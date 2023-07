Putin wettert in neuem Essay gegen Getreideabkommen – „Schamlos ausgenutzt“

Von: Franziska Schwarz

Putin hat wieder einen Essay zum Ukraine-Krieg veröffentlicht (Archivbild). © Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/Imago

Russland macht beim Getreideabkommen im Ukraine-Krieg nicht mehr mit. Kremlchef Putin erläutert jetzt seine Sichtweise auf die Sache. Offizielle Zahlen ignoriert er dabei.

Moskau – Wladimir Putin hat wieder einen Essay veröffentlicht. Dieses Mal nicht über seine Version von Russlands Geschichte, die den Ukraine-Krieg rechtfertigen soll – Historiker Orlando Figes nannte den betreffenden Essay von Putin „einfach verrückt“. Der russische Präsident schrieb diesmal zur Aussetzung des Getreideabkommens mit der Ukraine. In dem Papier geriert sich der Kremlchef als Humanist.

Putins Argumentation: Russland habe sich aus der Getreideinitiative zurückgezogen, weil sie angeblich nicht den humanitären Zweck erfülle, Hungersnöte in den ärmsten Regionen Afrikas, Asiens und Lateinamerikas zu verringern.

Putin in neuem Essay zum Ukraine-Krieg: „Getreide-Deal dient nur der Bereicherung“

Der Getreide-Deal sei „schamlos ausschließlich zur Bereicherung großer amerikanischer und europäischer Unternehmen genutzt worden, die Getreide aus der Ukraine exportierten und weiterverkauften“, behauptet Putin in seinem Text. 70 Prozent der aus der Ukraine exportierten Waren seien angeblich in Länder mit hohem und überdurchschnittlichem Einkommensniveau – darunter die EU – gegangen. Weniger als drei Prozent seien hingegen an Länder wie Äthiopien, Sudan, Somalia, Jemen und Afghanistan gegangen.

Die offiziellen Angaben des Europäischen Rats (Stand Mai 2023) lauten allerdings anders: Im Rahmen des Getreideabkommens wurden 64 Prozent des ausgeführten Weizens in Entwicklungsländer exportiert. Seit Beginn der Initiative gingen mehr als 625.000 Tonnen ukrainischer Weizen in Richtung Äthiopien, Jemen, Afghanistan, Sudan, Somalia, Kenia und Dschibuti.

Putin beklagte außerdem, dass „keine“ der Vereinbarungen zur Aufhebung der Sanktionen gegen Russland (was den Export von Getreide oder Düngemittel angeht) erfüllt worden sei.

Putin will Kiew im Ukraine-Krieg Getreide „kostenlos ersetzen“

Gleichzeitig behauptet Kremlchef Putin, dass die Russische Föderation in der Lage sei, „ukrainisches Getreide sowohl kommerziell als auch kostenlos zu ersetzen“ (siehe Video unten). Der gesamte Essay Putins steht auf der Webseite des Kreml.

Das Getreideabkommen im Ukraine-Krieg war im Juli 2022 unter Vermittlung der UN und der Türkei vereinbart worden. Die Übereinkunft ermöglichte es der Ukraine, trotz der schwierigen Lage an der Kriegsfront über das Schwarze Meer Getreide zu exportieren. Seit Inkrafttreten wurde so fast 33 Millionen Tonnen Getreide aus ukrainischen Häfen ausgeführt.

Vergangenen Montag (17. Juli) hatte Russland das alles dann für beendet erklärt. Nach dem russischen Rückzug aus dem Getreideabkommen kündigte Moskau an, alle Frachter im Schwarzen Meer mit dem Ziel Ukraine als Schiffe einzustufen, „die potenziell militärische Ladung transportieren“.

Özdemir fordert beim Getreideabkommen im Ukraine-Krieg „Alternativrouten“

Landwirtschaftsminister Cem Özdemir hat unterdessen einen Vorschlag zu dem Konflikt unterbreitet. Die EU müsse jenseits des Schwarzen Meeres die „alternativen Exportrouten stärken“, sagte der Grünen-Politiker im ZDF-„Morgenmagazin“ vom 25. Juli, kurz vor einem Treffen der EU-Agrarminister in Brüssel. Es brauche eine klare Festlegung, „welche Alternativroute die beste ist“.

Es sei „nicht akzeptabel“, wenn Nachbarstaaten die Grenzen zur Ukraine schließen würden, sagte Özdemir. Befürchtungen osteuropäischer Länder, dass ihre Landwirte durch ukrainische Einfuhren bedroht werden könnten, bezeichnete Özdemir als „lösbares Problem“: Ukrainische Produkte müssten an europäische Häfen transportiert werden – „und von dort dann weiter verschifft an den globalen Süden“. (frs mit AFP)