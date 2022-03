Ukraine-Verhandlungen - Baerbock zu Putins Forderungen: „Spielen dieses Spiel nicht mit“

Ukraine-Verhandlungen: Großbanken schneiden Russland von Dollar-Geschäften ab

Von: Tobias Utz, Karolin Schäfer, Sonja Thomaser, Stefan Krieger, Christian Stör, Alina Schröder

Teilen

Wegen des Ukraine-Kriegs gibt es neue Sanktionen gegen Russland. In Deutschland ist man sich wegen eines Energie-Embargos uneinig.

Auf dem Nato*-Gipfel beratschlagen die Mitgliedsländer über weitere Maßnahmen, um eine Lösung im Ukraine-Konflikt* zu finden.

EU* und G7 beraten in Brüssel über den Ukraine-Krieg*. Es werden neue Hilfen für die Ukraine* und weitere Sanktionen gegen Russland* beschlossen.

US-Präsident Joe Biden* sieht eine geeinte Nato. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj* aber übt Kritik. Statt Sanktionen gegen Wladimir Putin* fordert Selenskyj Waffen für die Ukraine.

>>> News-Ticker aktualisieren <<<

+++ 16.20 Uhr: Nachdem die USA als Reaktion auf die russische Invasion Sanktionen gegen Russlands größtes Finanzinstitut Sberbank verhängt hatten, will nun auch Japan Dollar-Transaktionen mit der Föderation einstellen. Das berichtete das Online-Magazin Japan Today.

Die Vereinigten Staaten hatten zuletzt die Sberbank mit Sanktionen belegt. Demnach müssen US-Institute innerhalb von 30 Tagen alle Konten der Sberbank schließen, die Geschäfte in US-Dollar ermöglichen, berichtete das Finanzministerium am Donnerstag (24.03.2022). Auch drei Großbanken in Japan, darunter die MUFG Bank, die Mizuho Bank und die Sumitomo Mitsui Banking Corp, haben ihre Zahlungen mit den USA bislang immer über die Sberbank abgewickelt. Zudem nutzen viele in Russland tätige japanische Unternehmen die Sberbank, berichtete Japan Today. Die Unterbrechung der Dollar-Transaktionen wird japanische Unternehmen nun dazu bewegen, alternative Möglichkeiten für Transaktion zu suchen, so das Online-Magazin weiter.

Die drei japanischen Banken sollen den Zahlungsverkehr mit anderen großen russischen Banken bereits eingestellt haben. Dazu zählt auch die VTB Bank, das zweitgrößte Finanzinstitut in Russland. Zudem versicherte die MUFG Bank, kein Geld in anderen Währungen an die Sberbank zu senden.

Die US-Regierung hat die größte Bank in Russland mit Sanktionen belegt. © Jure Makovec/afp

Ukraine-Verhandlungen: Türkei fordert neue Gespräche mit Russland

+++ 13.00 Uhr: Die Türkei hat weitere Gespräche mit Russland gefordert. Der türkische Präsidialamtssprecher İbrahim Kalın erklärte in Doha, dass sowohl sein Land als auch andere Länder die diplomatischen Bemühungen nun fortsetzen müssten. „Wenn jeder die Brücke zu Russland niederbrennt, wer wird dann am Ende des Tages mit ihnen reden?“, fragte er. Abermals hat sich die Türkei als Vermittler in Friedensgesprächen angeboten.

+++ 12.15 Uhr: Zur Einlagerung europäische Energiereserven hat die Ukraine ihre Erdgasspeicher angeboten. Die Ukraine habe die größten unterirdischen Speicheranlagen in Europa, teilte der ukrainische Energieminister Herman Haluschtschenko am Samstag (26.03.2022) auf Facebook mit. Trotz Russlands militärischer Aggressionen sei die Ukraine „weiterhin ein starker und zuverlässiger Partner Europas in Sachen Energiesicherheit.“ Haluschtschenko begrüße die Entscheidung der EU, sich von russischen Gaslieferungen loszulösen.

Beim EU-Gipfeltreffen am Donnerstag (24.03.2022) hatten sich die Staats- und Regierungschef auf mehr Flüssiggas-Lieferungen aus den USA geeinigt. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj lobte dahingehend Katar und andere Staaten am Persischen Golf als „zuverlässige und solide Lieferanten von Energieträgern“. Damit könne ein Beitrag zur Stabilisierung der Lage in Europa geleistet werden, erklärte Selenskyj in einer Videoansprache für ein Wirtschaftsforum in Doha. Gleichzeitig forderte der 44-Jährige energieproduzierende Länder dazu auf, ihre Fördermengen zu steigern.

Beim EU-Gipfel haben sich die Staats- und Regierungschefs auf weitere Gaslieferungen aus den USA geeinigt. © Evan Vucci/AP/dpa

Ukraine-Verhandlugnen: Menschenrechtsbeauftragte fordert Visa-Lockerungen

+++ 09.45 Uhr: Luise Amtsberg (Grüne), Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, hat Visa-Lockerungen für russische Menschenrechtler gefordert. So solle ihnen der Weg aus Russland ins Exil nach Deutschland erleichtert werden. „Innerhalb Russlands wird die Repression gegen Andersdenkende, insbesondere als Reaktion auf den Krieg, immer schärfer“, sagte die Grünen-Politikerin der Welt am Sonntag. „Gegenüber diesen mutigen Menschen stehen wir in der Pflicht zu helfen, denn auch sie verteidigen Freiheit, Demokratie und Menschenrechte in Europa.“

Amtsberg wünsche sich die Entwicklung für humanitäre Visa, „analog zu dem, was es bereits für belarussische Menschenrechtsverteidiger gibt.“ Nach den Protesten in Belarus wurden politisch Verfolgten in Einzelfällen eine Aufenthaltserlaubnis aus humanitären Gründen in Deutschland erteilt. Laut Bericht seien bereits mehrere russische Oppositionelle und Menschenrechtler seit Beginn der Invasion nach Deutschland geflohen.

Ukraine-Verhandlungen: Selenskyj bittet Westen um neue Militärflugzeuge

+++ 08.00 Uhr: Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, hat den Westen um die Lieferung neuer Kampfflugzeuge gebeten. In einer Videoansprache sagte er, dass sein Land neue Waffen benötige. „Wir brauchen mehr Waffen, um nicht nur die Ukraine, sondern auch andere osteuropäische Länder zu schützen, denen Russland mit einem Einmarsch gedroht hat“, so Selenskyj.

+++ 06.30 Uhr: Die britische Außenministerin Liz Truss hat dafür plädiert, Russland wirtschaftlich weiter durch Sanktionen zu schwächen. Das sei die einzige Möglichkeit, Putin zu einem Truppenabzug beziehungsweise einem Waffenstillstand zu bringen, wie Truss dem Sunday Telegraph sagte. Zudem sprach sie sich für neue Waffenlieferungen an die Ukraine aus.

„Putin muss noch mehr unter Druck gesetzt werden. Wir müssen unsere Sanktionen verstärken. Wir müssen der Ukraine verstärkt Waffen senden.“

Update vom Sonntag, 27.03.2022, 06.00 Uhr: Falls es zu einem russischen Giftgas-Angriff kommen sollte, will Grünen-Chef Omid Nouripour extreme Sanktionen ergreifen. „Unsere Antwort auf den Einsatz von Giftgas würde alle bisherigen Sanktionen in den Schatten stellen“, sagt Nouripour der Bild am Sonntag. Laut Nouripour gibt es Indizien, dass Russland Giftgas einsetzen könnte. „Das wäre der erste Einsatz von Massenvernichtungswaffen auf europäischem Boden seit 1918. Nach einem solchen zivilisatorischen Bruch gäbe es keine Rückkehr mehr zur Normalität.“ Er könne die russische Seite „nur davor warnen“, betonte Nouripour im Interview.

+++ 21.00 Uhr: Die Diskussion um einen Stopp der russischen Lieferungen von Gas, Öl und Kohle hält an: FDP-Chef Christian Lindner sagte, Deutschland solle prioritär die Sanktionsmöglichkeiten einsetzen, „die dauerhaft durchhaltbar sind“. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil betonte, bei einem Embargo würde der soziale Zusammenhalt in Gefahr geraten. Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen dagegen erwartet, dass „die deutsche Position, weiter Gas und Öl aus Russland zu kaufen, keinen Bestand“ haben wird.

Lindner sagte der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, die Bundesrepublik habe „alle Sanktionsmöglichkeiten im Blick. Wir sollten mit Priorität diejenigen einsetzen, die dauerhaft durchhaltbar sind und unsere strategische Position nicht schwächen.“



Klingbeil betonte in den Funke-Zeitungen: „Wir können auf diese Lieferungen nicht von heute auf morgen verzichten.“ In der Konsequenz hieße das, in Deutschland würde die Arbeitslosigkeit in die Höhe schießen und der soziale Zusammenhalt in Gefahr geraten.

Irgendwann werde die Bundesregierung umfallen, sagte Röttgen der Augsburger Allgemeinen. „Und dann wird man zu Recht die Frage stellen, warum sie das nicht schon Wochen vorher getan hat, um den Krieg schneller zu beenden.“ Der CDU-Außenpolitiker erwartet, dass es im Ukraine-Krieg „mehr und mehr Tote und Flüchtende“ geben wird. „Wie soll Deutschland dann noch erklären, dass nicht alles getan wird, um das zu beenden?“

Ukraine-Verhandlungen - Baerbock zu Putins Forderungen: „Spielen dieses Spiel nicht mit“

+++ 17.00 Uhr: Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat angesichts des russischen Angriffskriegs Waffenlieferungen an die Ukraine gerechtfertigt. „Wenn die Welt sich wandelt, muss die Politik sich wandeln“, sagte Baerbock am Samstag in Cottbus als Rednerin auf einem Grünen-Landesparteitag. „Wir unterstützen die Ukrainerinnen und Ukrainer, dass sie sich selbst verteidigen können und dass sie für ihre Sicherheit und ihren Frieden kämpfen können.“

Putins völkerrechtswidrige Aggression sei nicht nur ein Angriff auf die Souveränität der Ukraine und auf 40 Millionen Ukrainer, sondern auch ein Angriff auf die europäische Friedensordnung, mahnte Baerbock. Dennoch könne man nicht direkt in den Krieg eingreifen, weil dies Nachbarstaaten der Ukraine gefährden würde, die Mitglieder der Nato seien. „Es ist wichtig, dass wir diesen Krieg auf das Schärfste verurteilen und klar und deutlich benennen, wer diesen Krieg beenden kann - und das ist der russische Präsident.“

Baerbock: Sanktionen treffen Russland

Die Außenministerin verwies auf harte Sanktionen, die gegen Russland verhängt worden seien. „Wir sehen, dass die Sanktionen treffen, weil Putin plötzlich fordert, Energie in Rubel zu bezahlen“, sagte Baerbock. Dem dürfe man nicht nachgeben, betonte sie: „Die Verträge sind in Euro oder Dollar geschlossen und werden auch in Euro oder Dollar bezahlt. Wir machen dieses Spiel nicht mit.“

Baerbock wies auch auf die notwendige Unterstützung der Kriegsflüchtlinge hin. „Wir haben gestern eine Luftbrücke gestartet als Signal, dass weitere Flüge folgen, in ganz Europa und über den Atlantik“, sagte die Außenministerin. „Das werden Tausende Flüge sein. Es werden acht bis zehn Millionen Flüchtlinge kommen und wir werden sie alle aufnehmen.“

Ukraine-Verhandlungen: Energieminister macht EU neuen Vorschlag

+++ 13.00 Uhr: Die Ukraine hat ihre Erdgasspeicher zur Einlagerung einer strategischen EU-Energiereserve angeboten. Energieminister Herman Haluschtschenko teilte via Facebook mit, dass die Ukraine wohl über die größten Speicheranlagen Europas verfüge. Haluschtschenko begrüßte zudem, dass sich die EU von russischen Erdgaslieferungen löse. „Trotz der umfassenden militärischen Aggression Russlands ist die Ukraine weiterhin ein starker und zuverlässiger Partner Europas in Sachen Energiesicherheit“, hieß es in seinem Statement.

Die Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine sind festgefahren. © picture alliance/dpa/BelTA/AP | Sergei Kholodilin

Ukraine-Verhandlungen: Joe Biden zu Besuch in Polen

+++ 12.00 Uhr: US-Präsident Joe Biden hat bei seinem Besuch an der Nato-Ostfront in Polen auch Minister der Ukraine getroffen. Dabei lobte er den Mut der ukrainischen Bevölkerung und vergleich diesen mit dem Mut der Studierendenproteste auf dem Tiananmen-Platz 1989 in Peking. Als Beispiel nannte Biden „eine 30-jährige Frau, die sich mit einem Gewehr vor einen [russischen; Anm. d. Red.] Panzer stellt“.

+++ 09.00 Uhr: Russland nennt als eine Bedingung in den Verhandlungen mit der Ukraine Gebietsverzichte. Diese Forderung hat Präsident Wolodymyr Selenskyj abermals zurückgewiesen. Man sei zu Gesprächen bereit, werde aber kein Territorium aufgeben. Das sagte Selenskyj in einer Videoansprache, die unter anderem auf Telegram verbreitet wurde.

Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine. (Archivfoto) © Ukraine Presidency/Imago Images

+++ 07.00 Uhr: SPD-Chef Lars Klingbeil hat sich für einen Beitritt der Ukraine zur Europäischen Union ausgesprochen. Der Passauer Neuen Presse sagte er: „Staaten in Europa, die unsere demokratischen und freiheitlichen Werte teilen, brauchen das klare Signal: Wir wollen euch auch in der Europäischen Union.“ „Die Ukraine sollte diese Perspektive haben“, so Klingbeil.

Update vo Samstag, 26.03.2022, 06.00 Uhr: Großbritannien hat weitere Sanktionen gegen Russland verhängt. Die Regierung hat 65 Personen und Unternehmen, die im Zusammenhang mit der russischen Invasion in der Ukraine stehen, auf eine Sanktionsliste gesetzt. In einer Mitteilung des britischen Verteidigungsministeriums heißt es, dass darunter auch der russische Rüstungsproduzent Kronstadt zu finden ist. Das Unternehmen stellt die „Orion“-Drohen, welche im Krieg zum Einsatz kommt, her.

Ukraine-Verhandlungen: USA planen neue Sanktionen

Erstmeldung vom Samstag, 26.03.2022, 05.00 Uhr: Die USA planen Berichten zufolge neue Sanktionen gegen Unternehmen, die Russlands Armee versorgen, zu erlassen. Das berichtet das Wall Street Journal – und beruft sich auf Informationen aus hohen Beamtenkreisen. Dafür sei eine Liste an Firmen erstellt worden, worauf sich unter anderem der Ausrüstungshersteller Sertal und Serniya Engineering befinden sollen.

(cs/tu/skr mit dpa/AFP) *fr.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.