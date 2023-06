Grünen-Politiker Tom Koenigs: „Da ist noch sehr viel Arbeit notwendig“

Protest vor dem Parteitag: Demonstrierende in Bad Vilbel richten ihre Forderungen an die Delegierten.

Interview

Von Claus-Jürgen Göpfert schließen

Grünen-Politiker und Ex-UN-Diplomat Tom Koenigs über den Asylpakt, den Kampf gegen rechts und ein Gesetz für die legale Einwanderung.

Herr Koenigs, auch nach dem Kleinen Parteitag der Grünen sorgt der EU-Asylkompromiss in der Partei für heftige Diskussionen. Das Ziel des Kompromisses ist es offensichtlich, die Zahl der geflüchteten Menschen zu reduzieren, die nach Europa kommen. Ist das ein Ziel, mit dem auch Sie übereinstimmen?

Für mich steht nicht im Vordergrund, die Zahl der Geflüchteten zu reduzieren, die nach Europa kommen. Ich sehe es positiv, dass sich zum ersten Mal die EU als Gemeinschaft der Aufgabe annimmt, wie wir mit geflüchteten Menschen umgehen. International sind die Fluchtbewegungen ein Problem, das sich nicht lösen lässt. Alle Lösungsversuche werden niemals vollkommen befriedigen. An dem jetzt gefundenen Kompromiss muss weiter gearbeitet werden, bis zu einer wirklich rechtsstaatlichen Vereinbarung. Da ist noch sehr viel Arbeit notwendig.

Staaten wie Polen und Ungarn haben jetzt schon angekündigt, die Vereinbarung der EU nicht umzusetzen.

Das schwächt natürlich die europäische Gemeinschaft und die Wirksamkeit des Kompromisses. Das Gleiche gilt für die Pläne etwa von Polen und Österreich, innerhalb der EU wieder Grenzkontrollen einzuführen. Das widerspricht der größten Errungenschaft der EU für die Bürger, dem freien Reiseverkehr.

Der EU-Asylkompromiss sieht vor, Menschen, die keine Bleibe-Perspektive haben, wie das so schön heißt, in Lagern an den EU-Außengrenzen bis zu drei Monate festzuhalten und dann in ihre Herkunftsländer abzuschieben. Haben wir nicht bereits furchtbare Erfahrungen mit unmenschlichen Zuständen in Lagern an der EU-Außengrenze? Ist das nicht ein wirklicher Rückschritt?

Grundsätzlich ist es richtig, die Verfahren zu beschleunigen. Kinder und Familien mit Kindern in Lagern festzuhalten, widerspricht der Kinderrechts-Konvention der Vereinten Nationen. Das ist abzulehnen. Ich halte es aber für richtig, die Menschen ohne Bleibe-Perspektive möglichst bald in ihre Herkunftsländer zurückzuschicken. Und wir müssen mehr tun, um in diesen Ländern die Ursachen zu bekämpfen, die dazu führen, dass die Menschen fliehen. Aber Deutschland braucht vor allem endlich ein Einwanderungs-Gesetz, das die legale Zuwanderung regelt.

Wie stellen Sie sich dieses Gesetz vor?

Dieses Gesetz muss Menschen, die aus wirtschaftlichen Gründen nach Deutschland einwandern wollen, eine legale Perspektive eröffnen. Deutschland ist ein Einwanderungsland, wir brauchen Einwanderung.

Was heißt das konkret?

Wir sollten in diesem Einwanderungsgesetz eine Zahl für Menschen festlegen, die aus bestimmten Ländern jährlich zuwandern dürfen. Diese Menschen bekommen dann legale Wege, nach Deutschland einzuwandern. Entweder mit Hilfe von staatlichen Agenturen oder über Konsulate oder über offizielle Grenzübergänge. Aber nicht mehr über die grüne Grenze und mit Hilfe von Schleppern. Das könnte das kriminelle System der Schlepper erheblich austrocknen und vieles an Leid verhindern. Die Menschen, die zuwandern dürfen, bekommen dann vom ersten Tag an auch eine Arbeitserlaubnis in Deutschland. Wie heute die Ukrainer:innen.

Tatsächlich verdienen Schlepperbanden an der Not Tausender von Menschen, die etwa über das Mittelmeer versuchen, in die EU zu kommen. Viele sterben dabei.

Das ist der nächste notwendige Schritt: Die EU muss die Seenotrettung fördern und nicht bekämpfen. Die privaten Organisationen, die da tätig sind, dürfen nicht kriminalisiert werden.

Halten Sie Ihr Modell eines Einwanderungsgesetzes in der Ampel-Koalition überhaupt für durchsetzbar?

Alle drei Ampel-Parteien wollen eine geregelte Einwanderung. Es gibt Staaten, die solche Einwanderungsgesetze längst umsetzen, zum Beispiel Kanada. Das könnte ein Vorbild für Deutschland sein.

+ Tom Koenigs (79) saß von 2009 bis 2017 für die Grünen im Bundestag. © imago/ZUMA Press

Zurzeit machen Rechtspopulisten und rechtsextreme politische Gruppierungen in Deutschland massiv Stimmung gegen Geflüchtete und Zuwanderung. Auch mit diesem Thema ist es der AfD gelungen, in Umfragen zweitstärkste politische Kraft in Deutschland zu werden. Warum ist es die Rechte, die mit solchen Mitteln politisch punktet?

Abschottung war und bleibt ein Rekurs der Rechten. Das sehen wir nicht nur in Deutschland, das erleben wir gegenwärtig auch in Frankreich oder in Italien. Es ist immer leichter, Protest zu mobilisieren als mit rechtsstaatlichen Mitteln an Lösungen zu arbeiten. Beim Nationalismus schwingt immer mit: Wir bleiben unter uns. Umso dringlicher ist es, endlich ein Einwanderungsgesetz zu erarbeiten. Wir müssen politisch dagegenhalten.

Viele Kommunen und Landkreise in Deutschland haben große Probleme, die wachsende Zahl von Geflüchteten unterzubringen. Brauchen sie noch größere finanzielle Unterstützung vom Bund als bisher?

Die Kommunen und Kreise, die überfordert sind, benötigen mehr Geld. Sie sind es, die Integration am Ende praktisch umsetzen müssen. Auch wenn wir ein Einwanderungsgesetz haben werden, wird es noch genug Probleme bei der konkreten Integration der Menschen geben. Das kostet auch Geld.

Ihre Partei, die Grünen, wird gerade vom Streit über den EU-Asylkompromiss zerrissen. Auch in der Sozialdemokratie führt diese Einigung zu erheblichen innerparteilichen Verwerfungen.

Die bloße Ablehnung der EU-weiten Verfahren hilft auch nicht weiter. Es geht jetzt darum, in der weiteren Diskussion im Europäischen Parlament die künftigen Verfahren asylrechtssicher zu machen. Heute gibt es an den europäischen Außengrenzen große rechtsfreie Räume. Wir erfahren vieles von dem nicht, was dort mit den Menschen geschieht. Es darf keine rechtsfreien Räume an den Grenzen mehr geben.

Es gibt Kritiker:innen bei den Grünen, die sagen, der Asylkompromiss werde die Grünen den Menschen dauerhaft entfremden, ähnlich wie es die Hartz-IV-Gesetze bei der SPD getan haben.

Ich halte das für eine sehr wichtige Entscheidung. Das Wichtigste daran ist das gemeinsame europäische Vorgehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Grünen nicht die europapolitische Dimension einer Ablehnung des Kompromisses sehen.

Der kleine Parteitag der Grünen hat sich auf einen gemeinsamen Antrag zusammengerauft. Ist damit der innerparteiliche Konflikt vom Tisch?

Der Konflikt ist da, weil es in der Sache keine wirkliche Lösung gibt. Es ist zwar erreicht worden, dass man sich in der EU nicht auseinanderdividiert. Die Frage, wie man mit den geflüchteten Menschen an den Außengrenzen künftig umgeht, ist aber noch nicht entschieden. Die Grünen müssen auf der Umsetzung der Menschenrechts- und Kinderrechts-Konvention der UN bestehen.