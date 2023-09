Strategiewechsel in der Gegenoffensive: Russland gehen im Ukraine-Krieg die Waffen aus

Von: Helmi Krappitz

Russland muss von der eigenen Strategie abweichen – wegen fehlender Artillerie und Munition. Derweil rücken ukrainische Truppen weiter vor.

Kiew – Russland steht im Ukraine-Krieg vor gewaltigen Problemen. Deshalb müssen die russischen Truppen von ihren eigentlichen Strategien abweichen. Im Mittelpunkt der Hindernisse für Putins Streitkräfte stehen die eingeschränkten Artilleriekapazitäten der russischen Armee, welche die zunehmenden Teilerfolge und Frontdurchbrüche der ukrainischen Gegenoffensive erklären.

Fehlende Waffen im Ukraine-Krieg: Russland muss Verteidigungsstrategie ändern

Schon vor der Gegenoffensive hätten russische Truppen versucht, Munition zu sparen, berichtet das Royal United Services Institute for Defence and Security Studies (RUSI) im Hinblick auf eine Einordnung der aktuellen Lage im Ukraine-Krieg. Die Kriegsstrategie sei so angepasst worden, dass Treffergenauigkeit der Fokus sei – und Vorrang vor großflächigem Artilleriefeuer habe. Grund sei fehlende Munition, da es Schwierigkeiten gegeben habe, große Mengen an Ressourcen in die Frontgebiete zu transportieren.

Ein russischer Soldat einer Artillerieeinheit vor einer gezogenen Haubitze des Typs 2A65 Msta-B im Februar 2023 an einem unbestimmten Ort im Ukraine-Krieg (Symbolbild). © IMAGO/Alexey Maishev/SNA

Das bestätigen laut CNN auch mehrere russische Militärblogger. Es fehle besonders in der Region Cherson im Süden der Ukraine an Waffen und Munition. „Der Brigadekommandeur und der Chef des Aufklärungsbataillons schicken unsere Jungs ohne Artillerieunterstützung und ohne Drohnen in den Kampf – die armen Kerle werden reihenweise getötet“, schrieb demnach Roman Saponkow, ein Blogger mit mehr als 70.000 Abonnenten.

„Die 205. Brigade der russischen Streitkräfte, die in der Region Cherson kämpft, erhielt den Befehl, Inseln im Fluss Dnipro zu besetzen“, zitiert der Sender aus dem Blog Republic. „Die Soldaten antworteten, dass es ihnen an Munition, Lebensmitteln, Artillerieunterstützung und Aufklärung fehle.“

Strategiewechsel im Ukraine-Krieg: Lasergesteuerte Granaten statt Massenangriffe

Die russischen Streitkräfte müssen zudem mit einem weiteren Problem im Ukraine-Krieg umgehen: Verschleiß. Massenangriffe seien nicht mehr wirksam genug, da die Rohre unter starkem Verschleiß leiden. Auch hier müsse Russland seine Strategie anpassen, so das RUSI. Ziel sei es nun, die Produktion von lasergesteuerten Krasnopol-Granaten und die Verwendung von Lancet-Drohnen anzutreiben. Die Genauigkeit soll damit erhöht und die Menge an Munition verringert werden.

Dazu käme, dass russische Kampfstellungen häufig mit improvisierten Sprengstoffen für ferngesteuerte Sprengungen ausgestattet sind, so RUSI weiter. Eigene Stellungen wurden immer weniger mit Artillerie verteidigt. Die Reduzierung der Waffen im Krieg in der Ukraine würde die Verteidigung weiter schwächen. Dazu komme noch die Vorteile beim Gegenfeuer der Ukraine.

„Gegenschlagmaßnahmen“: Offensive im Ukraine-Krieg weiter auf dem Vormarsch

Derweil seien die ukrainischen Streitkräfte im westlichen Oblast Saporischschja weiter vorgedrungen, so die aktuelle Einschätzung Institute for the Study of War (ISW) zum Ukraine-Krieg. Laut Pravda bestätigte das Pavlo Kovalchuk, Sprecher des ukrainischen Generalstabs zu derzeitigen Entwicklungen infolge der ukrainischen Offensive: „Wir hatten Erfolg im Gebiet der Siedlungen Robotyne – Novoprokopivka; wir befestigen die erreichten Linien, beschießen identifizierte feindliche Ziele mit Artilleriefeuer und führen Gegenschlagmaßnahmen durch.“ Dem ISW zufolge würden sie den Frontdurchbruch weiter vergrößern und mehr Ausrüstung und Personal in taktische hintere Bereiche der Verteidigungsschicht verlegen.

Zudem scheinen ukrainische Streitkräfte in unmittelbarer Nähe der noch nicht durchbrochenen russischen Verteidigungsschicht nordwestlich von Werbowe bis nördlich von Solodka Balka. Laut ISW-Bericht gelinge es der Ukraine mit Infanterieangriffen und schwerem Artilleriefeuer südlich der Verteidigungsschicht vorzudringen. (hk)