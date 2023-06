Ministerpräsident Günther schmettert Skandal-Hit „Layla“

Von: Jens Kiffmeier

Teilen

Daniel Günther (CDU), Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, spricht vor der offiziellen Eröffnung der Kieler Woche. Tage später grölt er auf der Bühne den Ballermann-Hit „Layla“. © Jonas Walzberg/dpa

Provokanter Auftritt auf der Kieler Woche: CDU-Hoffnungsträger Daniel Günther (CDU) hat wohl den Ballermann-Hit Layla gegrölt - trotz sexistischer Inhalte.

Kiel – Am Ballermann ist er ein Hit: der Song „Layla“. Doch in Deutschland ist der Text des Liedes höchst umstritten - wegen seiner sexistischen Inhalte. Doch das hielt Daniel Günther (CDU) offenbar nicht davon ab, ihn vor einem größeren Publikum zum Besten zu geben. So hat Schleswig-Holsteins Ministerpräsident bei der Kieler Woche zum Mikrofon gegriffen und auf der Bühne kräftig mitgesungen - und für Aufsehen gesorgt. Gut möglich, dass der provokante Auftritt noch eine hitzige Debatte lostreten wird.

Video bei Kieler Woche: Daniel Günther (CDU) singt im Bayern-Zelt das Skandal-Lied „Layla“

Von dem Auftritt auf der Kieler Woche kursiert seit Freitag (23. Juni) ein Video im Netz. Zuerst hatte der Spiegel darüber berichtet. Zu sehen ist Daniel Günther (CDU) auf der Bühne des Bayern-Zeltes. Im Hintergrund läuft die Musik des Skandal-Hits „Layla“ - und der Ministerpräsident grölt voller Inbrunst die Zeilen mit: „Ich hab n’ Puff. Und meine Puffmama heißt Layla. Sie ist schöner, jünger, geiler.“

Wegen dieses Inhalts war der Song im vergangenen Sommer ins Gerede geraten. Nachdem sich viele über den sexistischen Inhalt beschwert hatten, war in Deutschland eine Verbotsdebatte entbrannt. Auf einigen Volksfesten, etwa in Würzburg oder Düsseldorf, wurde das Abspielen des Liedes dann tatsächlich auch untersagt.

Streit um „Layla“: Günther fand Debatte schon früher übertrieben

Daniel Günther hatte sich damals eher zurückhaltend gezeigt. „Es wäre kein Lied, das ich auf meiner Party spielen würde“, hatte er damals der Bild-Zeitung gesagt. Aber Probleme habe er mit dem Text auch nicht, da es unterhalten sollte und nicht „gedacht ist, um einen Literaturnobelpreis zu gewinnen“. Diese Haltung untermauerte er jetzt offenbar noch einmal eindringlich in seinem Kieler-Woche-Auftritt. Allerdings hat der Politiker sich noch nicht zu der Echtheit des Videos geäußert. Eine Anfrage des Spiegels ließ er zunächst unbeantwortet.

Daniel Günther ist so etwas wie ein Hoffnungsträger der CDU. In Schleswig-Holstein brach Günther 2017 die SPD-Herrschaft und regiert seitdem das Land. Neben NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst gilt er vielen in der Partei als möglicher Kanzlerkandidat. Politisch steht er im Gegensatz zu Parteichef Friedrich Merz eher für einen gemäßigten Kurs der Mitte. Und dass Günther feiern kann, ist schon länger bekannt. Nach seinen Siegen bei den Landtagswahlen ließ er sich stets bei der Jungen Union blicken - und sang mit ihnen ein paar Partysongs auf der Bühne. Bislang wirkte sich das nie negativ für ihn aus.

Doch möglicherweise hat er sich dieses Mal den falschen Song zum Mitsingen ausgesucht. Selbst in seiner Partei dürften nicht alle über den Layla-Auftritt glücklich sein. Laut Spiegel hatte seine Bildungsministerin und Parteifreundin Karin Prien noch im vergangenen Sommer getwittert: „Was für ein sexistischer, geschmackloser Text. Braucht kein Mensch. Aber verbieten, nein.“ (jkf)