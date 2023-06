Rückzug durchs eigene Minenfeld: So dramatisch sterben Putins Soldaten im Ukraine-Krieg

Von: Christoph Gschoßmann

Teilen

Die Ukraine hat ihre Gegenoffensive gestartet. Russland muss sich zurückziehen – aber kämpft dabei auch mit selbst angelegten Minenfeldern.

München – Russland ist im Ukraine-Krieg auf dem Rückzug – und der führt die Armee von Wladimir Putin auch durch selbst angelegte Minenfelder. Laut britischen Geheimdiensten gibt es immer mehr Berichte über russische Opfer, die sich den Weg durch die verminten Gebiete bahnen mussten und dabei zu Tode kamen. Auch deshalb sei die militärische Leistung Russlands in den letzten beiden Tagen vor dem 10. Juni 2023 „durchwachsen“ gewesen.

Ukraine-Krieg: Russische Streitkräfte ziehen sich „in einiger Unordnung“ zurück

In einem Geheimdienst-Update berichtete das britische Verteidigungsministerium über die jüngsten Entwicklungen. „In einigen Gebieten haben die ukrainischen Streitkräfte wahrscheinlich gute Fortschritte gemacht und die erste Linie der russischen Verteidigung durchdrungen. In anderen waren die ukrainischen Fortschritte langsamer“, erklärte das Ministerium.

Und über Russland hieß es: „Einige Einheiten führen wahrscheinlich glaubwürdige Verteidigungsmanöver durch, während andere sich in einiger Unordnung zurückgezogen haben“ – eben auch durch eigene Minenfelder. Dem Geheimdienst zufolge war die russische Luftwaffe auch über der Südukraine „ungewöhnlich aktiv“, es sei jedoch weiterhin „unklar“, ob taktische Luftangriffe in der Region wirksam waren.

Seit Wochen liegt die ukrainische Gegenoffensive in der Luft. Nachdem Russlands Machthaber Wladimir Putin bereits erklärt hatte, die Offensive habe begonnen, bestätigte dies am Samstag (10. Juni 2023) auch Ukraine-Präsident Wolodymyr Selenskyj. Russland hat in Vorbereitung auf die Gegenoffensive eine komplexe Verteidigung aufgebaut. Diese besteht laut Berichten von Business Insider aus Stacheldraht, Panzerabwehrhindernissen und tödlichen Minenfeldern.

Panzer, Drohnen, Luftabwehr: Waffen für die Ukraine Fotostrecke ansehen

Russland-Ukraine-Krieg: Minen halten auch Fortschritt der Ukraine auf

Die Minen halten aber nicht nur den russischen Rückzug auf, sondern beeinträchtigen durchaus auch das Vordringen der Ukraine. Zwei US-Beamte teilten CNN am Donnerstag mit, dass Minen negative Auswirkungen auf die gepanzerten Fahrzeuge der Ukraine hätten.

Eine weitere Dimension des Minenkriegs sind in den USA hergestellte Artilleriegeschosse, mit denen im Flug Panzerabwehrminen gelegt werden. Diese werden von den ukrainischen Streitkräften eingesetzt. Die USA haben der Ukraine mehr als 10.000 dieser ferngesteuerten Anti-Panzer-Minensysteme zusammen mit den 155-mm-Haubitzen geliefert, die sie fast 18 Kilometer weit abfeuern können.

Die minenlegende Artilleriegranaten soll laut Business Insider verzweifelte Entscheidungen erzwingen. Fahrzeuge müssen einen mit Minen gespickten Spießrutenlauf überwinden, um frische Truppen, Munition, Treibstoff und Lebensmittel an die Frontpositionen zu bringen. Die Minen-Artillerie kann auch zum Aufstellen von Fallen entlang von Fluchtwegen für Fronttruppen verwendet werden. (cgsc)

War Wladimir Putin in seiner Zeit beim russischen Geheimdienst KGB gar kein Elitespion – sondern ein Bürohengst? Neue Recherchen werfen Fragen auf.