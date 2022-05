Gerhard Schröders Bekannte besorgt: „Man erreicht ihn nicht mehr“

Von: Marvin Ziegele

Teilen

Altkanzler Gerhard Schröder isoliere sich zunehmend, dabei brauche er eigentlich Hilfe, berichten Vertraute.

Köln – Altkanzler Gerhard Schröder steht massiv in der Kritik, weil er sich trotz des russischen Angriffs auf die Ukraine nicht von seinen Posten für russische Energieunternehmen trennt. In seinem ersten Interview seit Kriegsbeginn in der „New York Times“ hatte er den Krieg zwar als einen Fehler bezeichnet, sich aber nicht vom russischen Präsidenten Wladimir Putin distanziert, mit dem er seit Jahren befreundet ist.

Nun sorgen sich langjährige Bekannte des Altkanzlers um Gerhard Schröder, wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) berichtet. „Gerd braucht eigentlich Hilfe, aber er nimmt sie nicht an“, zitiert das RND die Bekannten. Er reagiere nicht auf gut gemeinte Ratschläge, wie etwa die Aufgabe seiner Jobs in Russland. „Man spürt ganz genau, man erreicht ihn nicht mehr.“

„Gerd braucht eigentlich Hilfe“: Vertraute von Gerhard Schröder sorgen sich um ihn, sie können ihn nicht mehr erreichen. © Kay Nietfeld/dpa

Schröder pflegt seit Jahrzehnten eine enge Freundschaft zum russischen Präsidenten Wladimir Putin. In einem Interview mit der New York Times sagte Schröder kürzlich, er mache jetzt nicht auf „mea culpa“. Auch diese Entwicklung würden die Bekannten kritisch betrachten, berichtet das RND. Bundesfinanzminister Christian Lindner und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hatten Gerhard Schröder ebenfalls wegen seiner Nähe zu Putin massiv kritisiert. (marv)