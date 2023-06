Großbritannien startet Produktion von Starstreak-Raketen für Ukraine-Krieg

Von: Christoph Gschoßmann

Die Ukraine könnte künftig noch eine weitere Waffe gegen die russische Lufthoheit bekommen: Großbritannien will nach zehn Jahren Pause wieder Starstreaks bauen.

München - Die Ukraine kämpft mit deutschen Leopard-Panzern gegen Russland und führt derzeit eine groß angelegte Gegenoffensive durch, auch wenn einige von ihnen abgeschossen werden. Doch nicht nur Deutschland liefert Waffen an Kiew. Auch viele andere Nato-Länder unterstützen das angegriffene Land mit Waffen. Diesen Bedarf sieht man nun auch verstärkt in Großbritannien. Für den Ukraine-Krieg soll die Produktion der Starstreak-Rakete nach mehr als zehn Jahren Pause wieder aufgenommen werden. Der Grund für die Entscheidung ist die Effizienz, mit der die ukrainischen Streitkräfte tragbare Flugabwehrsysteme einsetzen.

Starstreak für den Ukraine-Krieg: „Weltweit schnellste Rakete ihrer Art“

Laut dem Wall Street Journal wird Starstreak, die vom Hersteller Thales als „weltweit schnellste Rakete ihrer Art“ beschrieben wird, zusammen mit anderen Waffen für die Ukraine in der Fabrik des Unternehmens in Nordirland hergestellt. Es wird allerdings dauern, bis die Ukrainer die Waffe nutzen können. „Die Bestellung, Produktion und Auslieferung dieser Raketen wird einige Zeit in Anspruch nehmen“, sagte der Vorstandsvorsitzende des Unternehmens, Patrice Caine, der Veröffentlichung.

Ein britischer Soldat trainiert mit einer Starstreak-Rakete. © imago stock&people

Da die Ukraine nicht über die Lufthoheit verfügt und die Armee von Wladimir Putin auch Luftstreitkräfte einsetzt, um die Gegenoffensive Kiews aufzuhalten, „ist dies genau die Situation, in der Waffen wie Stinger (eine vergleichbare US-Rakete, d. Red.) und Starstreak am meisten benötigt werden“, fuhr er fort. „Wenn es um Starstreak ginge, würde ich nicht im Tiefflug fliegen wollen“, sagte Andy Netherwood, ehemaliger Geschwaderführer der britischen Luftwaffe, im März 2022 gegenüber The Times of London.

Starstreak-Raketen aus Großbritannien: Waffen waren „jahrzehntelang irrelevant“

Starstreak-Raketen gehören zu den MANPADS oder tragbaren Luftverteidigungssystemen, die die Ukraine mit großem Erfolg gegen russische Streitkräfte eingesetzt. Laut Newsweek werden solche tragbaren Luftabwehrsysteme von westlichen Armeen schon seit Jahren nicht mehr eingesetzt, aber der Ukraine-Krieg rückt diese Art von Waffen wieder in den Vordergrund.

Der Grund hierfür liegt auf der Hand: In den Konflikten in den letzten Jahren hatten die westlichen Mächte in der Regel die Lufthoheit. Diese Waffen seien „jahrzehntelang im Allgemeinen irrelevant gewesen, da die westlichen Streitkräfte in jedem Feldzug die Luftüberlegenheit und -dominanz genossen haben“, sagte Verteidigungs- und Militärexperte David Hambling gegenüber dem Medium. Nun erleben sie also wieder eine unerwaretete Nachfrage.

Die Rakete kann sich mit drei- bis vierfacher Schallgeschwindigkeit fortbewegen und feuert drei Wolfram-Pfeile auf sein Ziel ab. „Die Idee ist, dass dies eine viel größere Chance auf einen Treffer bietet als ein einzelner Sprengkopf“, sagte Hambling. Nach Angaben des britischen Verteidigungsministeriums können Starstreak-Raketen in weniger als einer Sekunde mehr als einen Kilometer zurücklegen. Sie können entweder von der Schulter abgefeuert oder auf einem Militärfahrzeug montiert werden.

Stinger vs. Starstreak: Stinger ist doppelt so schnell wie die Rakete aus den USA

Eine vergleichbare US-amerikanische Waffe ist das Stinger-System. MANPADS wie Stinger oder Starstreak werden verwendet, um Starrflügler, Hubschrauber, Drohnen und andere Bedrohungen aus der Luft anzugreifen. Sie erfordern nur eine Person zur Bedienung und können schnell bewegt und auf dem Schlachtfeld eingesetzt werden. Laut Hambling sind die Systeme „als Lösung für dasselbe Problem entwickelt“, nämlich den Schutz der Infanterie vor Kampfhubschraubern und Kampfhubschraubern. Sie funktionieren allerdings unterschiedlich, fügte er hinzu. Der Stinger st eine Wärmesuchrakete, die mit einem einzigen Sprengkopf ein Ziel anvisiert. Starstreak ist eine Lenkrakete, bei der ein Bediener das Ziel im Fadenkreuz hält.

Die USA haben bisher mehr als 1.700 Stinger in die Ukraine entsandt, aber sie können „durch Leuchtraketen oder andere Gegenmaßnahmen abgeschreckt werden, die die Rakete vom Ziel weglocken“, führte Hambling aus. Der Vorteil von Starstreak sei, dass es „gegen diese Gegenmaßnahmen immun“ sei, „aber die Notwendigkeit, das Ziel im Fadenkreuz zu halten und nicht das Feuer und Vergessen von Stinger, könnte als entsprechender Nachteil angesehen werden“, fuhr er fort. Außerdem sei die Hypergeschwindigkeitsrakete Starstreak doppelt so schnell wie Stinger. Dies biete „den Zielen viel weniger Chancen bietet, zu entkommen“, argumentierte er. (cgsc)

