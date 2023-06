Die SPD ist gegen Massenüberwachung, aber folgt dem auch die Bundesregierung?

Chatkontrolle

Von Daniel Roßbach schließen

Eine SPD-Arbeitsgruppe legt ein Positionspapier zur Bekämpfung sexualisierter Gewalt gegen Kinder vor. Die Chatkontrolle sieht sie als kontraproduktiv, in der EU steht sie aber weiter zur Debatte.

Die SPD-Fraktion im Bundestag hat ein Positionspapier zum Schutz von Kindern vor sexualisierter Gewalt vorgestellt. Begonnen habe eine Arbeitsgruppe mit der Erstellung vor eineinhalb Jahren, berichtet die Fraktion. Ausgangspunkt dabei war die Ablehnung flächendeckender Überwachung als Mittel gegen die Verbreitung von Missbrauchs-Darstellungen. Eine explizite Bezugnahme auf diese Überwachungspläne, die aktuell Teil der Verhandlungen über eine EU-Richtlinie zu dem Thema sind, gibt es in dem am Mittwoch präsentierten SPD-Papier nicht.

Am gleichen Tag begann in Berlin die deutsche Innenministerkonferenz. Auch dort steht das Thema auf der Tagesordnung. Zu Gast ist bei dem Treffen der Innenminister:innen von Bund und Ländern EU-Innenkommissarin Ylva Johansson. Sie ist eine der Befürworterinnen der EU-Gesetzesinitiative inklusive eines Mandats zu „Client Side Scanning“, um Seiten auf missbräuchliche Abbildungen hin zu untersuchen. Das würde bedeuten, dass Kommunikationsinhalte für Strafverfolgungsbehörden durchsuchbar gemacht werden müssen.

Kritiker:innen nennen das Chatkontrolle und machen deutlich, dass damit wirksame Verschlüsselung privater Nachrichten unmöglich wird und anlasslose Massenüberwachung eingeführt würde. Das Bündnis „Chatkontrolle stoppen“ der Organisationen Digitale Gesellschaft, Chaos Computer Club und Digitalcourage rief zur Innenministerkonferenz zu Protest dagegen auf.

Chatkontrolle ist kein effektives Mittel zum Schutz von Kindern

Die Chatkontrolle abzulehnen ist die offizielle Position der SPD-Fraktion im Bundestag, auch Grüne und FDP sprechen sich immer wieder dagegen aus. Die innen- und rechtspolitische Berichterstatterin der SPD-Fraktion, Carmen Wegge, sagt, diesen Eingriff abzulehnen, sei umso mehr geboten, als die unvermeidliche Überwachungsinfrastruktur andere vulnerable Gruppen, darunter auch Minderjährige, bedroht.

Die SPD-Abgeordneten warnen vor der Chatkontrolle als einem „schweren Grundrechtseingriff“, der zudem kein effektives Mittel zum Schutz von Kindern darstelle. Weil andere Teile der Richtlinie dazu aber korrekt seien, wollen sie den Artikel zur Chatkontrolle daraus lösen und alles übrige unterstützen.

Umsetzen müsste das auch und vor allem Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD), die bisher in der Sache eher mit Überwachung befürwortenden Positionen in Erscheinung trat. Das zeitigt die Frage, ob die in dem Positionspapier formulierten Leitlinien auch von der SPD-geführten Bundesregierung umgesetzt werden.

Strafrecht kriminalisiert einvernehmliches Sexting von Jugendlichen

Als Alternativen zu mehr Überwachung hat die Arbeitsgruppe effizientere und verfassungsmäßig unproblematische Ansätze, sexualisierte Gewalt gegen Kinder zu verfolgen. So soll die Polizei mittels „Online-Streifen“ Missbrauchs-Material verfolgen. Kontaktstellen für Anzeigen müssten so gestaltet werden, dass junge Menschen sie einfach, niedrigschwellig und angemessen betreut nutzen können. Der Austausch zwischen verschiedenen Ermittlungsbehörden soll ausgeweitet und verbessert werden.

Den Strafgesetzbuch-Paragrafen 184 zur „Verbreitung pornografischer Inhalte“ hält Wegge indessen für „in seiner Auswirkung unerträglich“. Denn damit würden auch einvernehmliche Beziehungen von Heranwachsenden kriminalisiert, wenn sie erotische Inhalte miteinander teilen. Zudem würde damit auch das unaufgeforderte und ungewollte Empfangen einschlägiger Inhalte zum Beispiel in Chatgruppen strafbar gemacht. Das erschwere es sogar, Missbrauch zur Anzeige zu bringen, weil Personen, die das tun, sich möglicherweise selbst belasten. Statt von „Kinderpornografie“ zu sprechen, empfiehlt die Gruppe außerdem, von „Abbildungen von Missbrauch“ zu sprechen.

Die SPD-Fraktion fordert, die Rechtslage „zügig“ zu ändern um Staatsanwaltschaften und Gerichten die Möglichkeit zu geben, in diesen Fällen von einer Strafe abzusehen und Verfahren einzustellen.