten. Hohe Zuschüsse sollte es laut Umweltrat aber nur für Eigenheimer mit geringerem Einkommen und Vermögen geben. Andernfalls kämen massive Kosten auf den Staatshaushalt zu.

Die laufende Heizungsdebatte bestätigt dabei für Energieökonomin und Ratsmitglied Claudia Kemfert eher die Forderungen des Umweltrates, Sanierungsentscheidungen und die dazu nötigen Informationen über Kosten und Nutzen ganz transparent zu machen. Dazu, so Kemfert, stünden im Gutachten einige Empfehlungen, die auch für die Weiterentwicklung des Gesetzentwurfs relevant seien, etwa zu einer sozial gestaffelten Förderung.