Generaldebatte: Merz wettert gegen „feministische Außenpolitik“ - Scholz bedankt sich beim CDU-Chef

Von: Katja Thorwarth

Kanzler Olaf Scholz spricht in der Generaldebatte über den Ukraine-Krieg. © Michael Kappeler/dpa

Im Zeichen des Ukraine-Krieges debattiert der Bundestag über den Haushalt der Regierung. Kanzler Olaf Scholz spricht nach CDU-Chef Friedrich Merz (CDU).

In der ersten Generaldebatte seit der Bundestagswahl 2021 stellt sich Bundeskanzler Olaf Scholz* (SPD*) den Fragen des Parlaments.

Die drängenden Themen bei der Generaldebatte sind der Ukraine-Konflikt* und die Corona-Pandemie.

Den Auftakt macht Friedrich Merz* (CDU*), Vorsitzender der CDU und Oppositionsführer im Bundestag.

10.15 Uhr: Dietmar Bartsch von der Linken greift zunächst die Ampel an, die nach der Rede des ukrainischen Präsidenten Selenskyj im Bundestag geschwiegen habe. Den Grünen wirft er Doppelmoral vor angesichts des Plans, sich künftig Energie aus Katar liefern zu lassen. Baerbock habe Katar vor kurzem noch die WM wegnehmen wollen. Auch habe die Ampel bislang nicht für Entlastung bei den kleinen und mittleren Einkommen gesorgt. es ginge nicht um Maßnahmen, sondern um die Kaufkraft.

Generaldebatte: AfD-Chef fordert „Vaterlandsliebe“

10.00 Uhr: Als Nächstes kommt Tino Chrupalla, AfD-Chef*. Er spricht von einem „gespaltenen Deutschland“, von „frierenden Deutschen“ - daran sei der Kanzler schuld. Was Scholz eigentlich an Zielen habe, werde nicht klar, und überhaupt seien die Debatten „ideologisch verblendet“. Von einem „Strukturwandel“ hätten die Ostdeutschen sowieso nichts.

„Ja, es sei wichtig, über Naturschutz zu reden“, aber „das Wohlergehen der Menschen“ müsse Priorität haben. Dann das Thema „innere Sicherheit“: Kriegsgeflüchtete müssten registriert werden. Und zur Ukraine: Deutschland dürfe sich nicht in einen Krieg hineinziehen lassen. Die Bundeswehr gehöre zu Deutschland, aber 100 Milliarden würde die Lage nicht verbessern, diese brauche „Menschen, die ihr Vaterland verteidigen wollen“. Was die Bundeswehrr brauche, sei Vaterlandsliebe.

+++ 09.50 Uhr: Große Krisen seien immer auch ein Aufbruch in eine Veränderung. „Freiheit und Demokratie sind plötzlich keine abstrakten Begriffe mehr, sondern etwas, das es zu verteidigen lohnt“, sagt Scholz. Ihm mache das Mut. In der Krise wachse man über sich hinaus.

Generaldebatte im Bundestag: Scholz - auf Energielieferungen aus Russland könne man nicht verzichten

+++ 09.40 Uhr: Scholz kommt zum Thema „erneuerbare Energien“ zu besprechen und bedankt sich bei Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne). Er sieht kurzfristig keine Möglichkeit, auf Energielieferungen aus Russland zu verzichten. Dennoch wolle Deutschland langfristig seine Abhängigkeit von Öl, Gas und Kohle aus Russland beenden. „Das aber von einem Tag auf den anderen zu tun, hieße, unser Land und ganz Europa in eine Rezession zu stürzen“, warnt er. „Hunderttausende Arbeitsplätze wären in Gefahr. Ganze Industriezweige stünden auf der Kippe.“ Man wolle Bewegung in die internationale Klimapolitik bringen und dort keine Abstiche machen.

Auf klare Distanz geht er zu dem Vorschlag von Lindner für einen Tankrabatt. „Ein Aushebeln von Marktmechanismen oder Dauersubventionen gerade auf fossile Energie wird es nicht geben“, sagt Scholz direkt an Lindner gewandt. Dies wäre fiskalisch nicht durchzuhalten und „ökologisch ein völlig falscher Anreiz“.

Generaldebatte im Bundestag: Scholz fordert Corona-Impfpflicht

Die Corona-Pandemie belaste nach wie vor die Bürgerinnen und Bürger. Deutschland sei besser durch die Krise gekommen, als „viele andere Länder“. In diesem Zusammenhang wirbt Scholz für die Corona-Impfpflicht und garantiert, auch weiterhin die Folgen der Pandemie abfedern zu wollen. Auch warnte er vor einer drohenden neuen Welle im Herbst: „Um ein solches Déjà-vu zu vermeiden, brauchen wir die Impfnachweispflicht.“

Generaldebatte im Bundestag: Kanzler Scholz bedankt sich bei CDU-Chef Merz

+++ 09.30 Uhr: Auch bei Christian Lindner bedankt sich der Kanzler, und er betont, dass Deutschland mehr in die eigene Verteidigung investieren müsse. Er bedankt sich bei Verteidigungsministerin Christine Lambrecht, die an der Ausgestaltung des 100-Mrd.-Sondervermögens arbeite. Und bedankt sich noch bei CDU-Chef Merz, den er und seine Fraktion schließlich für das 100-Milliarden-Paket braucht. Dann formuliert er vier Punkte, auf die sich das Sondervermögen stützen soll. Über die Ausgestaltung müsse man in Ruhe reden.

- Alle Investitionen kämen der Bündnis- und Verteidigungsfähigkeit zugute

- Langfristige Planungssicherheuit soll geschaffen werden

- Tragfähigkeit werde im Blick behalten

- Überfällige Transformation der Verteidigung soll nicht zuungunsten anderer Posten geschehen, wie Bildung, Klimawandel, Digitalisierung, Pandemie.

+++ 09.20 Uhr: Als Nächstes spricht Bundeskanzler Olaf Scholz. Zunächst richtet er sein Wort an die Ukraine im Krieg, lobt Außenministerin Annalena Baerbock und erklärt die Strategie der Ampel. Und noch einmal stellt er klar: Ein Eingreifen der Nato* werde es nicht geben: „Die Nato wird nicht Kriegspartei.“ Das sei ein Gebot der Vernunft.

In Bezug auf Sanktionen betont Scholz, dass eine Sanktionsmaßnahme nicht mehr Schäden im eigenen Land anrichten dürfe, als in Russland*. Man bemühe sich auf dem Energiesektor, die Abhängigkeit von Putins Gas und Öl schnell aus der Welt zu schaffen. Auch bei Innenministerin Nacy Feaser bedankt sich Scholz, weil sie die Geflüchtetenfrage so gut anpacke. Die Geflüchteten seien „willkommen“.

Generaldebatte: Merz wettert gegen „feministische Außenpolitik“ und will 100 Mrd. „nur“ für Bundeswehr

+++ 09.16 Uhr: Oppositionsführer Friedrich Merz startet die Generaldebatte mit einem Angriff auf die Ampelregierung und bemängelt: Keiner habe im Plenum einen Tag zuvor von den 2 Prozent vom Bruttoinlandsprodukt als Nato-Beitrag gesprochen. Thema sind die 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr. Konkret greift er zunächst die FDP an in Gestalt von Marie-Agnes Strack-Zimmermann (Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Deutschen Bundestages) an, die ihm durch Zwischenruf aufgefallen ist: „Frau Strack-Zimmermann, Sie sind zu einer gewissen Zurückhaltung verpflichtet.“

Merz stellt zunächst konkrete Bedingungen, von denen er die Zustimmung der Union für eine Grundgesetzänderung abhängig macht:

- 2 Prozent BIP müssten jenseits der 100 Milliarden gewährleistet sein

- Die Ausgaben dürfen nur, „und für nichts anderes“, für die Bundeswehr verwendet werden - und nicht für „feministische Außenpolitik“

- 2 Prozent des BIP müssten dauerhaft für die Nato gewährleistet sein

- Die Union will wissen, wofür konkret das geld ausgegeben wird - es werde kein „100-Mrd.-Blanko-scheck“ erteilt

- Das Beschaffungswesen der Bundeswehr in Koblenz müsse verändert werden

- Merz erwartet einen Tilgungsplan für das Sondervermögen, da die Überschreitung der Schuldungsobergrenze nicht der Verfassung entspreche

„Wir sind nicht die Mehrheitsbeschaffer“ - Oppositionsführer Friedrich Merz liefert eine Kampfansage an die Regierung. Blankoschecks würden nicht verteilt, man sei auch nicht der „Auswechselspeiler auf der Ersatzbank“.

Generaldebatte im Bundestag: Etat des Bundeskanzlers Olaf Scholz auf dem Prüfstand

Berlin - Die Politik der Ampel-Regierung steht am heutigen Mittwoch im Bundestag auf dem Prüfstand. In der Generaldebatte wird über den Etat des Bundeskanzlers Olaf Scholz (SPD) im Kontext der Haushaltsberatungen diskutiert. Die Generaldebatte ist der Höhepunkt der viertägigen ersten Beratung des Bundeshaushalts 2022.

Bundesfinanzminister Christian Lindner* (FDP) brachte bereits am Dienstag (22.03.2022) seine Pläne ins Parlament ein. Er warb für seinen Etatplan, der von vielen „Unsicherheiten“ geprägt sei. Angesichts des Ukraine-Konflikts und der anhaltenden Corona-Pandemie sei die wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands schlecht abzuwägen. Entsprechend sei „eine passende Antwort der staatlichen Fiskalpolitik“ umso wichtiger. Ziel der Bundesregierung sei es, das Wachstum zu stärken und zugleich den Inflationsrisiken entgegenzuwirken.

Generaldebatte im Zeichen des Ukraine-Krieges

Die Generaldebatte ist auf vier Stunden angesetzt, wobei die Debatte über den Etat des Kanzleramts traditionell den Charakter einer Generalaussprache über die Politik der Regierung hat. Als Chef der größten Oppositionsfraktion wird der CDU-Politiker Friedrich Merz die Aussprache eröffnen. Nach ihm spricht Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Auch alle anderen Fraktionsvorsitzenden wollen das Wort ergreifen.

Der Etat des Kanzleramtes sieht in diesem Jahr Ausgaben von 3,7 Milliarden Euro vor, das ist im Vergleich zum Vorjahr ein Rückgang um 14,3 Prozent. Ebenfalls diskutiert werden am Mittwoch die Einzeletats für das Auswärtige Amt (13.00 Uhr), das Verteidigungsministerium (14.45 Uhr) und das Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (16.30 Uhr). (ktho/afp)