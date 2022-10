Grünen-Parteitag: AKW-Debatte könnte für Zoff sorgen

Bundesdelegiertenkonferenz

Von Tim Vincent Dicke schließen

Der Bundesparteitag der Grünen startet in Kürze. Im Fokus stehen AKW-Laufzeitverlängerungen, Entlastungen in der Energiekrise und der Ukraine-Krieg.

Bonn – Nach drei komplett digitalen Parteitagen treffen sich die Grünen wieder physisch: Die Partei wird zwischen dem 14. und 16. Oktober zur 48. Bundesdelegiertenkonferenz in Bonn zusammenkommen. Mit Selbstbewusstsein will man in den Parteitag gehen. Die Menschen fragten sich, wie sie durch Herbst und Winter kommen, „und wir wollen am Wochenende Antworten geben“, verkündete Bundesgeschäftsführerin Emily Büning.

Die schwierigste Debatte führen die Delegierten gleich am Freitag (14. Oktober): Die Partei will ihren Kurs in der Frage der AKW-Laufzeiten festklopfen. Aber auch die Themen Entlastungen und Waffenlieferungen dürften in Bonn für Kontroversen sorgen. Beim Thema Atomkraft bleiben die Grünen hart. Für den „äußersten Notfall“, so heißt es in einem Antrag des Bundesvorstands zur Energieversorgung, „stimmen wir zu, eine konditionierte, zeitlich begrenzte und von der Atomaufsicht strikt überwachte AKW-Einsatzreserve zu schaffen“.

Grünen-Parteitag: AKW-Debatte im Fokus

Lediglich die beiden Meiler im Süden des Landes, Isar 2 und Neckarwestheim 2, sollen bis Frühjahr 2023 betriebsbereit bleiben. Zwar wissen die Grünen, dass besagter Notfall höchstwahrscheinlich kommen wird und die Reserve somit eingesetzt werden muss. Doch Forderungen der FDP nach einer weiteren Verlängerung oder einer höheren Zahl bereitzuhaltender Kernkraftwerke will Bündnis 90/Die Grünen nicht zustimmen.

Allerdings könnte es an der Vorlage der Parteispitze noch Änderungen geben, wenn sich im Koalitionsstreit um die AKW etwas bewegt. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, der am Freitagabend auf dem Parteitag spricht, wird sich wohl nicht all zu viel Kritik anhören müssen. Vielmehr ist zu erwarten, dass sich die Partei angesichts der harten Konflikte in der „Ampel“ um ihren Minister schart.

Wie wollen die Grünen Bürger:innen in der Energiekrise entlasten?

Debatten dürfte es in Bonn auch darüber geben, wie die Bürger:innen von den hohen Energiepreisen entlastet werden sollen. Bei den Grünen sorgt der Vorschlag der Gas-Kommission, die Kosten für den Monat Dezember zu übernehmen, nicht für ungeteilte Begeisterung. Denn damit werden Gutverdiener mit hohen Gasrechnungen besonders entlastet. Anspruch der Grünen ist es, insbesondere jene zu entlasten, „die die steigenden Preise finanziell besonders unter Druck setzen“, wie es in einem Vorstandsantrag zu Inflation und Energiepreisen heißt. Dieses Thema wird zum Auftakt der Beratungen behandelt.

Am Samstag (15. Oktober) geht es mit der Außenpolitik weiter, dann wird auch Außenministerin Annalena Baerbock sprechen. Der Ukraine-Konflikt führe vor Augen, „wie existentiell eine ausreichende zivile und militärische Wehrhaftigkeit ist“, heißt es in einem weiteren Vorstandsantrag. „Deshalb liefern wir Waffen an die Ukraine und wollen das auch weiterhin verstärkt tun, wo nötig auch aus den Beständen der Bundeswehr und der Industrie.“

Während die Frage von Waffenlieferungen an die Ukraine für keine allzu großen Kontroversen sorgen dürfte, könnte es zu einem handfesten Streit über Lieferungen nach Saudi-Arabien kommen. In einem Antrag für den Parteitag heißt es, es dürfe keine Waffenlieferungen an Staaten geben, die am Jemen-Krieg beteiligt sind. „Ich halte den Zeitpunkt und die Art der Waffenlieferungen für falsch“, betonte auch der Außenpolitiker Jürgen Trittin in den Funke-Zeitungen.

Fridays for Future macht vor Parteitag Druck

Im Vorfeld haben Vertreter:innen der Klimaschutzbewegung Fridays for Future die ökologische Partei unter Druck gesetzt. „Die Grünen stehen in der Verantwortung, den ökologischen Mindeststandard der Regierung zu setzen und zu verteidigen“, sagte Aktivistin Luisa Neubauer der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „Beim Koalitionsklima lassen sich Abstriche machen, beim Weltklima nicht.“ Nachdem die Grünen dem bisher nicht gerecht geworden seien, sei dies nun der zentrale Auftrag für den Rest der Legislatur.

Neubauer und andere Mitglieder von Fridays for Future, die wie sie auch Grünen-Mitglieder sind, sind nach Angaben der Klimabewegung Mitautor:innen von Anträgen für den Bundesparteitag. „Diese Anträge sollen unter anderem zwei klare Aufträge für die Parteispitze festschreiben: ein 100 Mrd Klima-Investitionspakt in erneuerbare Energien und Energieeffizienz, um die fossile Inflation zu bekämpfen und die Erfüllung von Emissionsminderungszielen im Verkehrssektor“, erklärte Jakob Blasel, der ebenfalls Mitglied der Bewegung wie auch der Grünen ist. „Von dem Parteitag soll eine klare Handlungsaufforderung an die grünen Minister ausgehen.“ Die Änderungsanträge sollten die Grünen-Programmatik der Klimarealität annähern. (tvd/AFP/dpa)