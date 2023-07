Griechenland: Nazipropaganda jenseits der Gitter

Von: Gerd Höhler

Der Wahlkampfkiosk der Partei Die Spartaner in Kalamata hat einen überschaubaren Zulauf. © STR/afp

Rechtsextremer will Bürgermeister von Athen werden und betreibt Wahlkampf trotz Inhaftierung.

Ilias Kasidiaris gibt nicht auf. Seit Oktober 2020 sitzt der 42-Jährige in einer Zelle des griechischen Hochsicherheitsgefängnisses Domokos. Dort verbüßt der frühere Chefideologe und Parlamentsabgeordnete der Neonazi-Partei Goldene Morgenröte eine 13-jährige Haftstrafe wegen Gründung einer kriminellen Vereinigung. Im Frühjahr scheiterte er mit dem Versuch, bei den griechischen Parlamentswahlen aus dem Gefängnis auf die politische Bühne zurückzukehren. Die Justiz blockte seine Kandidatur ab. Jetzt will Kasidiaris es erneut versuchen: Über seine Anwältin Vasiliki Pantazi gab er aus dem Gefängnis bekannt, dass er bei den Kommunalwahlen im Oktober für das Amt des Bürgermeisters von Athen kandidieren will.

Als Führer der Initiative „Freie Athener“ werde Kasidiaris in die Wahl ziehen, teilte die Anwältin mit und verlas eine Erklärung ihres Mandanten: „Athen kann und wird seine griechische Identität und seinen historischen Charakter zurückgewinnen, sich nicht der Globalisierung und der Unterwanderung der griechischen Bevölkerung unterwerfen“ – eine Anspielung auf die zunehmende Migration, ein Lieblingsthema Kasidiaris‘, der am linken Oberarm eine große Hakenkreuz-Tätowierung trägt. Schon in seiner Zeit als Wortführer der Goldenen Morgenröte hetzte er gegen Ausländer:innen. Die Schlägertrupps der Partei waren unter Zugewanderten gefürchtet.

Schuldenkrise als Vehikel

Ihren Aufstieg verdankte die Neonazi-Partei der griechischen Schuldenkrise. Das strikte Spardiktat der ausländischen Geldgeber und die explodierenden Arbeitslosenzahlen trieben der Goldenen Morgenröte viele Wähler:innen zu. Aus den Wahlen von 2012 ging sie mit sieben Prozent und 21 der 300 Mandate als drittstärkste Partei hervor. Nach der Ermordung eines linken Musikers durch einen Funktionär der Partei wurde die Justiz 2013 endlich tätig. Die gesamte Führungsspitze der Goldenen Morgenröte kam in Untersuchungshaft. Nach einem mehrjährigen Prozess wurde die Partei 2020 als kriminelle Vereinigung verboten, die führenden Figuren bekamen langjährige Haftstrafen.

Im Frühjahr hatte die konservative Regierung eine „Lex Kasidiaris“ durchs Parlament gebracht. Danach verlieren Vorbestrafte unter bestimmten Umständen ihr passives Wahlrecht. Darauf gestützt untersagte der Oberste Gerichtshof Kasidiaris’ Kandidatur. Aber der Neonazi spürt Rückenwind, seit bei den Wahlen am 25. Juni die von ihm offen unterstützte und aus dem Gefängnis ferngesteuerte Partei Die Spartaner mit 4,7 Prozent der Stimmen einen Überraschungserfolg verzeichnete. Die rechtsextreme Partei hat nun zwölf Abgeordnete im neuen Parlament.

Beobachter:innen erwarten, dass Kasidiaris mit seiner Kandidatur auch diesmal am Obersten Gerichtshof scheitern wird. Dass er den seit 2019 amtierenden konservativen Bürgermeister Kostas Bakogiannis ablösen wird, ist also nicht zu erwarten. Kasidiaris’ Freie Athener könnten aber zur Wahl im Oktober antreten. Dann hätte der Strippenzieher Kasidiaris seine Leute nicht nur im Parlament, sondern auch im Athener Stadtrat.