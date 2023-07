Grüne Wende am Horizont?

Von: Joachim Wille

Die Neuinstallation von Solar- und Windkraft-Anlagen wächst global inzwischen so stark, dass das praktisch ein Selbstläufer ist. © Christian Ohde/Imago

Das Ende der Steinzeit ist eingeläutet und ebnet den Weg für eine grüne Wende.

Ein alter Spruch der Verfechter:innen der Energiewende, um sich Mut zu machen: „Die Steinzeit ist auch nicht zu Ende gegangen, weil die Steine ausgingen.“ Vor rund 9000 Jahren begann der Mensch bekanntermaßen, Werkzeuge aus Metall zu nutzen, statt Messer, Dolche und Schaber mühsam aus Stein zu fertigen. Einfach so, ohne globalen Masterplan. Die bessere Technologie ersetzte die vorherige. Einfach deswegen, weil sie besser war. Und so hofften die Fans des Umstiegs von den fossilen Energien auf erneuerbare, das werde bei Fotovoltaik, Windkraft und Co. genauso gehen. Wie Schuppen würde es den Menschen von den Augen fallen: Wie viel besser ist es, die Öko-Energien zu nutzen, statt die Luft und das Klima zu ruinieren.

Nur leider, es funktionierte nicht, wie jeder weiß. Bis jetzt. Denn es gibt nun, wie gleich drei Untersuchungen gezeigt haben, gute Chancen, dass die erneuerbaren Energien bis Mitte des Jahrhunderts die fossilen ablösen werden, zumindest im Stromsektor. Die Neuinstallation von Solar- und Windkraft-Anlagen wächst global inzwischen so stark, dass das praktisch ein Selbstläufer ist, hat zum Beispiel die Internationale Energieagentur (IEA) vorgerechnet. So stand es gerade auch in der FR zu lesen. Und dazu muss man wissen, dass die IEA den Ausbau der Öko-Energien in der Vergangenheit lange unterschätzt hat, weil sie dem fossil-atomaren System verbunden war. Nun also erscheint die grüne Wende am Horizont.

Zurücklehnen kann man sich, als Energiewende-Fan, trotzdem nicht. Denn immer noch gibt es beim Umbau des Stromsystems große Widerstände. Auch viel Politiker:innen scheinen immer noch in der fossilen Vergangenheit zu leben, international, aber auch hierzulande. Oder was soll man sonst zum Beispiel von dem Nicht-Beschluss der G20-Energieminister bei ihrem jüngsten Treffen im indischen Goa halten, die keinen gemeinsamen Fahrplan für einen Ausstieg aus Kohle, Erdgas und Erdgas zustande brachten. Oder, zum Beispiel, von der miserablen Windkraft-Bilanz der von den Energiewende-Bremsern Söder und Aiwanger gesteuerten bayerischen Behörden, die im ersten Halbjahr 2023 ganze drei neue Windräder genehmigt haben, während es das halb so große und viel dichter besiedelte Nordrhein-Westfalen auf 174 brachte.

Die Energie-Steinzeit ist in vielen Hirnen leider doch noch nicht zu Ende. Deswegen braucht es weiterhin Druck von möglichst vielen Bürgerinnen und Bürgern für die Wende – zum Glück auch eine erneuerbare Ressource.

Unsere Autorinnen und Autoren werfen jede Woche in der Kolumne „Öko-Logisch“ einen subjektiven und kommentierenden Blick auf die Klima-Debatte. Dieses Mal ist Joachim Wille an der Reihe. (FR) © Alex Kraus