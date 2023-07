Mit der Erde spielt man nicht

Probleme gibt es auf dem blauen Planeten schon genug. Aerosole im All lösen sie nicht. © IMAGO/Thilina Kaluthotage

US-Forschende wollen untersuchen, ob im Kampf gegen die Klimakrise die Sonne abgedunkelt werden kann. Ein solcher Eingriff ins Erdsystem wäre das Eingeständnis, beim Klimaschutz versagt zu haben.

Mit dem Klimasystem der Erde macht man besser keine Experimente. Aerosole in der Atmosphäre ausbringen, oder gar mit einem Riesen-Schirm im All die Sonne verdunkeln, um die Klimakrise zu bekämpfen? Das klingt so irrwitzig, wie wenig machbar es ist. Die USA wollen aber genau das nun untersuchen: Ein Forschungsplan der US-Regierung soll die Möglichkeiten des „Solar Geoengineering“ ausloten. Dabei werden zum Beispiel Schwefeldioxidpartikel, die die Sonnenstrahlung abschwächen, in der Stratosphäre freigesetzt.

Die Idee ist simple Physik: Es entsteht ein kühlender Effekt, ähnlich wie bei einem Vulkanausbruch. Dumm nur, dass die globalen Folgen unkontrollierbar sind. Gut, dass die Bundesregierung und auch die EU solche Eingriffe ins Erdsystem deutlich ablehnt – und internationale Regeln fordert.

Gut auch, dass vom Klimaschutz durch Emissionsminderung niemand lassen will. Denn mitnichten stehen solare Geoengineering-Ideen kurz vor ihrem Einsatz. Im Gegenteil: Ampelkoalition, EU und auch die USA betonen unisono, dass der US-Bericht sie nicht von ihren Plänen zur CO 2 -Reduktion abbringt. Geforscht wird aber trotzdem.

Klempnern am Klima: Versagen im Klimaschutz als Grund

Das ist auch kein Zufall: Weltweit scheitern Länder daran, ihre Emissionen zu verringern. Die Weltgemeinschaft steuert laut einer Studie des Climate Action Tracker aktuell auf 2,7 Grad Erhitzung bis Ende des Jahrhunderts zu. Vermeintliche technische Lösungen zu erörtern, scheint da für die Vereinigten Staaten als zweitgrößter Kohlendioxidemittent des Planeten vielleicht einfacher zu sein, als beim Klimaschutz als Vorbild voranzugehen.

Hoffnung braucht solares Geoengineering nicht zu machen. Es brächte regionales Klima und Wechselwirkungen von Ökosystemen durcheinander, während es an der Ursache, dem Anstieg der Treibhausgasemissionen in der Atmosphäre, nichts ändert. Die Risiken (etwa eine Verschiebung der globalen Niederschlagsmuster) sind nicht abzuschätzen, und sie beträfen die ganze Welt. Konflikte könnten zunehmen, falls Staaten eigenmächtig ins Klimasystem eingreifen und wieder andere unter Folgen wie ausbleibendem Regen leiden.

Geoengineering ist aufwändig, teuer – und irreversibel

Die Anwendung ist auch teuer und kaum praktikabel. Täglich wären laut der Meteorologin Ulrike Niemeier rund 6.700 Flüge nötig, um das Schwefeldioxid in gigantischen Mengen in der Atmosphäre zu verteilen – mit Spezialflugzeugen, die noch gar nicht erfunden sind. Das krasseste aber ist: Es gibt kein zurück. Einmal ausgebracht, muss das Klempnern am Klima womöglich hunderte Jahre weiterlaufen, da sonst gar ein schlagartiger Temperaturanstieg droht. Wie günstig käme im Vergleich die kontinuierliche Emissionssenkung zu haben? Klimaforschende wie Niemeier hoffen selbst, dass die Technologie ihrer Forschung nie zum Einsatz kommt.

Vor diesem Hintergrund lässt der US-Plan aufhorchen – ist doch ein Dominostein auf dem Weg zur Anwendung umgefallen. Ob Geoengineering irgendwann Jahren als Notfalllösung aufgefasst werden könnte, weil die Klimakrise noch schlimmer ist, als es mögliche Eingriffe in die Atmosphäre wären, weiß auch die Bundesregierung nicht – und lässt Spielraum für Forschung. Das ist sicher richtig so. Falls es je soweit kommen muss, sollten die Vereinten Nationen ein verbindliches globales Abkommen zur Anwendung beschließen. Die Ultima Ratio gegen einen unkontrollierten Klimawandel wäre das Eingeständnis, es beim Klimaschutz gründlich verbockt zu haben.

Noch ist es nicht so weit. Die Weltgemeinschaft hat – man kann es nicht oft genug sagen – noch immer die Möglichkeit, die Erderhitzung auf deutlich unter zwei Grad zu begrenzen. Damit, und nicht mit solaren Sciencefiction-Fantasien, könnte man tatsächlich die Welt retten.