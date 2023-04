Geplante Nationalgarde: Warum Israel auch nach dem vorläufigen Stopp der Justizreform nicht zur Ruhe kommt

Von: Fabian Hartmann

Israels Regierung hat die Justizreform vorerst gestoppt. Doch dafür hat sie das nächste umstrittene Projekt angestoßen: Die Bildung einer Nationalgarde – die einem rechtsextremen Minister unterstellt sein soll.

Berlin – Der Ministerpräsident wählte düstere Worte. Es drohe nicht weniger als ein Bürgerkrieg, die Spaltung Israels. So äußerte sich Benjamin Netanjahu erst kürzlich in einer Ansprache an seine Landsleute. Daher werde man sich nun mit der Opposition zusammensetzen. Die umstrittene Justizreform ist gestoppt – zumindest vorerst. Ein Erfolg der Straße. Die Massenproteste haben die rechts-religiöse Regierung einlenken lassen. Staatspräsident Izchak Herzog zeigte sich erleichtert.

Doch das Wochenende hat gezeigt: Israel kommt nicht zur Ruhe, die Stimmung im Land ist weiter explosiv. Allein am Samstagabend waren in Tel Aviv, der liberalen Metropole am Mittelmeer, rund 175.000 Menschen auf der Straße, auch in anderen Städten demonstrierten Israelis gegen die Regierung. Premier Netanjahu hat ihnen ein neues Reizthema geliefert: die geplante Nationalgarde, die dem rechtsextremen Sicherheitsminister Itamar Ben-Gvir unterstellt werden soll.

Der Widerstand bleibt: Auch am Wochenende gingen wieder Tausende Israelis gegen die Regierung auf die Straße © Ilia Yefimovich

Proteste in Israel: Regierung will mit Nationalgarde gegen „nationalistische Verbrechen“ vorgehen

Es war ein Kompromiss, den Netanjahu eingehen musste. Um die Justizreform verschieben zu können, musste der Premier seinem rechtsextremen Koalitionspartner die Bildung einer Nationalgarde zusagen. Am Sonntag machte das Kabinett in Jerusalem den Weg dafür frei. Die Garde soll aus 2000 Personen bestehen und ausschließlich dem Nationalen Sicherheitsminister unterstehen. Der machte auch gleich deutlich, wofür er die Einheit braucht: nämlich um „dort, wo nötig, die Regierungsgewalt wiederherzustellen“ und gegen „nationalistische Verbrechen“ vorzugehen.

Die markigen Worte dürften vor allem den rund zwei Millionen arabischen Israelis gelten. Da, wo sie die Bevölkerungsmehrheit darstellen, sei die Kriminalität höher, argumentiert der Minister. Auch im besetzten Westjordanland und entlang der Grenze zu den palästinensischen Städten und Gemeinden könnte die neue Einheit aktiv werden – und gegen potenzielle Unruhen vorgehen. Kritiker:innen sprechen von einer Art Miliz. Und vor allem: Sie wäre einem rechtsextremen Politiker unterstellt. Das beunruhigt nicht nur die Zehntausenden Israelis, die in Tel Aviv und anderswo auf die Straße gehen. Auch der Inlandsgeheimdienst und die Polizei warnen vor dem Vorhaben. Die Nationalgarde sei „unnötig und mit enorm hohen Kosten verbunden, die die persönliche Sicherheit der Bürgerer beeinträchtigen könnte“, schrieb Polizeichef Kobi Shabtai an Ben-Gvir.

Geplante Nationalgarde: Opposition nennt Entscheidung „verabscheuungswürdig“

Doch die Kritik verhallt. Premier Netanyahu gibt seinem rechtsextremen Partner, was er will. Rund 278 Millionen US-Dollar soll Ben-Gvir sofort für ihre Bildung erhalten. Dafür werden die Budgets aller Ministerien um 1,5 Prozent gekürzt. Unter Murren hat das Kabinett dem aber zugestimmt. Als „lächerlich und verabscheuungswürdig“ bezeichnete Oppositionsführer Jair Lapid die Regierungsentscheidung. Die Minister hätten für „eine private Armee von Schlägern“ gestimmt.

Das ist es auch, was die Zivilgesellschaft befürchtet. Eine Eingreiftruppe, die gegen die landesweiten Proteste mit Gewalt vorgehen könnte. Die Massenproteste am Samstag waren dahingehend ein Statement. Das Vertrauen in Benjamin Netanjahu und sein Kabinett ist gering. Und der Protest ist wandlungsfähig. Im Stechschritt marschierten Milizionär:innen im schwarzen Dress – begleitet von der Melodie der „Star Wars“-Filme – am Samstag in Tel Aviv dem Sonnenuntergang entgegen. Eine Parodie auf die Pläne der Regierung. Israel kommt nicht zur Ruhe.