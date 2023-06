„Geistiger Brandstifter“: Hitzige Debatte über Aiwanger in Bayerns Landtag

Bayern

Vier Monate vor der Landtagswahl in Bayern wird der Ton rauer. Nach Hubert Aiwangers umstrittener Rede am Samstag in Erding, vergleichen die Grünen den Chef der Freien Wähler mit Donald Trump.

Es war die perfekte Dramaturgie für die politische Woche in Bayern. Kaum war am Mittwoch das Plenum im Landtag eröffnet, rückte derjenige ins Rampenlicht, der seit Tagen sich unaufhaltsam dorthin bewegt: Hubert Aiwanger, Chef der Freien Wähler und Wirtschaftsminister.

Am Anfang der Sitzung stand seine Regierungserklärung. Zum Ende hin, erst am späten Mittwochabend, wollen die Grünen Aiwangers Entlassung erreichen. Den Antrag hatte die grüne Opposition am Dienstag gestellt als Reaktion auf Aiwangers umstrittene Rede am Samstag in Erding. Dem Antrag wurde wenig Aussicht auf Erfolg beschieden.

Aiwanger in Erding bejubelt wie ein Volkstribun

In Bayern wird die Rhetorik im Vorfeld der Landtagswahl im Oktober rauer: Aiwanger hatte am Samstag auf einer Demonstration gegen das Ampel-Heizungsgesetz vor 13 000 Menschen gesagt, „die schweigende große Mehrheit dieses Landes“ müsse sich „die Demokratie zurückholen“. Auch Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sprach, handelte sich aber Buhrufe ein. Aiwanger hingegen war vom Publikum – darunter auch Anhang der AfD und der „Querdenker“ – bejubelt worden wie einen Volkstribun.

Die Kritik ist seither groß, auch in der sogenannten Bayern-Koalition von CSU und Freien Wählern sei „Klartext“ gesprochen worden, hieß es: Staatskanzleiminister Florian Herrmann (CSU) nannte Aiwangers Wortwahl „leider unangemessen“. Man brauche niemanden auffordern, die Demokratie zurückzuholen, „schon gar nicht als Regierungsmitglied“.

Aiwanger mit locker geknüpfter Krawatte unterm Trachtenjanker

Demonstrativ unbeeindruckt – mit locker geknüpfter Krawatte unterm Trachtenjanker – trat Aiwanger am Mittwoch im Landtag ans Pult und attackierte erneut die Bundesregierung von SPD, FDP und Grünen. Keine Entschuldigung, kein Rücktritt, wie es die Grünen fordern.

Während das Heizungsgesetz auf die Zielgerade geht, machte Aiwanger klar, dass es als nächstes gegen das geplante Energieeffizienzgesetz geht, das Ziele für die Senkung des Energieverbrauchs festlegen soll – mit Parolen wie „Deindustrialisierungs-Politik“ und „Energieschlinge“ um den Hals der Wirtschaft.

„Draußen wiegelt Hubert Aiwanger Menschen gegen unsere parlamentarische Demokratie auf“

Unter Protest und Beifall zog er seine Rede durch. „Es ist sehr laut“, mahnte Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) zur Ruhe – als danach Katharina Schulze (Grüne) ans Pult trat, wurde es nicht leiser.

Die grüne Spitzenkandidatin für den Landtag kritisierte den Freien-Chef erneut schwer: „Hier drinnen im Parlament ist Hubert Aiwanger Teil der parlamentarischen Demokratie und draußen wiegelt Hubert Aiwanger Menschen gegen unsere parlamentarische Demokratie auf.“ Seine Aussagen erinnerten an Trump und Gauland, so Schulze: „eine Lehrbuchbeschreibung eines astreinen Rechtspopulisten und geistigen Brandstifters“, „eine Schande für unser Land“. Aigner rief daraufhin auch Schulze auf, sich in der Wortwahl zu mäßigen.

CSU nennt Antrag der Grünen „populistisch“

Aus den Fraktionen der Landesregierung gab es harsche Widerworte. Thomas Kreuzer, Fraktionsvorsitzender der CSU teilte der Frankfurter Rundschau mit, man lehne „den populistischen Antrag der Grünen ab“. Fabian Mehring, Parlamentarischer Geschäftsführer der Freien Wähler, schrieb: „Dieses billige Manöver ist ebenso peinlich wie durchschaubar.“

CSU und Freie Wähler wollen ihre Koalition nach der Wahl fortsetzen. Das ist Söders erklärtes Ziel. In Umfragen stehen sie stabil bei 41 und elf Prozent. Aiwanger übernimmt dabei in den Augen vieler die Rolle des Einpeitschers – wie er beim Auftritt in Erding und nun auch im Landtag zeigte.