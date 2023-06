Gewalt und Gegengewalt in der Westbank

Von: Maria Sterkl

Teilen

Israelische Sicherheitskräfte stehen am Tatort: Bei einem Anschlag nahe einer israelischen Siedlung im Westjordanland sind vier Menschen getötet worden. © dpa

Ob die aktuelle Welle palästinensischer Attentate Grund zu einer militärischen Offensive gibt, und was sich damit erreichen ließe, ist in Israel umstritten.

Alles sei möglich, nichts ausgeschlossen: So reagierte Ministerpräsident Benjamin Netanjahu auf den lautstarken Ruf seiner rechtsextremen Koalitionspartner nach einer großen militärischen Offensive im Westjordanland. Konkreter wurde Netanjahu nicht. Der Inlandsgeheimdienst hält eine Offensive für sinnvoll, die Armeeführung für zu riskant, die in der Regierung vertretene Siedlerbewegung für dringend notwendig. Und am Ende entscheidet Netanjahu.

Jüngster Anlass für das Aufflammen der lange schwelenden Debatte ist das schwere Attentat auf eine Tankstelle, das sich am Dienstagnachmittag nahe der jüdischen Siedlung Eli im Westjordanland ereignet hat. Zwei Hamas-Terroristen schossen wahllos auf die dort anwesenden Kunden, töteten vier Menschen und verletzten weitere vier. Laut Medienberichten waren die Tatwaffen mehrere Monate zuvor aus einer israelischen Militärbasis gestohlen worden. Ein Armeesprecher bestätigt das nicht.

Mehr als hundert Attentate in diesem Jahr

Seit Jahresbeginn wurde mehr als 120 mal in Terrorakten auf Zivilist:innen und Soldat:innen geschossen, laut Armee konnten 300 weitere Attentate vereitelt werden. Nicht immer stehen größere Organisationen wie die Hamas oder der Palästinensische Islamische Dschihad dahinter, immer öfter sind es individuell agierende junge Männer aus Dschenin oder Nablus, die sich dem bewaffneten Kampf gegen die Besatzung verschrieben haben und Terrorattentate planen. Dass sie damit trotz täglicher Antiterroreinsätze der israelischen Armee so oft Erfolg haben, lässt Zweifel an der Effizienz der Militärstrategie aufkommen.

Ein höchst außergewöhnlicher Vorfall am Montag in Dschenin gab den zweifelnden Stimmen recht: Bei einer Routineoperation in Dschenin, die der Festnahme zweier Terroristen galt, zündeten Palästinenser:innen eine Bombe auf einer Straße, die von einem israelischen Militärkonvoi befahren wurde.

Rechtsextremer Ben Gvir fordert gezielte Tötungen

Ein gepanzertes Fahrzeug wurde schwer beschädigt, vier weitere fahruntauglich gemacht – der Konvoi steckte über mehrere Stunden lang fest und war Dauerbeschuss durch palästinensische Terroristen ausgesetzt. Sieben Soldaten wurden verwundet. „Höchst komplex“ sei die nötige Evakuierungsmission gewesen, so ein Armeesprecher. Sogar ein Apache-Helikopter wurde eingesetzt – zum ersten Mal seit der Zweiten Intifada vor zwanzig Jahren.

Israels Nationaler Sicherheitsminister, der Rechtsextreme Itamar Ben Gvir, wünscht sich solche Lufteinsätze nun im Tagesrhythmus. Er fordert eine „umfassende Operation“ im Westjordanland, um dieses „von Terrornestern zu säubern“. Ben Gvir, der sich nach dem Terroranschlag in Eli umgehend auf den Weg zum Tatort machte, um eine Pressekonferenz abzuhalten, sagte: „Gezielte Tötungen aus der Luft, Bombardieren von Gebäuden, flächendeckende Straßensperren, Ausweisung von Terroristen, Beschluss eines Gesetzes zur Einführung der Todesstrafe für Terroristen“, stellt sich Ben Gvir vor.

Armee skeptisch gegenüber Offensive

Schon jetzt ist die Armee im Westjordanland omnipräsent, auch Straßensperren gibt es bereits. Ganze Kompanien nach Dschenin zu verlagern, lehnt die Armee dem Vernehmen nach ab. „Unser Ziel ist es, Terror zu verhindern und die Sicherheit zu erhöhen – nicht die Eskalation voranzutreiben“, sagt Armeesprecher Daniel Hagari. Er weist darauf hin, dass das Land schon „deutlich schwerere Terrorwellen“ erlebt habe als die aktuelle.

Indes häufen sich auch auf Seite jüdischer Siedler im Westjordanland, die Terrorakte. Radikale unter ihnen machten sich Dienstag und Mittwoch auf den Weg, um in rund zehn palästinensischen Dörfern Autos, Häuser und Felder anzuzünden. Mehr als dreißig Menschen wurden dabei laut palästinensischen Angaben verletzt. Als Versuch einer Besänftigung bedachte Netanjahu die Siedlerbewegung mit der Zusage, tausend neue Siedlerwohnungen in Eli zu bauen. Nach internationalem Recht gelten diese Siedlungen als illegal.