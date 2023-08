„Für junge Frauen ist Gleichstellung wahlentscheidender“

Von: Tatjana Coerschulte

Zwischen jungen Wählerinnen und Wählern zeigt sich eine Links-Rechts-Trennlinie. © dpa

Soziologe Ansgar Hudde im FR-Interview über das Wahlverhalten von jungen Frauen und Männern und die Abkehr der jüngsten Wählerinnen von konservativen Parteien.

Herr Hudde, über Jahrzehnte galt in der Wahlforschung der Merksatz: Frauen wählen konservativer als Männer denken. Sie haben die Parteienpräferenz von Frauen und Männern untersucht. Gilt der Merksatz noch?

Nein. Ein zentrales Ergebnis meiner Studie ist, dass Frauen seit 2017 im Schnitt linkere Parteien wählen. Das ist eine große Veränderung, weil seit der Wahl 1919, als Frauen erstmals ihr Wahlrecht ausüben konnten, sie eher die konservativen Parteien gewählt haben - und das, obwohl es vor allem linkere Parteien waren, die sich für das allgemeine Wahlrecht eingesetzt hatten.

Ab wann wird diese Änderung sichtbar?

Die Daten, die ich analysiert habe, beginnen mit der Bundestagswahl 1953. In den Nullerjahren treten neue Unterschiede auf, insbesondere ab 2009, zunächst aber nicht entlang der Rechts-Links-Linie. So wurden zum Beispiel die Grünen häufiger von Frauen als von Männern gewählt, während es bei der Linken umgekehrt war – dabei sind diese Parteien ja Nachbarn auf der Links-Rechts-Skala. Ähnliches zeigt sich bei Union und FDP, wo die Wählerschaft der Union mehrheitlich weiblich war, und die Wählerschaft der FDP mehrheitlich männlich. Seit 2017 sehen wir den Trend, dass sich die Geschlechterunterschiede stärker nach der Links-Rechts-Skala sortieren.

Sie haben die Gruppe der 18- bis 24-jährigen Wählerinnen und Wähler besonders in den Blick genommen. Wo sehen Sie den größten Unterschied?

Der wichtigste Unterschied ist, dass bei der Bundestagswahl vor zwei Jahren 28,3 Prozent der Frauen dieser Altersgruppe die Grünen wählten. Die FDP wählten 26,2 Prozent der Männer, aber nur 14,8 Prozent der Frauen. In dieser Altersgruppe sehen wir am stärksten, dass sich Unterschiede entlang der Links-Rechts-Skala sortieren. Das betrifft auch die Linke. Was die Wählerschaft angeht, war die Linke noch in den 2000er-Jahren eine klare Männerpartei. Inzwischen findet sie bei jungen Frauen aber mehr Zuspruch als bei jungen Männern. Die SPD ist in der Altersgruppe bei Frauen auch etwas beliebter als bei Männern. Die AfD wird in dieser Altersgruppe insgesamt eher selten gewählt; mit 7,7 Prozent von Männern aber häufiger als von Frauen (5,0 Prozent). In dieser Altersgruppe ist die Union die einzige Partei, die gleich oft - oder besser gesagt: gleich selten - von Frauen und Männern gewählt wird.

Worauf legen junge Frauen bei ihrer Wahlentscheidung Wert?

Zur Person Ansgar Hudde (32) ist Soziologe. Er arbeitet als Akademischer Rat (auf Zeit) am Institut für Soziologe und Sozialpsychologie der Universität Köln. Der Statistikexperte hat in seiner Heimatstadt Erlangen und im französischen Lyon Sozialökonomie studiert. Er hat Masterabschlüsse in Kulturgeografie sowie in Soziologie und Demografie.

Was die Beweggründe für die Wahlentscheidung sind, kann ich aus den Daten nicht rauslesen. Was aber auffällt ist, dass junge Frauen heute vor allem zu den Parteien tendieren, die sozio-kulturelle Themen und eine aktive Gleichstellungspolitik am meisten in den Mittelpunkt stellen. Das tun in erster Linie die Grünen und in zweiter Linie die Linke - und offenbar ist Gleichstellung für junge Frauen heute wahlentscheidender als vor ein paar Jahrzehnten. Die FDP war bei jungen Männern dagegen mit einer Kampagne erfolgreich, die auf Digitalisierungs- und Modernisierungsthemen gesetzt hat.

Ist der Unterschied beim Wahlverhalten eine Art Zeiterscheinung, die wieder vergeht?

Das lässt sich noch nicht sicher sagen. Bei den Wahlen 2009 und 2013 gab es diesen „Modern Gender Gap“ in keiner Altersgruppe, seit 2017 gibt es ihn in jeder Altersgruppe. Insgesamt sind die Veränderungen also so schnell und abrupt, dass man sie höchstens zum kleineren Teil durch einen Generationeneffekt erklären kann. Dass der Unterschied bei den jüngsten Wählerinnen und Wählern besonders groß ist, könnte aber ein solcher Effekt sein - dann würde der Geschlechterunterschied bei den nächsten Wahlen mindestens so deutlich bleiben. In den Sozialwissenschaften geht man davon aus, dass sozialer Wandel vor allem durch solche Generationeneffekte geschieht. Das sind aber langsame, graduelle Prozesse.

Dass junge Frauen plötzlich linker wählen als Männer, stellen Sie erstmals für 2017 fest. Gibt es ein Ereignis, das ausschlaggebend gewesen sein könnte?

Eine naheliegende Teilerklärung wäre der Aufstieg der AfD. Allerdings kann die AfD nicht erklären, wieso es bei den jungen Wählerinnen und Wählern so große Links-Rechts-Unterschiede gibt, denn in dieser Altersgruppe spielt die AfD insgesamt keine große Rolle. Allgemein kann man aber sagen, dass rechtspopulistische und rechtsradikale Parteien in vielen Ländern häufiger von Männern als von Frauen gewählt werden.

Ändert sich die Parteienpräferenz im Laufe eines Lebens nach einem Muster? Werden Wählerinnen wieder konservativer?

Da gibt es ja diesen berühmten Spruch: „Wer mit 20 Jahren nicht Sozialist ist, hat kein Herz. Wer es mit 40 immer noch ist, hat keinen Verstand.“ Der Forschungsstand ist dazu nicht ganz eindeutig, ich würde das aber in etwa so kommentieren: Das ist eine heillose Übertreibung, aber ganz falsch ist die Aussage auch wieder nicht. Bei vielen Menschen bleibt die politische Orientierung vergleichsweise stabil. In den Fällen, in denen sie sich ändert, tut sie das aber häufiger in die konservative Richtung. Für Westeuropa zeigt etwa eine aktuelle Studie, dass die Neigung zu grünen Parteien mit dem Alter abnimmt: Jede neue Generation hat eine etwas stärkere Neigung zu dieser Partei, im Lebensverlauf entfernen sie sich aber wieder ein Stück davon.

Repräsentative Wahlstatistik Als Datenbasis für seine Studie hat Hudde die „Repräsentative Wahlstatistik“ genutzt. Für diese Statistik nimmt der Wahlleiter bei einer Wahl eine Stichprobe vor, um zum Beispiel Erkenntnisse über Wahlbeteiligung und Stimmabgabe nach Alter und Geschlecht zu gewinnen. Dafür werden in ausgewählten Wahl- und Briefwahlbezirken Stimmzettel ausgegeben, die mit einem Aufdruck zu Altersgruppe und Geschlecht des oder der Wahlberechtigten versehen sind. Die Wählerschaft in den entsprechenden Bezirken wird darüber informiert.

Die Repräsentative Wahlstatistik bezeichnet der Wissenschaftler Hudde als „weltweit einmalige Datenquelle“. Bisherige Studien zur Parteienpräferenz hätten vor allem mit Umfragedaten gearbeitet, sagt er. Dabei stelle sich aber das Problem der „sozialen Erwünschtheit“. Das heißt: Bei Umfragen antworten die Befragten möglicherweise so, wie sie denken, dass es von ihnen erwartet wird - wie es aber nicht unbedingt ihrem Handeln entspricht. Das Problem stelle sich bei der Repräsentativen Wahlstatistik nicht, sagt Hudde: „Diese Daten messen nicht, was Menschen sagen, sondern das, was sie in der Wahlkabine tun, wenn niemand zusieht.“ coe

Ansgar Hudde © Privat