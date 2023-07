Widerstand gegen die Staatsgewalt: Greta Thunberg in Schweden angeklagt

Von: Stefan Krieger

Teilen

Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg muss wegen ihres Verhaltens bei einer Protestaktion vor Gericht erscheinen. Diese Strafe könnte der Klimaaktivistin drohen.

Malmö – Die Klimaaktivistin Greta Thunberg muss sich Ende Juli vor Gericht verantworten. Ihr wird zur Last gelegt, bei einer Demonstration gegen die Ölförderung in der schwedischen Hafenstadt Malmö im vergangenen Monat Anordnungen der Polizei nicht befolgt zu haben. Wegen des Vorfalls wurde gegen Thunberg jetzt Anklage erhoben, wie lokale Medien berichten.

Die Anklage, die vermutlich Thunbergs erste ist, erfolgte, nachdem die 20-jährige Klimaschützerin an einem sechstägigen Protest teilgenommen hatte, der von der Umweltgruppe Take Back the Future am 19. Juni am Ölterminal der Stadt organisiert worden war.

Das schwedische Blatt Sydsvenskan berichtete, dass die Aktivistin, die im Alter von 15 Jahren in Stockholm mit ihrem Schulstreik für das Klima begann und durch die Jugend-Klimabewegung Fridays for Future internationale Bekanntheit erlangte, zusammen mit drei weiteren Personen festgenommen wurde.

Klimaprotest in Schweden: Staatsanwaltschaft bestätigt Thunberg

Die vier gehörten zu einer Gruppe von etwa 20 Demonstranten, die die Straße blockierten und auf Tankwagen kletterten, um sie an der Ein- oder Ausfahrt zu hindern, so die Polizei gegenüber der Zeitung. Im Gegensatz zu den anderen hatten sie sich geweigert, der Aufforderung nachzukommen, das Gelände zu verlassen.

Greta Thunberg muss sich nach einer Protestaktion in ihrer schwedischen Heimat vor Gericht verantworten. © Johan Nilsson/dpa

„Die Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen eine junge Frau erhoben, die am 19. Juni dieses Jahres an einer Klimademonstration teilgenommen hat, die nach Ansicht der Staatsanwaltschaft den Verkehr in Malmö gestört hat“, so die Staatsanwaltschaft in einer kurzen Erklärung. In der Erklärung wurde Thunberg nicht namentlich genannt, aber ein Sprecher bestätigte, dass es sich um sie handelte. Die Staatsanwältin Charlotte Ottosen erklärte gegenüber Sydsvenskan, dass die Freiheit zu demonstrieren nicht das Recht einschließt, andere zu stören.

Greta Thunberg droht Geldstrafe

Die Demonstranten wurden vom Ort des Geschehens weggezerrt, weil sie einzelne Anweisungen der Polizei, die Straße zu verlassen, „nicht befolgten“, sagte Ottosen und fügte hinzu, dass der Vorgang gefilmt wurde. Nach schwedischem Strafrecht kann das „Nichtbefolgen polizeilicher Anordnungen“ theoretisch mit bis zu sechs Monaten Haft bestraft werden. Ottesen sagte allerdings, üblicherweise werde so ein Vergehen mit einer Geldstrafe sanktioniert.

Thunberg schrieb in einem Instagram-Post an dem Tag, an dem sie sich dem Protest anschloss, dass die Klimakrise „bereits eine Frage von Leben und Tod für unzählige Menschen ist. Wir wollen nicht nur zuschauen, sondern die Infrastruktur für fossile Brennstoffe physisch stoppen“.

Thunberg, die sich am 24. Juli vor dem Bezirksgericht selbst verteidigen will, wird bis zum Gerichtstermin nicht für eine Stellungnahme zur Verfügung stehen, so ein Sprecher gegenüber schwedischen Medien.

G7 und Co.: Bilder der Proteste gegen die Globalisierung Fotostrecke ansehen

Thunberg wurde im März in Oslo bei einer Demonstration gegen Windkraftanlagen auf dem Land indigener Völker und im Januar in Deutschland bei Protesten gegen den Abriss eines Dorfes zum Bau eines Kohlebergwerks zweimal kurzzeitig von der Polizei festgenommen. Sie hatte als 15-Jährige damit begonnen, sich freitags während der Unterrichtszeit vor das schwedische Parlament in Stockholm zu setzen und so für effektivere Klimaschutzmaßnahmen zu demonstrieren. Ihr wöchentlicher Streik weitete sich in wenigen Monaten zur globalen Protestbewegung Fridays for Future aus. Ihre Schulstreiks beendete Thunberg im Juni, da sie ihren Abschluss gemacht hatte.

Die Aktivistin prangert regelmäßig Regierungen in harschen Worten dafür an, dass sie nicht genug gegen die Klimaerwärmung täten. Ende März sprach sie nach der Veröffentlichung des jüngsten Berichts des Weltklimarats IPCC von „beispiellosem Verrat“ durch die internationale Politik. Die Regierenden bewegten sich „aktiv in die falsche Richtung“. (skr)