Nachwahl für Boris Johnson: Mit Schirm, Schmutz und Angst

Von: Sebastian Borger

Großbritannien: Downing Street erwartet herbe Verluste bei Nachwahlen an diesem Donnerstag – mit einer Ausnahme vielleicht: Boris Johnsons Wahlkreis.

London – Der heftige Regenschauer ist abgeklungen, schon lugt wieder die Juli-Sonne hinter der Wolke hervor. Die kleine Gruppe Konservativer macht sich bereit für ihre Begegnungen mit den Bewohner:innen der grandios klingenden Great Central Avenue, einer bescheidenen Vorortstraße im Nordwest-Londoner Stadtteil South Ruislip. Brav folgt Rishi Sunaks Nordirland-Minister Chris Heaton-Harris den Anweisungen eines Parteimitarbeiters, klopft an diese Tür („niemand zuhause“), lässt jenes Haus aus („ein treuer Labour-Wähler, den wollen wir nicht ärgern“), schiebt bei Nummer 97 ein Flugblatt durch den Türschlitz.

Früher sei ja um den Nachmittag herum kaum jemand anzutreffen gewesen, sinniert Heaton-Harris: „Seit der Pandemie haben die vielen Leute im Homeoffice die Kalkulation verändert.“ Trotzdem trifft er an diesem Tag vor allem auf Alte und Kranke, Menschen wie Helen Vaughan. Während die Reflexzonentherapeutin ihre drei Hunde in Schach hält, berichtet sie dem Besucher von den „furchtbaren Schmerzen“, die sie an der Arbeit hindern. Das Wohlfahrtssystem sei „großer Mist“. Ob sie deshalb der konservativen Regierung einen Denkzettel erteilen wolle? „Darüber habe ich nachgedacht“, sagt Vaughan. „Aber der Labour-Kandidat ist nicht von hier“, außerdem sei sie gegen die Niedrig-Emissionen-Zone, dem stadtweiten Klimaprojekt von Labour-Bürgermeister Sadiq Khan. „Ich bleibe bei den Torys.“

Beschaulich ist gar kein Ausdruck: Das Pub „Zu den drei Fässern“ in der Tory-Hochburg Uxbridge. © AFP

Rückkehr Johnsons möglich?

Auf Leute wie Vaughan setzen die Torys alle Hoffnung im Bezirk Uxbridge und South Ruislip, der seit mehr als 50 Jahren nur Konservative ins 25 Kilometer entfernte Unterhaus an der Themse geschickt hat. Dass hier kurz vor den Sommerferien Wahlkampf nötig ist, hat mit dem Mehrheitswahlrecht zu tun, wonach Personen, nicht Parteien, gewählt werden – und mit dem vorherigen Mandatsträger Boris Johnson. Anfang Juni kam der notorische Lügner und Ex-Premier, 59, einem Untersuchungsbericht des Ältestenrates zuvor und schmiss den Bettel hin.

Seither widmet sich der Vater von mindestens acht Kindern wieder seiner Lieblingsbeschäftigung: Geld verdienen. Dem konservativen Kandidaten auf seine Nachfolge, dem 54-jährigen Steve Tuckwell, hat er in einem 30 Sekunden dauernden Telefonat seine Unterstützung zugesichert; blicken lässt sich Johnson nicht.

Tuckwell (M.) mit lokalen Wahlkämpfern. © Sebastian Borger (Privat)

Das scheint den Torys hier nur ganz recht. Wahlkampfhelfer und Software-Ingenieur Arun Mummalaneni sagt, er finde Tuckwell gut, „der gehört hier in die Gegend, anders als der Labour-Kandidat“. Eine Rückkehr Johnsons in die Politik? Da wägt Mummalaneni seine Worte sorgfältig, ehe er sagt: „Ach, vielleicht lieber nicht. Er war doch schon Premierminister.“

Und was für einer! Labour begann seine Kampagne Mitte vergangenen Monats mit massiven Angriffen gegen Boris Johnson, dessen verpfuschte Amtszeit und häufige Corona-Partys. Nach einer Woche aber wurde eine Kursänderung nötig: „Die Leute lieben Boris immer noch“, sagt ein Partei-Insider zur Begründung und schüttelt nur den Kopf. Statt weiter auf Boris-Bashing setzen die Sozialdemokraten jetzt auf einen Appell an den nackten Materialismus der Wählerschaft. Labour werde „mehr Geld in die Taschen der Menschen und Geschäfte vor Ort stecken“, verspricht ein Wahlzettel.

Labour ist zugeknöpft

Wie die Menschen vor Ort die Werbung der Oppositionspartei für den aus dem Zentral-Londoner Bezirk Camden stammenden Kandidaten Danny Beales aufnehmen? Der „Financial Times“ berichtete der 34-Jährige, er erhalte „wirklich warme Reaktionen“ an den Haus- und Wohnungstüren, wo Wahlkampf auf der Insel bevorzugt stattfindet. Überprüfen durfte das die FT-Journalistin offenbar ebenso wenig wie eine über Parteigrenzen hinweg angesehene Autorin des konservativen Magazins „Spectator“: Sie habe „bei keiner Nachwahl der vergangenen zehn Jahre“, klagte Isabel Hardman, vergleichbare Schwierigkeiten gehabt, mit Labour-Leuten ins Gespräch zu kommen. Für die Auslandspresse gilt dies erst recht: Örtliche Freiwillige verweisen verlegen auf den Pressesprecher, der bescheidet höfliche Anfragen nach Stunden dann mit vier Wörtern: „No. Sorry, thank you.“

Woher die Nervosität rührt? Unter ihrem Vorsitzenden Keir Starmer liegt Labour doch seit Monaten in den Umfragen um bis zu 20 Prozent vor den Torys. Die Wirtschaftslage bleibt düster, das Land stöhnt unter hoher Inflation von mehr als acht Prozent, die Hauskredit-Zinsen schnellen in die Höhe. Normalerweise dienen Nachwahlen der Bevölkerung stets dazu, ihrer ungeliebten Regierung eine saftige Abreibung zu geben.

In den beiden anderen Bezirken, wo die Menschen an diesem Donnerstag zur Urne gerufen sind, sieht alles nach Siegen für die Opposition aus, obwohl die Torys dort jeweils Mehrheiten von rund 20 000 Stimmen verteidigen. Johnsons Vorsprung ging 2019 mit vergleichsweise knappen 7210 Stimmen mehr durchs Ziel; Uxbridge sollte also eigentlich leichte Beute darstellen.

Dass das Rennen keineswegs gelaufen zu sein scheint, dürfte mit der „Ulez“ zu tun haben, die Wählerinnen wie Helen Vaughan so erbost. Dahinter versteckt sich die „Ultra Low Emission Zone“, die vor vier Jahren in den inneren Stadtbezirken eingeführt wurde. Seither dürfen dort alte Autos und Lieferwagen mit schlechten Abgaswerten nur noch gegen Entrichtung einer täglichen Gebühr von 12,50 Pfund gefahren werden.

Weil das Gebührensystem Ende August auf Gesamt-London ausgedehnt werden soll, befinden sich die Außenbezirke seit Monaten in Aufruhr, die örtliche Bezirksregierung von Hillingdon hat den Bürgermeister sogar gerichtlich verklagt. Man sei nicht ausreichend angehört worden, zudem fehle die wissenschaftliche Begründung für die Abgasreduktion, wird gewettert.

Die Hauptstadt ist fern

Zum Vorschein komme da, glaubt ein langjähriger Beobachter, dass Wohnviertel wie Uxbridge an der Peripherie seit 1965 zwar Teil von „Greater London“ sind, „sich aber nicht wirklich zugehörig fühlen“. Ruislip wie Uxbridge liegen am Ende von Underground-Linien; Uxbridges schmucker Bahnhof steht sogar unter Denkmalschutz. Hier endet ein Zweig der Metropolitan Line, deren erste Bahnhöfe 1863 mitten in London eröffneten.

Helen Vaughan und Minister Chris Heaton-Harris. © Sebastian Borger (Privat)

Aber längst hat das Auto die „Tube“ als bevorzugtes Transportmittel überholt; Abgas- und damit auch Klimaschutz gelten all jenen als Luxus, die täglich mit hohen Lebenshaltungskosten zu kämpfen haben. Wer den alten Lieferwagen oder das Auto braucht, ist zukünftig umgerechnet 437 Euro pro Monat ärmer. Vergeblich verweist Khans Verkehrsbehörde darauf, schon jetzt würden „90 Prozent aller Vehikel in Londons Außenbezirken“ den geforderten Emissionswerten entsprechen. Zudem gebe es doch großzügige Übergangsfristen für Arme und Behinderte.

Die Konservativen haben sich geschickt den Unmut vor Ort zunutze gemacht und die Nachwahl zu einer Art Mini-Referendum gegen Khan umgemodelt. Ihre Wahl-Broschüre zeigt auf acht Seiten neun Fotos von Tuckwell, wettert gegen Ulez und die Schließung der lokalen Polizeiwache – auch Letzteres lässt sich mit einigem Recht Khan zur Last legen, wenn dieser die Aufsicht über die Polizei auch mit der (konservativen) Innenministerin teilt. Hingegen ist von den weitgehend gescheiterten Torys nach 13 Jahren an der Macht natürlich nicht die Rede.

Er bleibe „der Underdog“, wiegelt Kandidat Tuckwell ab, ehe er sich Selfies mit freundlichen Wählerinnen zuwendet. „Aber es sieht besser aus als vor einigen Wochen.“ Spricht’s und lässt sich gegen den nächsten Regenschauer einen Schirm reichen. (Sebastian Borger)