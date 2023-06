Grüne wenden sich gegen EU-Asylbeschluss

Von: Pitt von Bebenburg

Menschen, die vor dem bewaffneten Konflikt im Sudan geflohen sind, sitzen in einem Transitzentrum im Südsudan. © dpa

Abgeordnete befürchten „eine Verstetigung von Leid und Chaos“. Bei der Abstimmung im Bundestag hält die Ampelkoalition aber zusammen.

Die Grünen im Bundestag lassen kaum ein gutes Haar am Asylkompromiss der Europäischen Union (EU), den ihre Minister:innen in der Bundesregierung mittragen. Während die SPD-Abgeordnete Peggy Schierenbeck am Donnerstag in der Bundestagsdebatte die Einigung als „bahnbrechend“ pries und ihre FDP-Kollegin Ann-Veruschka Jurisch von einem „historischen Durchbruch“ sprach, klang das bei Redner:innen der Grünen gänzlich anders.

Es gehe um einen Beschluss, der „auf Verstetigung von Leid und Chaos hinausläuft“, sagte die Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen, Filiz Polat. „Am Ende gewinnen die Orbáns und Melonis“, klagte sie mit Blick auf die rechten Regierungen in Ungarn und Italien. Ihre Fraktion empfehle dem Europäischen Rat und dem Europaparlament, „diesem Beschluss so nicht zuzustimmen“.

Ähnlich sieht das der Grünen-Europapolitiker Julian Pahlke, einst Sprecher der Seenotrettungs-Organisation „Sea Eye“. „Mein Problem ist, dass Familien mit Kindern in Haft gesperrt werden“, sagte er. Die geplanten Verordnungen würden „wohl keine Verbesserung bringen“.

In der vorigen Woche hatten sich die Innenministerinnen und -minister der EU in Luxemburg darauf verständigt, dass Schutzsuchende aus Ländern mit geringer Anerkennungschance an der EU-Außengrenze ein Schnellverfahren durchlaufen müssen, in dem überprüft wird, ob sie einreisen dürfen und in ein reguläres Asylverfahren kommen. Während dieser Prüfung sollen sie unter haftähnlichen Bedingungen leben. Wer nicht in die EU darf, soll in einen Staat gebracht werden, der als sicher eingestuft wird. Vergeblich hatte sich die Bundesregierung dafür eingesetzt, dass Familien mit Kindern von Schnellverfahren ausgenommen werden.

Bei den Grünen und ebenfalls in der SPD wird heftig über diese Einigung diskutiert. Auch am Wochenende beim Länderrat der Grünen in Bad Vilbel sind solche Debatten zu erwarten. In seinem Leitantrag räumt der Parteivorstand Differenzen ein. „Die erzielte Einigung kann zentrale Anforderungen nicht erfüllen, die wir an eine Asylpolitik der Humanität und Ordnung stellen“, heißt es darin. „Gleichzeitig sehen wir das europapolitische Dilemma. In der Gesamtschau bewerten wir das Ergebnis unterschiedlich.“ Im Bundestag hielt die Ampelkoalition bei einer Abstimmung zu diesem Thema aber zusammen.

Abgelehnt wurde ein Antrag der Linken, die ähnliche Positionen wie die grünen Redner:innen formuliert und an den Koalitionsvertrag der Ampel erinnert hatten. Darin heißt es: „Der Asylantrag von Menschen, die in der EU ankommen oder bereits hier sind, muss inhaltlich geprüft werden“. Die Abgeordneten der SPD, deren Innenministerin Nancy Faeser am Wochenende zur Spitzenkandidatin der hessischen SPD für die Landtagswahl im Herbst gekürt werden will, lobten Faesers Zustimmung. Unions-Innenministern sei es in den 16 Jahren zuvor nicht gelungen, eine Einigung in der EU zu erreichen.

Mehrere Abgeordnete warnten vor der Erwartung, dass sich mit dem EU-Kompromiss bald die Zahl von Asylsuchenden in Deutschland verringern würde. Selbst wenn die Verordnungen im nächsten Jahr beschlossen würden, könnten sie erst ab 2026 wirken, sagte die Unions-Innenpolitikerin Andrea Lindholz. „Die Asylzahlen müssen aber jetzt sinken“, forderte sie – und will dafür auch Grenzkontrollen an den Binnengrenzen durchführen.