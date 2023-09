Im Zweifel für den prügelnden Mann

Teilen

Viel zu wenige Frauen wagen es, sich von einem gewalttätigen Mann zu trennen. © FR-Grafik

Die renommierte Anwältin Asha Hedayati erlebt vor Gericht, dass der Staat Frauen und Kinder nur unzureichend vor Gewalt in der Familie beschützt. Von einem System des Versagens erzählt sie in ihrem neuen Buch – ein Auszug

Einer der Sätze, die ich am Familiengericht sehr häufig höre, ist: „Die Gewalt auf der Partnerschaftsebene betrifft das Kind nicht.“ Die Partnerschaftsgewalt finde „nur“ zwischen den Eltern statt. Ein schlechter Partner könne trotz allem ein guter Vater sein. Auch hier klingt durch, was ich oben in vielen Fällen beschrieben habe: Den Vätern wird trotz vorheriger Gewalttaten wohlwollend und entgegenkommend begegnet. Eine Standardentscheidung von deutschen Familiengerichten ist, den Umgang zwischen Kindern und gewalttätigen Expartnern direkt nach der Trennung der Eltern zuzulassen. Der Umgang findet dann ohne Unterbrechung statt, sehr häufig auch, wenn die gewaltbetroffene Mutter in einem Frauenhaus Schutz gesucht hat.

Kinder erleben in den Entscheidungen des Gerichts, dass die Gewalt des Vaters gegen die eigene Mutter keine größeren Konsequenzen hat. Nur in sehr wenigen Ausnahmefällen wird Täterarbeit in Form von Anti-Gewalt-Training oder Elternkursen für den gewalttätigen Vater angeordnet. Dabei belegen Studien, dass Kinder, die Zeug*innen von Partnerschaftsgewalt werden, ein deutlich höheres Risiko haben, eine posttraumatische Belastungsstörung zu entwickeln. Metastudien aus den USA über die Häufigkeit posttraumatischer Belastungsstörungen bei Kindern haben gezeigt, dass Kinder, die Gewalt zwischen den Eltern miterleben, teilweise sogar ein höheres Risiko haben, an einer posttraumatischen Belastungsstörung zu erkranken, als Kinder, die selbst Gewalt von ihren Eltern erfahren. Hier wird deutlich, wie bedrohlich es Kinder finden, wenn ihre Eltern gefährdet sind, also diejenigen, von denen sie abhängig sind und die sie zum Überleben brauchen. Diese Studien sind frei zugänglich und verfügbar, die Ergebnisse sind dramatisch und zugleich sehr klar. Wie kann es sein, dass Familiengerichte dennoch so häufig Partnerschaftsgewalt in Kindschaftsverfahren ausblenden?

In welche „Normalität“ soll ein Kind zurückkehren?

Wenn Richter*innen in familiengerichtlichen Verhandlungen davon sprechen, dass es möglichst schnell nach der Trennung zu Umgangskontakten zwischen Vater und Kind kommen soll, damit für das Kind die „Normalität“ zurückkehrt, dann bedeutet diese Normalität in eskalierten Konstellationen etwas komplett anderes als in Situationen einer einvernehmlichen Trennung nach einer gewaltfreien Beziehung. Die gewaltbetroffene Mutter ist bei den Umgangsübergaben und im Umgangskontakt immer wieder der Gefahr psychischer Gewalt durch Drohungen und Beschimpfungen ausgesetzt, im schlimmsten Fall der Gefahr eines körperlichen Übergriffs. Von welcher Normalität gehen die Familiengerichte also aus?

Der Normalität der Gewalt, die das Kind schon während des Zusammenlebens der Eltern täglich erlebt hat? Diese Bagatellisierung der Gewalt bereitet den Nährboden für weiteres gewaltvolles Verhalten gegenüber Frauen in der Partnerschaft – und gegenüber den Kindern. Es ist erstaunlich, dass die Familiengerichte, für deren Entscheidungen das Kindeswohl die höchste Priorität haben muss, eine künstliche Trennung der Partner- und Elternebene vornehmen. Offenbar können und wollen sie die Gesamtsituation, in der sich das Kind befindet, nicht sehen.

Diese künstliche Trennung (und damit auch die Auffassung, dass Partnerschaftsgewalt das Kind nicht betreffe) führt dazu, dass sich weder das Gericht noch das Jugendamt mit der Frage beschäftigen müssen, ob ein Vater, der Gewalt gegen die Mutter ausübt, erziehungsfähig ist. Und wenn man sich dieser Frage nicht stellt, muss es auch keine Auflagen wie verpflichtende Anti-Gewalt-Trainings oder Elternkurse für den gewalttätigen Expartner geben.

Zur Person Asha Hedayati, geboren 1984 in der iranischen Hauptstadt Teheran, studierte Rechtswissenschaft an der Humboldt Universität Berlin und arbeitet seit fast zehn Jahren als Rechtsanwältin im Bereich des Familienrechts. Sie vertritt insbesondere von Gewalt betroffene Frauen in Trennungs-, Scheidungs-, und Gewaltschutzverfahren. Überdies bildet sie Sozialarbeiter:innen von Frauenhäusern und Frauenberatungsstellen in ganz Deutschland aus und ist Gastdozentin für Familienrecht und Kinder- und Jugendhilferecht an der Alice-Salomon-Hochschule und der Paritätischen Akademie für Studierende des Studiengangs Soziale Arbeit.

Ich erinnere mich an einen Fall, bei dem die Kinder zunächst mit der Mutter vor dem gewalttätigen Vater aus der Wohnung geflüchtet waren und bei ihr bleiben wollten. Daraufhin überhäufte der Vater die Mutter mit immer neuen Anträgen. Das ist eine gängige Praxis, bei der ein Elternteil alle formalen und juristischen Möglichkeiten nutzt, um Verfahren anzustrengen, die inhaltlich wenig Sinn ergeben, aber Stress und enorme Kosten erzeugen, also das Gegenteil einer Klärung und Beruhigung der Situation bedeuten. Verfahren, die die Gewaltbetroffene emotional destabilisierten und immer wieder retraumatisierten, weil der Expartner die Frau in den Anhörungsterminen mit drohenden Blicken, die sie aus ihrer Beziehungsdynamik kannte und verstand, zum Schweigen brachte und verängstigte. Die Kinder wurden wieder und wieder angehört, obwohl sie bereits im ersten Verfahren sehr klar geäußert hatten, dass sie selbst und die Mutter Opfer von Gewalt durch den Vater geworden waren. Die Verfahrensbeiständin ignorierte das, für sie stand der gleichrangige Kontakt zu beiden Elternteilen an erster Stelle: Er sei für das Kindeswohl ausschlaggebend.

Die psychische Verfassung der Gewaltbetroffenen wurde durch ständige Beleidigungen, Bedrohungen und retraumatisierende Begegnungen immer schlechter. Nach Jahren andauernder Verfahren war sie so am Ende ihrer Kräfte, dass sie die Kinder nicht mehr betreuen konnte und sie in den Haushalt des Vaters wechseln mussten. Der Kindesvater hatte die Mandantin nicht nur innerhalb der Beziehung fast ein Jahrzehnt lang misshandelt und unterdrückt, er hatte mithilfe der Institutionen und familiengerichtlichen Akteure die Gewalt auch nach der Trennung fortgesetzt, bis die Mandantin endgültig in die Knie ging. Vor der Trennung hatte er zu ihr gesagt: „Wenn du es wagst, dich von mir zu trennen, nehme ich dir das für dich kostbarste Gut: deine Kinder.“ Diese Machtdemonstration war nur erfolgreich, weil die Strukturen es ermöglichten.

Was ist mit dem Grundrecht der Mutter auf körperliche Unversehrtheit?

Die Kinder erlitten einen massiven Verlust: Sie verloren ihre Hauptbezugsperson, ihre Mutter. Die erhebliche Belastung durch die familiengerichtlichen Verfahren führte dazu, dass sie für ihre Kinder nicht mehr emotional da sein konnte. Das Familiengericht, das das Kindeswohl schützen soll, versagte durch die eigene Verfahrenspraktik und machte sich mitschuldig an einer Fortsetzung der Gewalt gegen die Mutter. Die Strukturen sind so stark, dass Einzelpersonen und ihre Anwält*innen kaum etwas dagegen tun können. Anwält*innen können nur immer wieder die Vertretung der Betroffenen in den Gerichtsverfahren übernehmen und sie verteidigen, aber sie können nicht verhindern, dass die Gegenseite die eigene Mandantin mit neuen Verfahren überhäuft und darüber terrorisiert und unter Druck setzt. Rechtsmittel und Anträge dürfen nur in Ausnahmefällen von Gerichten als missbräuchlich abgewiesen werden, da sonst die Rechtsweggarantie aus Art. 19 Abs. 4 Grundgesetz und damit ein Grundrecht betroffen wäre.

Den Auszug entnehmen wir ihrem neuen Buch „Die stille Gewalt. Wie der Staat Frauen alleinlässt“, es erscheint am Dienstag, 12. September, bei Rowohlt, umfasst 192 Seiten und kostet 18 Euro. © Rowohlt Verlag

Aber was ist mit dem Grundrecht der Mutter auf körperliche Unversehrtheit? Bei einem Umgangsrechtsverfahren für das jüngere von zwei Geschwisterkindern ignorierte das Gericht, dass der Vater das ältere Geschwisterkind, sein elfjähriges Stiefkind, das leibliche Kind meiner Mandantin, regelmäßig heimlich beim Baden gefilmt hatte. Der Vater hatte dieses kindeswohlgefährdende und strafbare Verhalten selbst eingestanden. Im Verfahren kam es jedoch zu einer schematischen, künstlichen Trennung der Ebenen. Als Anwältin erwähnte ich natürlich die Gewalt gegen das ältere Kind. Da der Vater sich aber dem jüngeren, seinem leiblichen Kind gegenüber nicht kindeswohlgefährdend verhalten hatte, hatte die Gewalt gegen das ältere Kind für das Gericht keine Relevanz. Ob das Gericht davon ausging, dass der biologische Vater dem eigenen Kind weniger antun könnte? In einem weiteren Fall ging es um einen Vater, der zwei Kinder von zwei Frauen hatte. An einem Wochenende hatte er Umgang mit beiden Kindern. Er schlug das ältere Kind mehrfach massiv vor dem anderen Geschwisterkind.

Familiengerichte müssen auf den Wunsch des Kindes eingehen

Für das Umgangsverfahren des älteren Kindes war jedoch ein anderes Gericht zuständig als für das Umgangsverfahren des jüngeren Kindes, das die Gewalt gegen das ältere Geschwisterkind miterlebt hatte. Im Gerichtstermin des älteren Kindes entschied die Familienrichterin zusammen mit dem Jugendamt, dass der Vater das Kind erst einmal nicht mehr sehen durfte. Das ältere Kind hatte sich gegen die Besuche des Vaters ausgesprochen. Es war zwölf Jahre alt, der Kindeswille ist, wie es juristisch heißt, in diesem Alter für das Gericht „beachtlich“, das heißt, Familiengerichte müssen auf den Wunsch des Kindes eingehen. Im Umgangsverfahren des jüngeren Kindes dagegen ging die Richterin zu keinem Zeitpunkt auf die Gewalt gegen das ältere Kind ein, die wir angeführt hatten. Dem Familiengericht genügte es, dass das jüngere Kind keine Gewalt erfahren hatte, um den Umgang sofort wieder unbegleitet zuzulassen. Es gab keine Auflage für einen Elternkurs oder ein Anti-Gewalt-Training.

Immer wieder erlebe ich, dass Gerichte in solchen Fällen eine schematische Lösung suchen – als könnte die Lebensrealität eines Menschen wie der isolierte Teil einer Matheaufgabe gelöst werden, ohne das ganze Bild zu sehen. Ich erinnere mich an ein Gerichtsverfahren, in dem ich beantragte, dass die Mandantin getrennt angehört wurde, damit sie nicht auf den Mann treffen musste, der sie jahrelang erniedrigt hatte und vor dem sie so große Angst hatte, dass sie kaum ein Wort herausbrachte, wenn er im selben Raum war. Das Familiengericht lehnte die getrennte Anhörung mit Verweis auf die Möglichkeit des Saalschutzes ab. Saalschutz bedeutet, dass Wachtmeister mit im Saal sitzen und sicherstellen, dass beispielsweise der Vater die Mutter nicht angreift. Dieser Verweis auf den Saalschutz erfolgt regelmäßig, eine getrennte Anhörung wird fast nie zugelassen.

Das patriarchale System wird staatlich gestützt

Mir ist es ein Rätsel, warum die Familiengerichte nicht erkennen oder erkennen wollen, dass die Gewalt nicht ausschließlich durch Schlagen oder Würgen, also nicht nur durch körperliche Gewalt, erfolgt. Der Saalschutz dient nur dazu, das Opfer vor körperlichen Übergriffen zu schützen. Die Dynamiken in dysfunktionalen Beziehungen in Kombination mit Partnerschaftsgewalt sind aber deutlich komplexer. Richter*innen verschließen die Augen davor, dass die Art, wie der Expartner im Anhörungstermin die Betroffene allein durch seine Blicke verängstigt, die Art, wie er sich den Raum nimmt, wie er mit einer Selbstverständlichkeit seine Taten relativiert, wie er damit der Frau die Luft zum Atmen nimmt, ihr die Stimme raubt. Meine Mandantin konnte nichts mehr sagen, sie verstummte aus Angst.

In vielen Partnerschaften gibt es nicht die tägliche Gewalteskalation. Viele Betroffene berichten mir, es reiche in ihren toxischen Beziehungen allein die Möglichkeit, dass es erneut zu Gewalt kommen könnte, um sie zu verunsichern, gefügig zu machen und „ruhigzustellen“. Die Betroffenen schildern ein permanentes „Laufen auf Eierschalen“, weil sie Angst vor der nächsten Eskalation haben. Wie soll unter diesen Bedingungen eine faire Verhandlung auf Augenhöhe möglich sein? Das patriarchale System wird in Fällen von Partnerschaftsgewalt durch die juristische Praxis stabilisiert.

Eine Durchbrechung des Kreislaufs ist kaum möglich, wenn Kinder in solchen Familiengeflechten aufwachsen und ungesunde Geschlechterrollen sowie dysfunktionale Partnerschaftsdynamiken übernehmen. Wenn Partnerschaftsgewalt in Kindschaftsverfahren ignoriert wird, dann hat das nicht nur massive Auswirkungen auf die Gesundheit der beteiligten Kinder, sondern auch auf die Zukunft des Gewaltschutzes in Deutschland insgesamt. Wenn wir präventiv etwas gegen Gewalt unternehmen wollen, müssen wir bei den Jüngsten beginnen. Studien belegen, dass Kinder, die Zeug*innen von Gewalt durch den einen Elternteil gegen den anderen Elternteil geworden sind, ein erhöhtes Risiko haben, später selbst zu Opfern oder Tätern zu werden.

Erleben Kinder Gewalt in der Familie, prägt sie das fürs ganze Leben

Es geht also um weit mehr als „nur“ um die eine Familie, über die ein Familiengericht entscheidet. In jedem Einzelfall geht es auch um die nachfolgenden Generationen, die die erlittene Gewalt erben und weitervererben. Noch dramatischer wird es, wenn wir uns anschauen, welche gesellschaftlichen Auswirkungen autoritäre Erziehung hat. Menschen werden nicht als Gewalttäter oder Gewaltbetroffene geboren. Jede*r ist das Kind seiner Eltern und Teil einer Familie. Kinder wachsen bei Eltern auf, gegenüber denen sie sich positionieren, von denen sie sich abgrenzen wollen und von denen sie häufig doch mehr geprägt werden, als ihnen lieb ist. Es gibt Kinder, die schon früh Gewalt und Unterdrückung miterleben und diese auch im Kontakt mit anderen Kindern selbst ausüben. „In der Kindheit erfahren wir, ob es im menschlichen Miteinander um Macht und Überlegenheit geht – oder aber um Vertrauen und Zusammenarbeit“, schreibt der Kinderarzt Herbert Renz-Polster in seinem Buch „Erziehung prägt Gesinnung“.

Wenn Kinder regelmäßig Zeug*innen von Partnerschaftsgewalt werden, prägt das natürlich das Bild von Partnerschaften, von Geschlechterrollen, vom eigenen Verhältnis Kindern gegenüber im erwachsenen Leben. Auch politische Einstellungen können sich daraus entwickeln. Der Anschluss an rechtsextreme Kreise und Gruppierungen wird häufig damit begründet, dass die äußeren Umstände die Menschen dazu „getrieben“ hätten, Wirtschaftskrisen, Armut, soziale Benachteiligung. Es kommen häufig Argumente wie die fehlende Infrastruktur in Ostdeutschland, als ob ein fehlender Bus allein dazu führen würde, dass Menschen rechtsextrem werden. Diese Argumentation ignoriert die Tatsache, dass es Menschen sind, die sich faschistischen und reaktionären Gruppen und Bewegungen anschließen. Menschen, die das aus einer Überzeugung heraus tun, die einer inneren Haltung entspringt.

Und die Keimzelle solcher Überzeugungen ist häufig die Familie, in der Werte fürs Leben vermittelt werden. Wenn die Kinder dann noch erleben, dass die Institutionen die Gewalt in der Familie nicht ernst nehmen, ihren gewalttätigen Vätern keine Grenzen setzen, die Väter keine Konsequenzen erfahren, Familiengerichte psychische und wirtschaftliche Gewalt als solche gar nicht wahrnehmen, Richter*innen davon sprechen, dass „Gewalt gegen die Mutter das Kind nicht betreffe“ und „ein schlechter Partner nicht automatisch ein schlechter Vater sei“, dann reproduziert das System, in dem wir leben, patriarchale Strukturen und macht es nicht nur schwer, die Gewalt zu stoppen: Es hält die Gewalt aufrecht und damit auch die Machtstrukturen.