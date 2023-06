Nach Gerüchten um Sprengung: Russland zieht Personal von AKW Saporischschja ab

Von: Momir Takac

Der ukrainische Geheimdienst will wissen, dass russische Besatzer eine Sprengung am AKW Saporischschja planen. Ein neuer Bericht befeuert die Gerüchte weiter.

Enerhodar/München - Das AKW Saporischschja in Enerhodar ist mit seinen sechs Reaktoren das größte Kernkraftwerk Europas. Die Sorge vor einer Katastrophe ist seit Beginn des Ukraine-Kriegs allgegenwärtig, jetzt erst recht. Schließlich befindet sich Saporischschja mitten in der Kampfzone der ukrainischen Gegenoffensive. Dazu kommt die Gefahr durch den zerstörten Kachowka-Staudamm.

Droht eine Sprengung des AKW Saporischschja? Personal verlässt Werk

Vor gut einem Jahr hatten russische Truppen das AKW besetzt. In der Folge verschärfte sich die Lage durch einen Brand auf dem Kraftwerkgelände oder durch Beschuss. Die Ukraine warnte stets vor einem Nuklearunfall in Saporischschja, ebenso die Internationale Atomenergie-Organisation IAEA, welche die Lage in Enerhodar beobachtet. Zuletzt sind die Sorgen auf einem Höhepunkt angelangt.

Droht tatsächlich eine Sprengung? Mitarbeiter sollen AKW Saporischschja verlassen haben. © IMAGO/Taisija Voroncova

Der ukrainische Geheimdienst behauptete, dass Russland die Sprengung des Atomkraftwerks Saporischschja vorbereitet. Militärgeheimdienst-Chef Kyrylo Budanow zufolge sollen die Pläne sogar abgeschlossen sein. Der politischen britischen Wochenzeitung New Statesman hatte er erklärt, dass vier Kraftwerksblöcke des AKW mit Sprengstoff vermint seien. Beweise für seine Behauptung lieferte er nicht.

Russische Besatzer sollen Evakuierung von AKW Saporischschja vorbereiten

Doch neueste Erkenntnisse könnten - wenn sie denn stimmen - den Verdacht weiter erhärten. Wieder ist es der ukrainische Geheimdienst, der offenbar einen brisanten Bericht vorlegt. Darüber berichtet das Medium Nexta, das hauptsächlich über die politische Lage in Belarus schreibt. Demzufolge reduzieren die russischen Besatzer ihre Präsenz in Saporischschja.

Ist das womöglich Teil des Plans zur Sprengung des Atomkraftwerks? Weiter heißt es, dass zunächst drei Mitarbeiter von Rosatom das Werk verließen. Rosatom ist nach der Annexion des Gebiets durch Kremlchef Wladimir Putin der russische Betreiber. Zudem soll auch ukrainischen Mitarbeitern, die bei Rosatom angestellt sind, die Evakuierung empfohlen worden sein. (mt)