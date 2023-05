Wende im Krieg? Ukraine rückt in Bachmut deutlich vor - Russische Brigade zerschlagen

Von: Patrick Mayer

Einem Bericht zufolge gehen die ukrainischen Streitkräfte bei Bachmut in die Offensive. Die russische Armee wird offenbar auch in Russland angegriffen.

Bachmut – Ist dies eine bedeutende Wende im Ukraine-Krieg? Die ukrainische Armee hat eigenen Angaben zufolge die russischen Streitkräfte an mehreren Frontabschnitten bei Bachmut stellenweise um bis zu zwei Kilometer zurückgedrängt.

Ukraine-Krieg: Russische Armee bei Bachmut wohl um Kilometer zurückgeschlagen

Wie Welt live berichtet, sei eine ganze russische Brigade zerschlagen worden, was einen „Vormarsch auf einer Breite von drei Kilometern“ ermöglicht habe. Eine Brigade hat nach westlichem Militärverständnis in der Regel bis zu 4500 Soldaten.

Unklar war am Mittwochabend (10. Mai), ob die ukrainischen Angriffe bei Bachmut Teil der angekündigten Großoffensive waren. Oder ob die dortigen russischen Truppen einbrechen, nachdem es zuvor heftigen Streit zwischen den im Donbass stationierten Wagner-Söldnern sowie dem Verteidigungsministerium in Moskau wegen ausbleibender Munitionslieferungen gegeben hatte.

Scharfschützen der ukrainischen Armee bringen sich in Position gegenüber russischen Truppen in der Nähe von Bachmut. Die Gegenoffensive rückt näher. (Archivfoto) © picture alliance/dpa/AP | Libkos

Zerbricht die russische Front bei Bachmut? Wagner-Söldner offenbar ersetzt

„Wir führen dort effektive Gegenangriffe“, teilte der ukrainische Heereskommandeur Olexander Syrskyj am Mittwochabend bei Telegram mit. Syrskyj zufolge wurden Einheiten der russischen Söldnertruppe Wagner an mehreren Frontabschnitten durch reguläre russische Armee-Truppen ersetzt. Diese seien nun geschlagen worden, erklärte Syrskyj: „Die Schlacht um Bachmut geht weiter.“

Unklar war am Mittwochabend ebenfalls, ob es sich bei jener russischen Brigade um die Soldaten handelte, die Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin tags zuvor der Flucht aus Bachmut beschuldigt hatte. Der Militärunternehmer hatte ihnen konkret vorgeworfen, aus ihren Stellungen getürmt zu sein. Am Abend warnte der Söldner-Boss vor einer Einkesselung seiner Truppe in Bachmut.

Ukraine-Front bei Bachmut: Türmen reguläre russische Truppen?

„Heute ist eine der Einheiten des Verteidigungsministeriums von einer unserer Flanken geflohen“, hatte Prigoschin am Dienstag (9. Mai) in einer bei Telegram veröffentlichten Video-Botschaft gesagt.

So hätten Soldaten der 72. Brigade angeblich ihre Positionen in Bachmut verlassen, während das Verteidigungsministerium „statt zu kämpfen, die ganze Zeit mit Intrigen beschäftigt“ sei. Der 61-Jährige warnte zudem vor der ukrainischen Gegenoffensive. Die Front in Bachmut bröckle an den Flanken bereits, erklärte er: „Wenn es keine Munition gibt, werden wir unsere Stellungen verlassen“.

Am selben Tag hatte der Vorsitzende des NATO-Militärausschusses, Admiral Rob Bauer, die ukrainischen Streitkräfte in den höchsten Tönen gelobt. „Goliath wankt. Und das liegt daran, dass David, unterstützt von 50 Nationen aus der ganzen Welt, enorme Widerstandsfähigkeit und taktische Brillanz bewiesen hat“, sagte Bauer auf einer Sitzung des transatlantischen Verteidigungsbündnisses in Brüssel, wie ntv berichtete.

Damit nicht genug: Jene ukrainische Armee greift die Truppen von Moskau-Machthaber Wladimir Putin, der den Krieg am 24. Februar 2022 begonnen hatte, nun offenbar auch auf dem russischen Festland an.

Ukraine-Krieg: Bericht - Drohnen-Angriff auf russischen Stützpunkt in Russland

Wie Welt live mit Verweis auf lokale Medien berichtete, sollen zwei Drohnen einen Truppenübungsplatz nahe der Großstadt Woronesch (rund 900.000 Einwohner) unweit der Grenze angegriffen haben. Zehn russische Soldaten sollen dabei verletzt worden sein. Zudem soll es dem Bericht zufolge einen Sabotageakt auf eine Öl-Pipeline im Norden Russlands gegeben haben, was sich jeweils nicht unabhängig überprüfen lässt. (pm)