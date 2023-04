Grüne in Hamburg: Parteidisziplin geht vor Aufklärung

Von: Hanning Voigts

Miriam Block votierte mit der Linkspartei für die parlamentarische Aufklärung eines NSU-Mordes. © Grüne HH

Die Grünen-Fraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft strafen eine Abgeordnete ab, weil diese für die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses zu einem NSU-Mord stimmte.

Die Fraktion der Grünen in der Hamburgischen Bürgerschaft hat die Abgeordnete Miriam Block wegen mangelnder Fraktionsdisziplin von allen ihren Ämtern entbunden. Wie ein Fraktionssprecher der Frankfurter Rundschau bestätigte, hätten sich 22 grüne Abgeordnete bei einer Fraktionssitzung am Montagabend dafür ausgesprochen, die 32-Jährige als Sprecherin für Wissenschaft und Hochschule abzuwählen. Sieben Grüne hätten dagegengestimmt. Mit 20 Jastimmen sei Block zudem aus dem Wissenschaftsausschuss und mit 25 Jastimmen auch aus dem Innenausschuss der Bürgerschaft abberufen worden.

Der Vorsitzende der Grünen-Fraktion, Dominik Lorenzen, begründete den Schritt damit, dass Block „wiederholt gegen gemeinsame Absprachen und geteilte Regeln der Kommunikation“ verstoßen habe. Der Verlust der Ämter sei die Konsequenz aus ihrem Verhalten in den letzten Wochen. Die vom Fraktionsvorstand, vom Grünen-Landesvorstand und den grünen Vertreter:innen im Senat eingebrachte Entscheidung sei notwendig gewesen, „allen Beteiligten zugleich aber nicht leichtgefallen“, so Lorenzen.

Hintergrund der Abberufung ist der Streit um die Aufklärung der Morde der Terrorzelle „Nationalsozialistischer Untergrund“ (NSU). Vor zwei Wochen hatte die Bürgerschaft einen Antrag der Linkspartei abgelehnt, einen Untersuchungsausschuss zum Mord an Süleyman Tasköprü am 27. Juni 2001 in Hamburg-Altona einzurichten. Die Tat wird heute dem NSU zugerechnet. Hamburg ist das einzige Bundesland, in dem der NSU gemordet hat und in dem es noch keine parlamentarische Aufarbeitung gab.

Die Grünen hatten sich selbst lange für einen U-Ausschuss eingesetzt, auf Druck ihres Koalitionspartners SPD aber die Position geändert. Alle Grünen-Abgeordneten stimmten daher gegen den Antrag der Linken, nur Block votierte dafür. Sie hatte zuvor auf Twitter geschrieben, sie könne die Ablehnung eines Ausschusses nicht mit ihrem Gewissen vereinbaren, „solange wir keinen alternativen Weg für ernsthafte Aufklärung finden“. In Hamburg soll nun eine wissenschaftliche Kommission die weitere Aufarbeitung des NSU-Komplexes leisten.

