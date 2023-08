Vorbild Europa: Wie Bernardo Arévalo in Guatemala zum Hoffnungsträger wurde

Von: Klaus Ehringfeld

Unterstützer:innenvon Bernardo Arévalo, dem Präsidentschaftskandidat der Partei Movimiento Semilla, in Guatemala, bei dessen Abschlusskundgebung vor der Stichwahl am 20. August. © dpa

Dass der Linksliberale Arévalo am Sonntag bei der Stichwahl antreten kann, ist bereits ein Erfolg für eine neue Reformbewegung in Guatemala. Ein Blick nach Lateinamerika.

Am Sonntag (20. August) wählt Guatemala in der Stichwahl einen neuen Präsidenten oder eine neue Präsidentin. Und das allein ist eigentlich schon eine Nachricht, denn dieser Ablauf war nach der ersten Runde vor zwei Monaten nicht selbstverständlich.

Die Justiz des Landes hatte versucht, den linksliberalen Kandidaten Bernardo Arévalo und seine Partei „Semilla“ (Samenkorn) aus fadenscheinigen Gründen auszuschließen. Der 64-Jährige hatte völlig unerwartet den zweiten Platz in der Wahl belegt und war so in die Stichwahl eingezogen. Ein Sieg des Politikers, Wissenschaftlers und Ex-Botschafters ist in den Augen der herrschenden Elite offenbar zu gefährlich, weil er das Verteilungs- und Wirtschaftsmodell des Landes infrage stellt. Dabei ist sein Wahlprogramm nichts anderes als klassische sozialdemokratische Politik europäischer Prägung.

Arévalos 100-Tage-Plan: Guetaemala soll demokratischer werden

Arévalo will eine stärkere Rolle des Staates in der Wirtschaft, öffentliche Investitionen in die Infrastruktur, die Gründung von Staatsunternehmen und wahre Wettbewerbspolitik. In seinem 100-Tage-Plan steht aber die Bekämpfung der Korruption an erster Stelle. In der ersten Runde holte Arévalo mit seiner nur sechs Jahren alten Partei nur 13 Prozent der Stimmen, das reichte aber für den zweiten Platz hinter Sandra Torres. Jetzt sehen ihn die letzten Umfragen vor der Stichwahl mit einer Zweidrittelmehrheit vor der Kandidatin der Partei UNE.

Schon der Fakt, dass die Stichwahl so stattfindet, ist ein Sieg der Demokratie. Denn vor der ersten Runde hatte das guatemaltekische Wahl- und Verfassungsgericht dafür gesorgt, dass drei systemkritische Stimmen erst gar nicht antreten konnten. Die Elite wollte alles so arrangieren, dass der Erhalt der Macht schon vor dem Wahltag gesichert war. In Guatemala existiere ein autoritäres Projekt, das darauf abziele, „die Demokratie zu zerstören“, beklagte Human Rights Watch. Dieses autoritäre Projekt nennen die Menschen in Guatemala schlicht den „Pakt der Korrupten“. Es ist ein Netzwerk aus der politischen Elite, den acht größten Unternehmer:innenfamilien und den Militärs, das die Macht im Land organisiert und verteilt. Dieser „pacto de corruptos“ kontrolliert über die Abgeordneten im Parlament wichtige Institutionen wie die Generalstaatsanwaltschaft, Verfassungs- und Wahlgericht.

In den jüngsten Jahren, so sagen Beobachter:innen, sei dieser Dreiklang der Macht noch um die organisierte Kriminalität ergänzt worden. Dieses System hat dazu geführt, dass die guatemaltekische Elite selbst für lateinamerikanische Verhältnisse unfassbar reich ist. Gleichzeitig leben 60 Prozent der 17 Millionen Menschen in Armut und müssen mit fünf Dollar am Tag auskommen. Guatemala hat die vierthöchste Rate an unterernährten Kindern weltweit.

Bernardo Arevalo verspricht ein sozialdemokratisches Reformprogramm. © dpa

In Guatemala wollen die Menschen etwas Neues: Gute Chancen für Arévalo?

All das will Arévalo ändern oder zumindest beginnen, verkrustete Strukturen aufzubrechen. Semilla und Arévalo sind zum Katalysator für die Wünsche und Forderungen der Menschen geworden. „Semilla hat uns die Hoffnung gegeben, auf die wir schon lange gewartet haben“, sagte ein junger Mann bei der Abschlussveranstaltung von Arévalos Kampagne. Wie auf allen anderen Kundgebungen verspricht der dabei nichts weniger als einen demokratischen Frühling.

Dagegen wirkt seine Kontrahentin Sandra Torres wie eine Fortsetzung des Machtsystems, das die Menschen so satt haben. Die ehemalige Präsidentengattin stand bereits zweimal auf dem Wahlzettel, 2015 und 2019. Beide Male verlor sie mit großem Rückstand die Stichwahl. Sie gilt als politischer Wendehals, die von links nach rechts gewandert ist und die „traditionellen“ und meist konservativen Werte der guatemaltekischen Familie in den Vordergrund stellte.

Torres hat ihre Basis vor allem in den ländlichen Gebieten, die sich traditionell vom Staat im Stich gelassen fühlen. Dort erinnern sich die Menschen noch immer an Hilfsprogramme, die sie während der Amtszeit ihres damaligen Mannes Álvaro Colom (2008 bis 2012) anschob – und nun zu wiederholen verspricht. (Klaus Ehringfeld)