Schulterschluss statt Meckern: Scholz lockt Union mit Deutschlandpakt

Von: Jens Kiffmeier

Lädt die Opposition zum Deutschlandpakt ein: Kanzler Olaf Scholz (SPD) bei der Generaldebatte im Bundestag. © Michael Kappeler/dpa

Die Bundesregierung hinkt ihren Zielen hinterher. Mit dem Deutschlandpakt will Scholz die Opposition ins Boot holen. Doch zieht die Union mit?

Berlin – Die CDU kritisiert, die Ampelkoalition kontert: Die Bundesregierung strebt an, dieses wiederkehrende Muster zu durchbrechen. Daher suchte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) während der Generaldebatte im Bundestag am Mittwoch (6. September) den Dialog mit der Opposition und schlug der Union einen „Deutschlandpakt“ vor. „Das geht so nicht weiter“, erklärte der Regierungschef in Richtung Union und ergänzte: „Wir brauchen eine nationale Kraftanstrengung. Also lassen Sie uns unsere Kräfte bündeln.“ Doch wie reagiert die Union auf diesen Vorschlag? Vor der Rede des Kanzlers gab es heftige Angriffe. Und wie aufrichtig ist das Angebot von Scholz?

Generaldebatte im Bundestag: Scholz wirbt mit Deutschlandpakt um Zusammenarbeit

Am Mittwochmorgen versammelte sich der Bundestag zur Generaldebatte zur Haushaltsberatung. Schon im Vorfeld sorgte der Entwurf von Finanzminister Christian Lindner (FDP) aufgrund harter Kürzungen für große Diskussionen – innerhalb der Ampelkoalition, aber auch bei der Opposition. Zu Beginn, also noch bevor Scholz seinen Deutschlandpakt vorschlug, nutzte der Oppositionsführer Friedrich Merz (CDU) seinen ersten Redebeitrag für eine Abrechnung mit der Wirtschaftspolitik der Bundesregierung.

Kritik von CDU am Bundeshaushalt: Merz wettert bei Generaldebatte gegen Ampel

„Nach all dem, was wir bisher dazu gehört und gelesen haben, wird auch der Bundeshaushalt für das Jahr 2024 dieser fundamentalen Herausforderung einer tatsächlichen Zeitenwende nicht gerecht“, kritisierte der CDU-Vorsitzende. Die Union diskutiere jedoch nicht nur über Einzelheiten des Haushalts, sondern lehne das Staatsverständnis der Ampel grundsätzlich ab.

Merz kritisierte eine übermäßige Bürokratie, das Gebäudeenergiegesetz und forderte Technologieoffenheit im Gebäude- und Verkehrssektor. Er warf Scholz vor, mit den Plänen für eine Kindergrundsicherung und dem Bürgergeld einen bevormundenden, alles regulierenden und paternalistischen Staat ausbauen zu wollen.

Kooperation statt Streit: Was ist der Deutschlandpakt von Scholz

Doch Scholz wehrte den Angriff von Friedrich Merz ab. Anstatt zum Gegenangriff überzugehen, schlug er der demokratischen Opposition einen Deutschland-Pakt zur schnellen Modernisierung des Landes vor. Der Pakt soll Deutschland schneller, moderner und sicherer machen. Tempo statt Stillstand, Handeln statt Aussitzen, Zusammenarbeit statt Streit – das sei das Gebot der Stunde. „Zu viel ist in den vergangenen Jahren auf die lange Bank geschoben worden“, kritisierte Scholz. „Die Bürgerinnen und Bürger sind diesen Stillstand leid. Und ich bin es auch“, betonte er. „Nur gemeinsam werden wir den Mehltau aus Bürokratismus, Risikoscheu und Verzagtheit abschütteln, der sich über Jahre, Jahrzehnte hinweg über unser Land gelegt hat.“

Deutschlandpakt – eigentlich ein Begriff der NPD

Ärger könnte Scholz nur wegen der Wortwahl drohen. Wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) berichtete, gab es ein Raunen im Plenarsaal, als der Kanzler das Angebot machte. Denn der Begriff ist nicht ganz unbelastet. So sollen rechtsextreme Parteien in Deutschland vor fast 20 Jahren einmal versucht haben, unter diesem Schlagwort gemeinsame Sache zu machen. 2005 hatte die NPD der DVU den Schulterschluss angeboten. Beide Parteien sicherten sich zu, bei Landtagswahlen nicht gegeneinander anzutreten und stattdessen gemeinsame Kandidatenlisten aufzustellen.

Doch unabhängig von der Wortwahl ist der Deutschlandpakt für Scholz wichtig. Zuletzt stürzte die Ampel-Koalition in den Umfragen massiv ab. Alle drei Regierungspartner liegen derzeit hinter der AfD und der Union. Dies wird auf die vielen internen Koalitionsstreitigkeiten bei der Energiewende, der Kindergrundsicherung oder dem Atomausstieg zurückgeführt. Aber auch die ständigen Angriffe von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und CDU-Chef Merz, die die Grünen zu ihrem Hauptgegner erklärt haben.

Es steht fest, dass die Bundesregierung zur Halbzeit der Legislaturperiode ihren eigenen Zielen hinterherläuft. Vor allem die Großprojekte stehen in der Warteschlange und kommen kaum voran. Bei einer Kabinettsklausur in Meseberg versuchte die Bundesregierung bereits, mehr Schwung in die Vorhaben zu bringen.

Mehr Wohnungsbau, Ausbau der Erneuerbaren – das stellt sich Scholz beim Deutschlandpakt vor

Im Bundestag nannte Scholz nun erneut konkrete Schwerpunkte, bei denen er sich eine Zusammenarbeit vorstellen kann. Dazu gehören: der Ausbau der Energieversorgung, der Wohnungsbau, die Modernisierung und Digitalisierung der Infrastruktur, die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen und eine schnellere und unkomplizierte Verwaltung. „Niemand kann zufrieden sein, wenn Deutschlands Wirtschaft nicht wächst“, sagte Scholz. „Doch wir werden strukturelle Probleme nur mit strukturellen Antworten lösen.“ Neben der Opposition sieht er auch die Länder und Kommunen in der Pflicht.

Doch wie reagiert die Opposition auf das Angebot des Deutschlandpakts der Ampel? Während Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer den Vorschlag auf „Ernsthaftigkeit prüfen“ und dann auch annehmen will, konnte sich der Chef der CSU-Landesgruppe, Alexander Dobrindt, einen Seitenhieb nicht verkneifen. Die Union sei durchaus bereit, aber dieses Angebot zeige auch deutlich, „dass die Gemeinsamkeiten in Ihrer Koalition ganz offensichtlich beendet sind“, sagte der Chef der CSU-Abgeordneten. „Sie machen uns ein Angebot, weil Sie in ihrer eigenen Ampel für zentrale Fragen keine Mehrheit mehr sehen, Herr Bundeskanzler.“

Ein erster Belastungstest wird am Freitag stattfinden. Denn dann stimmt der Bundestag über das lange umstrittene Heizungsgesetz ab. Die Union hatte es mit einer Klage verschieben lassen, doch die Ampel-Fraktionen lehnten eine weitere Beratung und neue Anhörungen ab. (jkf/mit Material der dpa)

Für diesen von der Redaktion geschriebenen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteur Jens Kiffmeier sorgfältig überprüft.