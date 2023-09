Gewalt gegen Kinder: „Existenzangst und Armut belasten die Familien“

„Wir wissen, dass 90 Prozent der Kinder, die keine deutschen Wurzeln haben, in prekären Verhältnissen leben.“

Steigende Zahlen

Die Fälle von Kindeswohlgefährdung in Deutschland sind auf Rekordniveau. Die Psychotherapeutin Carmen Osten spricht über die Ursachen – und über die Möglichkeiten, was sich mit gezielter Hilfe erreichen lässt

Frau Osten, vielen Kindern in Deutschland geht es offenbar nicht gut: Das Statistische Bundesamt hat kürzlich eine Meldung veröffentlicht, wonach die Kindeswohlgefährdung einen Höchststand erreicht hat. Was für Taten fallen unter diesen Begriff?

Man spricht von einer Kindeswohlgefährdung, wenn eine gegenwärtige oder zumindest unmittelbar bevorstehende Gefahr für die Kindesentwicklung abzusehen ist, die bei Fortdauer eine erhebliche Schädigung des körperlichen, geistigen und seelischen Wohls des Kindes mit ziemlicher Sicherheit voraussehen lässt. So ist es juristisch definiert. Das heißt, die Fachleute müssen jeweils Lebenssituation und Bedingungen einschätzen und sich vorstellen, wie es dem Kind gehen würde, wenn die Umstände weiterhin so blieben. Auf dieser Basis erfolgt die Diagnose und auch die Entscheidung, wie in diesem Fall zu handeln ist.

Um es konkreter zu machen: Es könnte also sein, dass das Kind nicht gut versorgt oder sogar körperlich misshandelt wird. Was noch?

Es gibt eine ganze Reihe von Faktoren im persönlichen, familialen oder gesellschaftlichen Umfeld. Wichtig ist: Das Jugendrecht, genauer gesagt das Jugendstärkungsgesetz, schreibt vor, dass die Diagnose für jedes einzelne Kind vorzunehmen ist, auch wenn mehrere Kinder in einer Familie leben.

Warum ist das so?

Das Alter des Kindes spielt eine große Rolle. Angenommen, eine Mutter trinkt immer mal wieder und lässt Essen auf dem Boden stehen, das dann verdirbt. Für ein achtjähriges Kind ist das kein Problem, das würde auf keinen Fall davon essen; aber für ein ein- oder zweijähriges Krabbelkind könnte das eine Gefahr darstellen. Die Fachleute müssen geschult sein, um auf Alter und andere individuelle Bedingungen zu schauen.

+ Carmen Osten ist Psychotherapeutin und arbeitet bei der Beratungsstelle des Kinderschutz-zentrums München. Seit mehr als 30 Jahren begleitet sie Familien in Ausnahmesituationen. Sie hilft Kindern, die seelische, körperliche oder sexualisierte Gewalt erfahren haben und arbeitet auch mit Täterinnen und Tätern. Carmen Ostens Buch „Kindeswohlgefährdung – Therapiegeschichten zur Gewalt an Kindern und deren Prävention“ ist 2022 bei Kohlhammer erschienen und kostet 36 Euro. sha © carmen-osten.de

Als Psychotherapeutin arbeiten Sie seit vielen Jahren mit betroffenen Kindern. Was haben Sie beobachtet?

Es gibt verschiedene Risikofaktoren, was die Eltern angeht. Ganz wesentlich ist die Armut – Armut ist ein großes, neues Thema. Zudem können psychische Erkrankungen, nicht gewollte Schwangerschaften, frühe Elternschaft, Arbeitslosigkeit oder Suchterkrankungen eine Rolle spielen.

Sind für Misshandlungen in der Regel die Eltern verantwortlich?

Sehr selten gibt es auch Übergriffe von außen. In meinen mehr als 30 Berufsjahren gab es einmal einen Fall, da ist ein kleiner Junge im Biergarten auf der Toilette überfallen und sexuell belästigt worden. Man weiß aber inzwischen, dass ungefähr 98 Prozent aller Misshandlungen im familialen Nahraum passieren.

Wo liegen die Probleme betroffener Familien?

Einen großen Anteil machen Traumatisierungen aus – Menschen haben Erfahrungen gemacht, die für sie lebensbedrohlich waren. Das können Deutsche sein, das können aber auch Personen sein, die auf der Flucht waren. Bei traumatisierten Menschen ist die Einfühlung beeinträchtigt, sie können zu Vermeidungsverhalten neigen und sehr impulshaft sein. Wenn Eltern einerseits, ganz klassisch, wenig Zeit haben und andererseits psychisch belastet sind, kann es passieren, dass sie sehr stark und schnell reagieren. Umgangssprachlich würde man sagen: Jemand flippt bei der kleinsten Kleinigkeit sofort aus. Das ist für Kinder sehr bedrohlich. Das gilt auch für die sogenannte häusliche Gewalt – also Gewalttätigkeiten der Eltern gegeneinander. Werden Kinder davon Zeugen, führt das bei ihnen nahezu zu den gleichen Traumatisierungswerten wie bei den Eltern, wie wir aus der Traumaforschung wissen.

Was gibt es noch für Situationen, die Kinder gefährden können?

Es gibt das sogenannte unverschuldete Versagen – wenn etwa eine Minderbegabung besteht, Alkoholabhängigkeit oder Schizophrenie. Wenn also die Ausgangsbedingungen, um gute Eltern zu sein, schwierig sind. Eine hohe Belastung der Eltern und in deren Folge eine Gefährdung des Kindeswohls sehen wir bei der sogenannten Hochstrittigkeit. Damit sind Eltern gemeint, die sich auch nach einer Trennung noch jahrelang um den Umgang und das Sorgerecht streiten. Das passiert bei etwa fünf Prozent aller getrennten Elternpaare.

Was bedeutet das für die Kinder?

Sie erleben eine sehr belastete Situation. Wenn ich vom Papa komme, regt sich die Mama auf, dann soll ich gleich duschen, dann wertet sie ihn ab – und umgekehrt. Wir werden in solchen Fällen oft von den Familiengerichten zu Expertisen aufgefordert, inwieweit die Eltern bereit und in der Lage sind, als Eltern – nicht als Paar – zu kooperieren. Viele Eltern schaffen das nicht. Sie sind enttäuscht, verzweifelt, wütend, und sollen dann quasi umschalten und in der Elternrolle gut und kooperativ funktionieren.

Wie erklären Sie sich die Zunahme der Fälle von Kindeswohlgefährdung?

Das ist schwierig zu bewerten, ich bin keine Soziologin. Ein großer Anteil ist auf die vielen unbegleiteten Flüchtlinge zurückzuführen – Flüchtlingskinder aus Syrien oder Afghanistan, die noch keine 18 Jahre alt sind. Die kennen sich in diesem Land nicht aus und benötigen natürlich die Fürsorge unserer Jugendhilfe. Das Thema Armut habe ich ja schon angesprochen: In der reichen Stadt München ist jedes fünfte Kind arm, in Wuppertal nach meinen Informationen sogar jedes dritte, in Bremen sind es 40 Prozent.

Laut Fachleuten wird auch die geplante Kindergrundsicherung daran kaum etwas ändern. Welche Folgen hat die Armut?

Zum Thema Die Jugendämter haben 2022 in Deutschland kürzlich veröffentlichten Zahlen zufolge bei fast 62 300 Kindern oder Jugendlichen eine Kindeswohlgefährdung aufgrund von Vernachlässigung, psychischer, körperlicher oder sexualisierter Gewalt festgestellt. Das waren vier Prozent mehr als 2021 – ein neuer Höchststand. In Obhut genommen wurden im vergangenen Jahr 66 400 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren, rund 40 Prozent mehr als 2021. Grund für die rasante Entwicklung sind mehr unbegleitet eingereiste Minderjährige aus dem Ausland. Wer Hilfe braucht , sollte den Polizeinotruf 110 wählen bzw. sich an das zuständige Jugendamt wenden. Kostenlose Beratung leistet das Kinder- und Jugendtelefon montags bis samstags von 14 bis 20 Uhr unter 116 111. dpa/FR

Diese Existenzangst und der Druck, der dadurch entsteht, belasten natürlich die Beziehungen. Es wird an allem gespart. Ein Thema ist die oft prekäre Frühstückssituation. Eine Alleinerziehende, mit der ich gearbeitet habe – eine Postbotin -, ist morgens stets um fünf Uhr aus dem Haus gegangen, hat den drei Kindern den Wecker gestellt, und dann musste das große Kind dafür sorgen, dass die anderen beiden auch schulbereit waren.

Eine zu große Verantwortung für ein Kind.

Ja. Dann sind noch immer die Folgen der Pandemie zu spüren, es gibt Belastungen durch Post-Covid, etliche Kinder schaffen ihre Schulabschlüsse nicht – viele sind nicht damit zurechtgekommen, sich selber beschulen zu müssen. Das führt zu Frustration – bei den Kindern, aber auch bei den Eltern. Dazu kommen Arbeitslosigkeit und ganz normale Krankheiten. Das Gefühl, belastet zu sein, das ja sehr subjektiv ist, hat sicher zugenommen. Und nicht zuletzt spielt der Krieg in der Ukraine eine Rolle. Kinder erleben, wie bedrohlich diese Welt gerade ist. Psychische Störungen nehmen zu, Ängste, Schulverweigerung.

Warum wollen Kinder nicht in die Schule?

Weil sie Angst haben, dass sie nicht gut genug sind oder dass sie gemobbt werden. Oder sie machen sich Sorgen um die eigenen Eltern. Wenn zu Hause eine depressive Mutter ist, und das Kind befürchtet, sie könnte sich etwas antun, geht es nicht in die Schule.

Wenn geklärt ist, dass das Kindeswohl tatsächlich gefährdet ist – kommt es dann immer zu einer Inobhutnahme, wird also das Kind aus der Familie genommen?

Nicht zwingend. 2005 ist das Gesetz zur Kindeswohlgefährdung spezifiziert worden. Es wurden drei Begriffe eingeführt, die ich sehr hilfreich finde. Sie geben Anhaltspunkte dafür, ob die Situation noch zu retten ist. Der erste ist die sogenannte Problemakzeptanz: Man spricht ausführlich mit den Kindern und den Eltern, und wenn die Beratung gelingt, zeigen diese Einsicht und sagen, ja, Sie haben Recht, in letzter Zeit war es schwierig, wir haben uns mehr gestritten, wir haben die Kinder vernachlässigt und so weiter. Der zweite Begriff ist die Kongruenz: Wenn sich die Problemsicht der Eltern mit der Problemsicht der Fachleute nahezu deckt, also kongruent ist, sind wir ziemlich weit. Wir können einen Dialog führen, kommen zu einer ähnlichen Einschätzung – das hat etwas Beruhigendes.

Und der dritte Begriff?

Das ist die sogenannte Hilfeakzeptanz, und die ist ganz wesentlich. Die ist gegeben, wenn die Eltern bereit sind, Hilfe anzunehmen. Wenn die Gefährdung nicht extrem ist, kann das Kind in der Familie bleiben. Ob das so ist, bewerten immer mehrere Fachleute. Das Gesetz möchte niemanden strafen. Und auch das Gericht möchte, dass sich eine Familie Hilfe holt.

Wie könnte diese Hilfe aussehen?

Das kann eine Therapie für die Eltern oder ein Elternteil sein, das kann eine Beratung sein, das kann eine Therapie für das Kind sein. Es ist aber auch möglich, dass die Eltern zustimmen, das Kind für eine gewisse Zeit woanders unterzubringen.

Und wenn die Eltern nicht kooperieren?

Dann muss ich das Jugendamt einbeziehen. Wenn ich Sorge um eine Familie habe, darf ich die Beratung nicht beenden. Wenn die Eltern sich verweigern – und erst dann – ist zu überlegen, ob das Kind aus der Familie herausgenommen wird. Bis dahin ist es ein langer Weg, vorher müssen viele Schritte durchlaufen werden.

Welche Rolle spielt der Personalmangel – die schlechte Besetzung der Jugendämter zum Beispiel?

Das ist ein großes Thema. Ich weiß nicht, wie viele hundert Stellen im Münchner Jugendamt fehlen. In der Beratungsstelle des Kinderschutzzentrums haben wir keine Warteliste; wer sich um ein Kind sorgt, kann sich im Grunde jederzeit an uns wenden und bekommt sofort eine Fachberatung. Bei den Jugendämtern ist es ähnlich, trotz des Fachkräftemangels bemühen sich alle sehr. Aber während der Pandemie zum Beispiel gab es lange Schließzeiten und Überlastungen; eine Kollegin sollte mehr als 150 Familien betreuen.

Es muss sich politisch etwas ändern, damit sich die Lage verbessert.

Unbedingt. Auch, was die sogenannten Einwandererkinder angeht. Wir wissen, dass 90 Prozent der Kinder, die keine deutschen Wurzeln haben, in prekären Verhältnissen leben. Diese Zahl ist enorm und mit dem Recht auf Würde und Gleichberechtigung nicht vereinbar.

Machen Sie in der Praxis denn auch ermutigende Erfahrungen?

Auf jeden Fall! Ich bin 33 Jahre an diesem Arbeitsplatz und sehr gerne hier. Deshalb habe ich auch ein Buch geschrieben; ich wollte, dass dieses Wissen in die Öffentlichkeit kommt. Ich möchte, dass jedes Kind in der ersten Reihe sitzen kann. Das ist leider nicht der Fall, aber es gibt viele Hilfen. Und wenn die Familien durch den Prozess der Beratung gegangen sind, geht es ihnen besser. Auch die Kinder, die traumatische Dinge erlebt haben, können nach einer therapeutischen Versorgung von ein, zwei Jahren wesentlich gesunden. Kinder sind sehr resilient. Man kann sehr viel erreichen, wenn man Familien gezielt Hilfe anbietet, Elterntrainings zum Beispiel. Viele wissen gar nicht, dass sie ein Recht auf Hilfe haben. Hoffnung geben, sich solidarisieren, zeigen, dass sie nicht allein sind – das gibt enormen Mut, weiterzumachen.