„Die besten Soldaten sind gefallen“: Kiew macht erneut mobil

Immer mehr Soldaten sterben an der Front. Kiew will jetzt reagieren und neues Personal rekrutieren, um die Gegenoffensive gegen Russland voranzutreiben.

Kiew – Der Krieg dauert an, die Rhetorik wird bohrender: Viel hänge jetzt von der Initiative des Einzelnen ab, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj vor einigen Tagen während des sechsten internationalen Veteranentreffens in Kiew. Das Schicksal der Ukraine entscheide sich, nach seinen Worten, „am Vermögen des Einzelnen keine günstige Gelegenheit zu verpassen und zu hören und zu sehen, was zu tun ist, um der Ukraine den Kampf zu erleichtern“. Konkret bedeutet das beispielsweise die erneute Rekrutierung von Soldaten. Die hat Kiew jetzt angekündigt, um die seit rund zwei Monaten dauernde Gegenoffensive voranzutreiben.

Kriegsrecht in der Ukraine verpflichtet alle Männer zwischen 18 und 60 Jahren

Der Abnutzungskrieg macht sich deutlich bemerkbar, wie der Militärbeobachter Oberst Markus Reisner im ZDF behauptet: „Auf beiden Seiten sind die besten Soldaten gefallen oder versehrt.“ Auch Reserven könnte die Ukraine bereits früher als erhofft an die Front geworfen haben, vermutet er. Auf Bitten ihrer Militärs will die ukrainische Führung jetzt weitere Rekruten ausheben, wie der Sekretär des Nationalen Rates für Sicherheit und Verteidigung, Olexij Danilow, öffentlich erklärt hat. Bis November 2023 gilt in der Ukraine das Kriegsrecht. Demzufolge sind alle Männer zwischen 18 und 60 grundsätzlich zum Militärdienst verpflichtet. Laut der Volkszählung von 2020 betrifft das bis zu zehn Millionen Menschen.

Seit Verhängung des Kriegsrechts nach dem russischen Überfall auf die Ukraine vor mehr als einem Jahr gilt ohnehin für Männer im kampffähigen Alter ein Ausreiseverbot. Die Rekrutierung erfolgt auch auf der Straße und geschieht mehr oder weniger freiwillig – Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International kritisieren, dass sich die beiden Kriegsgegner in den Methoden der Aushebung ziemlich ähneln würden. Die Ukraine rekrutiert aufgrund einer Entscheidung vom Januar 2023, nach der viele Ausnahmen vom Dienst an der Waffe bestehen: Erziehungspflichten gehören genauso dazu wie die Pflege von Angehörigen oder die Tätigkeit in kriegswichtigen Berufsfeldern, wozu auch die Verwaltung zählt. Eingezogene dienen auch nicht ausschließlich im Schützengraben, sondern genauso in der Instandhaltung, in der IT oder im Sanitätsdienst.

Neue Rekrutierungswelle: Ausnahmen werden gekappt

Die aktuell anstehende Rekrutierungswelle gehöre zum Plan, der seit Kriegsausbruch vor mehr als einem Jahr bestünde. Damit widerspricht Olexij Danilow Vermutungen, wonach die aktuellen Aushebungen vorrangig der schleppenden und verlustreichen Offensive gegen die russischen Besatzer geschuldet wären. Der steigende Bedarf könnte eventuell auch durch eine Einschränkung von Ausnahmen gedeckt werden. Inzwischen soll eine Regelung gelten, nach der mindestens die Hälfte aller in der Verwaltung tätigen Männer im kampffähigen Alter eingezogen werden. Wie die englischsprachige Zeitung The Kyiv Independent berichtet, untersucht die ukrainische Polizei derzeit eine Korruptionsaffäre, in die auch Musterungsverantwortliche involviert sein sollen: Demnach konnten sich Wehrfähige für mehrere Tausend Dollar gefälschte medizinische Gutachten kaufen, sich dadurch für untauglich erklären lassen und sich damit außer Landes schmuggeln.

Ein Rätsel bleibt die Zahl der zur Einberufung anstehenden oder bereits gezogenen Männer. Vor einem Jahr bezifferte die ukrainische Vizeverteidigungsministerin Hanna Maljar die Zahl bereits auf mehrere Hunderttausend. Wegen der Verluste an der Front müssen immer wieder neue Rekruten ausgebildet und an die Front geschickt werden. Internationale Medien sprachen zum Teil von einer Stärke der ukrainischen Armee von 800.000 Mann zu Beginn des zweiten Kriegsjahres. (Karsten Hinzmann)

