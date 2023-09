News zum Ukraine-Krieg: Schwerer Beschuss auf Belgorod und Kursk

Gegenoffensive lahmt: Selenskyj feuert Verteidigungsminister Resnikow

Von: Jens Kiffmeier, Mark Stoffers, Nail Akkoyun, Bona Hyun, Stefan Krieger, Christian Stör

Ukraines Präsident Selenskyj wechselt Verteidigungsminister aus. Wieder kommt es zu Drohnenangriffen auf die Krim. Der News-Ticker.

Wechsel in der Führungsspitze : Selenskyj feuert Verteidigungsminister

Schwere Verluste : Moskau verliert binnen 24 Stunden rund 600 Soldaten

: Moskau verliert binnen 24 Stunden rund 600 Soldaten Die hier verarbeiteten Informationen stammen von internationalen Medien und Nachrichtenagenturen, aber auch von den Kriegsparteien Russland, der Ukraine und ihren Verbündeten. Insbesondere die Angaben zu Verlusten der beteiligten Armeen im Ukraine-Krieg lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Update vom 4. September, 5.00 Uhr: Russland hat eigenen Angaben zufolge in der Nacht zu Montag (4. September) zwei ukrainische Drohnen abgefangen. „Ukrainische unbemannte Luftfahrzeuge wurden in der Luft über dem Schwarzen Meer nahe der Krimhalbinsel und über dem Territorium der Region Kursk von Luftabwehrsystemen zerstört“, erklärte das russische Verteidigungsministerium am Montag im Online-Dienst Telegram. Die Ukraine habe die Drohnen um etwa 01.00 Uhr (0.00 Uhr MESZ) gestartet, hieß es.

In der Nacht zu Sonntag war die südukrainische Region Odessa von einer Welle russischer Drohnen attackiert worden. Russlands Armee erklärte am Sonntag, sie habe „Treibstofflager“ in der ukrainischen Hafenstadt Reni angegriffen, die an der Donau liegt – der Grenze zwischen der Ukraine und Rumänien.

Entlassung von Resnikow: „Ministerium braucht neue Herangehensweisen“

Update vom 3. September, 22.15 Uhr: Selenskyj sagte über die Entlassung seines Verteidigungsministers Resnikow: „Ich bin der Meinung, dass das Ministerium neue Herangehensweisen braucht und andere Formate der Zusammenarbeit mit den Soldaten und der Gesellschaft insgesamt“. Ukrainische Medien hatten schon in der Vergangenheit – und verstärkt in den vergangenen Tagen – darüber berichtet, dass eine Ablösung des 57-Jährigen unmittelbar bevorstehe. Resnikow hatte zuletzt immer wieder erklärt, dass er bereit sei, zu gehen, aber ein Ersatz für ihn gefunden werden müsse. Ein anderer Posten für ihn sei denkbar.

Olexij Resnikow muss sein Amt abgeben. (Archivfoto) © IMAGO/Lyashonok Nina

Resnikow hatte zuvor in einem Interview gesagt, er erwarte den von westlichen Verbündeten in Aussicht gestellten Einsatz der Kampfjets vom Typ F-16 gegen den russischen Krieg im kommenden Frühjahr. Der staatlichen ukrainischen Nachrichtenagentur Ukrinform sagte der Minister, dass neben der Ausbildung der Piloten an den Kampfjets im Land auch die Infrastruktur und Experten und Anlagen für die Wartung vorgehalten werden müssen. Deshalb werde es Frühjahr, bis die Maschinen tatsächlich an der Front zum Einsatz kämen.

Ukraine-Krieg: Selenskyj feuert Verteidigungsminister

Update vom 3. September, 21.30 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj will seinen Verteidigungsminister Alexej Resnikow entlassen. Dies sagte Selenskyj in einer Video-Ansprache am Abend. Ersetzt werden soll 57-Jährige durch Rustem Umerow, dem Leiter des wichtigsten Privatisierungsfonds der Ukraine. Der Wechsel käme mit einem großen Umbau des ukrainischen Verteidigungsapparats daher.

Update vom 3. September, 20.15 Uhr: Die ukrainische Marine hat nach Militärangaben ein russisches Kriegsboot an der Schwarzmeer-Küste zerstört. Die feindliche Besatzung sei im Nordwesten des Schwarzen Meeres an Land gegangen, sechs Besatzer seien getötet und zwei verletzt worden, teilte die ukrainische Marine am Sonntag im Nachrichtenkanal Telegram mit. Auf einem ebenfalls veröffentlichten Video war aus Drohnenperspektive aus der Luft zu sehen, wie Menschen das Boot entladen und Dinge ans Ufer bringen. Wenig später folgt eine Explosion. Unabhängig überprüfbar waren die Angaben des Militärs nicht. Es gab keine Informationen, von wann die Aufnahme stammte.

News zum Ukraine-Krieg: Russland attackiert mehrere Gebiete – darunter eine Grenzregion

Update vom 3. September, 18.30 Uhr: In den vergangenen Stunden soll Russland einen Großteil der von Gefechten betroffenen Regionen der Ukraine attackiert haben. Drohnen, Artillerie und Mörsern hätten für Zerstörung in zehn Gebieten gesorgt, berichtete Euromaidan Press.

Nach Angaben der regionalen Militärverwaltungen waren in der an Russland grenzenden Oblast Tschernihiw mehr als 92 Explosionen zu hören, es wurden jedoch keine Verletzten gemeldet. Beim russischen Mörserbeschuss des Gebiets Sumy seien ein Mensch getötet und sechs Zivilpersonen verletzt worden.

Update vom 3. September, 15.55 Uhr: In der Region Donezk ist es offenbar zu einem tödlichen Angriff der russischen Armee gekommen. Laut der Staatsanwaltschaft der Oblast Donezk sind dabei fünf Zivilpersonen verletzt sowie ein Mensch getötet worden. „Die Siedlungen Piwnichne, Toretsk und Tykyhoniwka im Bezirk Kramatorsk gerieten unter feindlichen Beschuss“, hieß es.

News zum Ukraine-Krieg: Russland mit schweren Verlusten



Update vom 2. September, 20.00 Uhr: Der Generalstab der ukrainischen Armee hat aktuelle Zahlen zu den Verlusten der russischen Streitkräfte veröffentlicht. Demnach sind binnen 24 Stunden etwa 570 Soldaten aus Russland getötet oder verwundet worden. Zudem sollen 12 Panzer und 30 Artilleriesysteme zerstört worden sein. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

Quelle: Angaben des Generalstabs der Ukraine vom 2. September 2023

Anm.: Nach Berechnungen unabhängiger russischer Medien von Anfang Juli 2023 sind bisher im Ukraine-Krieg circa 47.000 russische Soldaten getötet worden. Diese Zahlen weichen stark von denen ab, die von ukrainischer Seite veröffentlicht werden. Der britische Geheimdienst ordnet die Zahlen hingegen mittig dieser Behauptungen ein.

News zum Ukraine-Krieg: Schwerer Beschuss auf Belgorod und Kursk

Update vom 2. September, 19.20 Uhr: Die Ukraine soll erneut Belgorod und Kursk angegriffen haben. Dabei seien Mörser, Raketenwerfer und Drohnen zum Einsatz gekommen. Das teilten die Gouverneure der russischen Grenzregionen am Samstag via Telegram mit. Ukrainische Streitkräfte hätten demnach das Dorf Urasowo beschossen, wobei ein Mensch getötet und zwei weitere verletzt worden seien. 20 Häuser seien beschädigt worden. Zudem sei eine Drohne abgeschossen worden. Die herabfallenden Trümmerteile hätten weitere Schäden verursacht, berichtete Belgorods Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow.

Roman Starowoit, Gouverneur der Region Kursk, berichtete, dass ukrainischer Beschuss eine Frau im Dorf Uspenowka verletzt und Stromleitungen und Häuser im Dorf Tjotkino beschädigt habe. Beide Ortschaften liegen unmittelbar an der Grenze zur ukrainischen Oblast Sumy, die beinahe täglich russischen Angriffen ausgesetzt ist. Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben derzeit nicht.

News zum Ukraine-Krieg: „Ukrainische Streitkräfte bewegen sich vorwärts“, sagt Selenskyj

Update vom 2. September, 17.35 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sieht Fortschritte bei der aktuellen Gegenoffensive im Ukraine-Krieg. „Die ukrainischen Streitkräfte bewegen sich vorwärts. Trotz allem und ungeachtet dessen, was alle sagen, kommen wir voran, und das ist das Wichtigste. Wir sind in Bewegung“, teilte Selenskyj über den Vormarsch auf die von Russland besetzten Gebiete bei Telegram mit.

Die Ukraine hatte an diversen Stellen immer wieder kritisiert, dass westliche Experten von einem schleppenden Erfolg der Offensive ohne die erwarteten Durchbrüche an der Front sprachen. Auch Selenskyj hatte über die aktuelle Lage im Ukraine-Krieg erklärt, die Offensive sei kein Hollywood-Film.

News zum Ukraine-Krieg: Im Süden kommt es bei der Gegenoffensive zu bemerkenswerten Fortschritten

Er sei stolz auf den Mut und die Treffsicherheit der ukrainischen Schützen, teilt Selenskyj auch bei X (ehemals Twitter) mit. Er veröffentlicht dazu Fotos von Explosionen bei den Einsätzen im Kriegsgebiet. Er sei den Soldaten der 47. Artilleriebrigade dankbar für die wirksame Verteidigung „unseres Landes“ in den Gebieten Saporischschja, Donezk und Sumy und für „ihre Stärke in unseren nördlichen Regionen“.



Tatsächlich hat die Offensive der Ukraine in den vergangenen Tagen an Dynamik gewonnen. Vor allem im Süden sprachen die USA von „bemerkenswerten Fortschritten“, die aktuell im Ukraine-Krieg erzielt werden konnten. Ziel der seit Wochen laufenden Gegenoffensive ist die Befreiung der teils von russischen Truppen besetzten Gebiete Luhansk, Donezk, Saporischschja und Cherson. Auch die schon 2014 völkerrechtswidrig annektierte Schwarzmeer-Halbinsel Krim ist eines der ausgegebenen Ziele Kiews bei der aktuell laufenden Offensive gegen Russland.

News zum Ukraine-Krieg: Russland schickt offenbar „Reservearmee“ gegen Kiews Offensive ins Feld

Update vom 2. September, 16.35 Uhr: Russland schickt offenbar eine „Reservearmee“ in den Ukraine-Krieg, damit Einheiten aus dem Gebiet Luhansk in den Süden verlegt werden können. Diese sollen dann das Gebiet gegen die vorrückende ukrainische Gegenoffensive verteidigen. Das berichtet die US-Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW) unter Berufung auf Kyrylo Budanow, Chef des Militärgeheimdienstes der Ukraine. Die russischen Truppen, die derzeit im Süden der Ukraine kämpfen, würden unter gehörigem psychischen Stress stehen.

Laut ISW setzen die ukrainischen Streitkräfte ihre Gegenoffensive im Westen der Oblast Saporischschja und bei Bachmut fort. Aufnahmen würden neue Fortschritte bei Klischtschijiwka, nordwestlich von Bachmut, belegen. Mit Befreiung der Ortschaft Robotyne im Süden der Ukraine war ein Durchbruch gegen Russlands Verteidigungslinien vermeldet worden.

News aus dem Ukraine-Krieg: Raketenangriff auf die Krim

Erstmeldung: Kiew – In ihrem Abwehrkampf gegen die russische Invasion hat die Ukraine auch in der Nacht auf Donnerstag (31. August) russische Ziele aus der Luft angegriffen. Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums schoss die Flugabwehr über der annektierten Halbinsel Krim einen Marschflugkörper aus der Ukraine ab. Ebenso seien über dem Gebiet Brjansk an der Grenze zur Ukraine zwei Drohnen abgefangen worden.

Von dem mutmaßlichen Angriff mit einer Lenkrakete ist der Osten der Krim bei der Stadt Feodossija betroffen. Teile des Marschflugkörpers hätten eine Stromleitung getroffen, sagte ein Mitarbeiter der Krim-Verwaltung. Die offiziellen Angaben waren nicht unabhängig überprüfbar. Im Internet verbreiteten sich Fotos, die angeblich Explosionen und Brände in der Region zeigten. Augenzeugen sprachen von drei Raketen. Der russische Telegram-Kanal Mash mutmaßte, der Angriff habe dem Militärflugplatz Kirowskoje auf der Krim gegolten.

Nach dem Abschuss der zwei Drohnen im Gebiet Brjansk teilte Gouverneur Alexander Bogomas mit, es habe keine Verletzten oder Schäden gegeben. Er berichtete aber auch, dass Rettungsdienste im Einsatz seien. Bei den Drohnenattacken in der Nacht auf Mittwoch war vor allem Schaden auf dem Flugplatz der nordwestrussischen Stadt Pskow nahe der Grenze zu Estland entstanden. Dort wurden mehrere schwere Militärtransportflugzeuge beschädigt, mindestens zwei von ihnen brannten aus. (Mit Agenturmaterial)