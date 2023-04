„Beinahe-Abschuss“: Nato-Maschine entging russischer Rakete wohl nur knapp

Von: Patrick Mayer

Teilen

Ein Aufklärungsflugzeug RC-135 Rivet Joint, hier eines der US-Luftwaffe beim Betanken. (Symbolfoto) © IMAGO / ZUMA Wire

Die geleakten US-Dokumente zum Ukraine-Krieg sollen belegen, dass es über dem Schwarzen Meer fast zu einer Militär-Katastrophe gekommen wäre.

Washington, D.C. – Immer wieder warnen Protagonisten rund um den Ukraine-Krieg davor, dass es in der angespannten Situation zwischen Russland und der transatlantischen NATO nur des Fehlers eines untergeordneten Befehlshabers bedarf. Und schon wäre das Schlamassel angerichtet.

Schwarzes Meer: Beinahe-Konfrontation zwischen NATO und Russland?

Im vergangenen Frühherbst gab es offenbar genau solch einen Moment über dem Schwarzen Meer, das zwischen der Ukraine, Russland, Georgien sowie den NATO-Mitgliedstaaten Türkei, Bulgarien und Rumänien liegt. Hier sind zum Beispiel am rumänischen Flughafen Constanța NATO-Kräfte stationiert.

Woher die britische RC-135 Rivet Joint an jenem 29. September 2022 kam, ist nicht bekannt. Die geleakten US-Dokumente zum russischen Überfall auf die Ukraine sollen nun aber zeigen, dass es über dem Gewässer beinahe zur Katastrophe zwischen dem westlichen Verteidigungsbündnis und den russischen Streitkräften gekommen wäre. Davon berichtet die New York Times.

Im Video: Kompakt - Die wichtigsten News zum Russland-Ukraine-Krieg

So verhinderte offenbar nur ein Defekt an einem russischen Kampfjet vom Typ Su-27 den Abschuss eines britischen Aufklärungsflugzeugs mit bis zu 30 Mann Besatzung. Ob dies nach NATO-Artikel 5 den Bündnisfall ausgelöst hätte, lässt sich nicht verifizieren. Die New York Times beruft sich auf zwei namentlich nicht genannte US-Verteidigungsbeamte, wonach ein russischer Pilot Anweisungen eines Radar-Offiziers falsch verstanden haben soll und demnach feuern wollte.

Ukraine-News: Britisches Flugzeug schon im Visier eines russischen Kampfjets?

Jedoch habe die Rakete nicht ausgelöst. Dass es im September einen kniffligen Zwischenfall gab, war bereits bekannt geworden. Laut Bild habe der britische Verteidigungsminister Ben Wallace die Fast-Konfrontation im Parlament in London als „potenziell gefährlich“ bezeichnet, nachdem ein russischer Kampfjet „eine Rakete in der Nähe“ eines britischen Flugzeugs abgefeuert habe.

In den geleakten US-Dokumenten soll nun jedoch von einem „Beinahe-Abschuss“ die Rede sein. Die New York Times verweist darauf, dass dies von den beiden US-Verteidigungsbeamten, die der Zeitung als Quelle dienen, bestätigt worden sei.

Ein Aufklärungsflugzeug RC-135 Rivet Joint, hier eines der US-Luftwaffe beim Betanken. (Symbolfoto) © IMAGO / ZUMA Wire

NATO über dem Schwarzem Meer: Russischer Jet bringt US-Drohne zum Absturz

Wie die Bild schreibt, werden britische Aufklärungsflüge seither durch Eurofighter-Typhoon-Kampfjets abgesichert. Das Schwarze Meer gilt als strategisch heikel. Zu Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine lieferten sich zum Beispiel die Streitkräfte beider Staaten schwere Gefechte um die sogenannte Schlangeninsel.

Im März brachte zudem ein russischer Kampfjet eine große US-amerikanische Drohne über dem Binnenmeer zum Absturz, was für erhebliche diplomatische Verstimmungen zwischen Washington und Moskau sorgte. (pm)